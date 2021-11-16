Вот почему ещё Россия может позавидовать Хорватии. Их стадион — один из красивейших в мире

Стадион «Кантрида» в Риеке не раз попадал в списки «самых»: в 2011 году телеканал CNN включил его в рейтинг самых необычных арен мира, в 2013-м Eurosport внёс его в подробку 13 самых красивых спортивных объектов мира, а в 2015-м «Кантрида» попала в топ-12 самых красивых футбольных стадионов по версии FourFourTwo.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Одной стороной «Кантрида» «утопает» в скале (в начале XX века на этом месте был каменный карьер), другой – в пешей доступности граничит с морем.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Стадион открыли в 1913-м, тогда же провели и первый матч – играла «Виктория» из соседнего города Сушак и «Граждански» из Загреба. С 1919-го по 1945-й на «Кантриде» играл итальянский клуб «Фьюмана»: «Виктория» не могла выступать на своём стадионе, потому что Риека и Сушак оказались в разных государствах: первый был частью Италии, второй – Королевства Югославии. После Второй мировой войны обе команды перестали существовать, и в 1946-м в Риеке был создан одноимённый клуб.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ранее вместимость «Кантриды» составляла 25 000 человек, но впоследствии её сократили сначала до 12 600, а потом до 10 275.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
С 2015 года на стадионе не проводятся официальные матчи – только товарищеские и любительские. «Риека» переехала, потому что «Кантрида» перестала соответствовать требованиям ФИФА: несмотря на несколько реконструкций, арена значительно устарела.
Такой красивый стадион – ещё один повод позавидовать Хорватии. Впрочем, в ближайшее время «Кантриду» снесут, а на её месте построят новую современную арену.
Фото: stadionkantrida.hr
Виды будут, конечно, уже не такие впечатляющие.
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