Украина — мимо ЧМ-2022? Расклады перед последними матчами отбора

16 ноября — последний игровой день отборочного цикла ЧМ-2022 в Европе. Во вторник будут сыграны заключительные матчи в группах D, Е и G, в том числе решится судьба сборной Украины. Рассказываем, за какими играми стоит пристально следить и какие у кого шансы поехать в Катар.
Украине нужна помощь Франции
Сборная Франции, являющаяся фаворитом группы D, три раза споткнулась, сыграв дважды вничью с Украиной и один раз — с Боснией и Герцеговиной (счёт всех матчей – 1:1). Однако в итоге команда Дешама смогла занять первое место и завоевала прямую путёвку за тур до конца отбора.
Оставшиеся матчи
- 16 ноября, 22:45. Финляндия – Франция
- 16 ноября, 22:45. Босния и Герцеговина – Украина
За вторую строчку в группе D борются сборные Финляндии и Украины. Вот какие есть варианты.
Первый. Украина не выигрывает у Боснии и/или Финляндия побеждает Францию. Тогда в стыки отправляются финны.
Второй. Украина побеждает Боснию, а финны проигрывают Франции. Тогда в стыках Украина.
Третий. Украина побеждает Боснию, финны играют вничью с Францией. Команды набирают одинаковое количество очков, надо считать мячи. Первый пункт: разница забитых и пропущенных. При равенстве — второй пункт: количество забитых. Если и тут равенство, то по личным встречам второе место достаётся Украине.
Чехия и Уэльс – в стыковых матчах
В группе E уже всё решено: Бельгия получила прямую путёвку, а Уэльс и Чехия сыграют в стыковых матчах. Подобная ситуация возникла, так как любая из команд получит одну из двух путёвок, выделенных на Лигу наций. Предстоящий вечер только определит, кто из них отправится в стыки со второго места.
Оставшиеся матчи
- 16 ноября, 22:45. Уэльс – Бельгия
- 16 ноября, 22:45. Чехия – Эстония
Кто займёт первое место в группе G: Нидерланды, Турция или Норвегия?
А вот здесь пока ничего не ясно – три сборные имеют шансы на выход с первого места. Вариантов много, но наиболее вероятный – Нидерланды выйдут с первого места, а Турция со второго.
Оставшиеся матчи
- 16 ноября, 22:45. Нидерланды – Норвегия
- 16 ноября, 22:45. Черногория – Турция
- 16 ноября, 22:45. Гибралтар – Латвия
Согласно регламенту ФИФА, при равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии:
- разница мячей;
- забитые мячи;
- результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые голы; если равенство только между двумя командами — мячи на выезде;
- рейтинг фэйр-плей;
- жребий.
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