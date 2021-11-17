Чего ждать от жеребьёвки стыков? Идеальный и смертельный варианты для сборной России

В марте 2022 года сборной России нужно выиграть два стыковых матча, чтобы попасть на ЧМ-2022. Наша команда — среди сеяных, значит, её первым соперником (в полуфинале) станет Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. Если Россия выиграет, то есть шанс попасть на Португалию, Шотландию, Италию, Швецию или Уэльс.

Возможен вариант, при котором команде Карпина повезёт и во втором раунде достанется несеяная сборная, выигравшая свой полуфинал. В стыковые игры пробилась и Украина, но с ней Россию разведут в любом случае.

Давайте прикинем два варианта жеребьёвки — идеальный и, так сказать, смертельный. Помним, что сборная России, как все остальные команды, сразу узнает не только соперника по полуфиналу, но и пару, победитель которой встретится с ней в финале. Если, конечно, Россия туда выйдет.

Идеальный расклад. Россия — Северная Македония + Шотландия — Турция

Самый простой соперник среди несеяных – Северная Македония (74-е место в рейтинге ФИФА). С ней наша команда встречалась четырежды (по два раза в отборах на Евро-2008 и Евро-2012) и выиграла все матчи с общим счётом 7:0.

В отборе ЧМ-2022 в своей группе македонцы выиграли пять матчей (в том числе победили Германию со счётом 2:1), трижды сыграли вничью и два раза проиграли. В итоге — второе место с 18 очками. По данным Transfermarkt, стоимость состава Северной Македонии в три раза меньше сборной России (€ 49,03 млн против € 153,25 млн). Летом македонцы проиграли все три матча на Евро-2020 и не вышли из группы.

Допустим, Македонию мы прошли. Тогда в финале хорошо бы встретиться с победителем пары, в которую от сеяных сборных попадёт Шотландия. Например, Шотландия — Турция. Причём лучше, чтобы выиграли именно шотландцы.

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

С Шотландией (42-е место в рейтинге ФИФА) мы тоже встречались – сыграли вничью в 1994-м и 1995-м и дважды выиграли в 2019 году (2:1 – на выезде, 4:0 – дома). В отборе ЧМ-2022 у них неплохие показатели – семь побед, две ничьи и одно поражение в матче с Данией. Летом шотландцы играли на Евро-2020, но неудачно – последнее место в группе с одним очком. Что касается стоимости состава, то их игроки дороже наших на € 104 млн.

Смертельный расклад. Россия — Польша + Португалия/Италия — Австрия

Пожалуй, самый сложный соперник среди несеяных команд – Польша (23-е место в рейтинге ФИФА). Здесь Левандовски и ещё 15 игроков из топ-5 чемпионатов. С поляками мы провели пять матчей, но выиграли всего один раз в далёком 1996 году.

В отборе ЧМ-2022 у Польши шесть побед, две ничьи и два поражения (от Англии и Венгрии). На Евро-2020 Польша, как и Шотландия, не вышла из группы, заняв последнее место, – проиграли в один мяч Словакии и Швеции и сыграли вничью с Испанией. Стоимость всех игроков сборной Польши дороже России почти в два раза.

Фото: Pedro Salado/Getty Images

Если мы пройдём первого соперника, то есть шанс попасть на Португалию или Италию, при условии, что они тоже выиграют первый матч. Причём какой вариант хуже, сложно сказать.

Португалия (8-е место в рейтинге ФИФА) упустила прямую путёвку на ЧМ-2022 в последнем матче, пропустив от Сербии на 90-й минуте. С португальцами наша сборная встречалась семь раз и выиграла два матча (в 2012-м и в товарищеской игре в 2015 году в отборе на ЧМ). На Евро-2020 Португалия вышла из группы, но проиграла Бельгии в 1/8 финала, хотя и играла лучше. Стоимость португальских игроков в пять раз дороже наших. И у них есть Роналду.

Италия (4-е место в рейтинге ФИФА), как и Португалия, упустила прямую путёвку в последнем туре, не обыграв Северную Ирландию (0:0). В официальных матчах Россия не побеждала итальянцев. После триумфа команды Манчини на Евро-2020 встретиться с ними Карпину и компании точно не хочется. Уровень игроков сборной Италии намного выше. А ещё они в 4,3 раза дороже наших футболистов.