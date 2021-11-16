Украина — мимо ЧМ-2022? Расклады перед последними матчами отбора

16 ноября — последний игровой день отборочного цикла ЧМ-2022 в Европе. Во вторник будут сыграны заключительные матчи в группах D, Е и G, в том числе решится судьба сборной Украины. Рассказываем, за какими играми стоит пристально следить и какие у кого шансы поехать в Катар.

Украине нужна помощь Франции

Сборная Франции, являющаяся фаворитом группы D, три раза споткнулась, сыграв дважды вничью с Украиной и один раз — с Боснией и Герцеговиной (счёт всех матчей – 1:1). Однако в итоге команда Дешама смогла занять первое место и завоевала прямую путёвку за тур до конца отбора.

Оставшиеся матчи

16 ноября, 22:45. Финляндия – Франция

16 ноября, 22:45. Босния и Герцеговина – Украина

За вторую строчку в группе D борются сборные Финляндии и Украины. Вот какие есть варианты.

Первый. Украина не выигрывает у Боснии и/или Финляндия побеждает Францию. Тогда в стыки отправляются финны.

Второй. Украина побеждает Боснию, а финны проигрывают Франции. Тогда в стыках Украина.

Третий. Украина побеждает Боснию, финны играют вничью с Францией. Команды набирают одинаковое количество очков, надо считать мячи. Первый пункт: разница забитых и пропущенных. При равенстве — второй пункт: количество забитых. Если и тут равенство, то по личным встречам второе место достаётся Украине.

Чехия и Уэльс – в стыковых матчах

В группе E уже всё решено: Бельгия получила прямую путёвку, а Уэльс и Чехия сыграют в стыковых матчах. Подобная ситуация возникла, так как любая из команд получит одну из двух путёвок, выделенных на Лигу наций. Предстоящий вечер только определит, кто из них отправится в стыки со второго места.

Оставшиеся матчи

16 ноября, 22:45. Уэльс – Бельгия

16 ноября, 22:45. Чехия – Эстония

Кто займёт первое место в группе G: Нидерланды, Турция или Норвегия?

А вот здесь пока ничего не ясно – три сборные имеют шансы на выход с первого места. Вариантов много, но наиболее вероятный – Нидерланды выйдут с первого места, а Турция со второго.

Оставшиеся матчи

16 ноября, 22:45. Нидерланды – Норвегия

16 ноября, 22:45. Черногория – Турция

16 ноября, 22:45. Гибралтар – Латвия

Согласно регламенту ФИФА, при равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии: