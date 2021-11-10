Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Хорватия — Россия — решающий матч отбора ЧМ-2022: как наши играли ключевые матчи раньше, Словакия — Россия — 0:0, 2005

«Путин спросил: «Что это было?» Как сборная России не попала на ЧМ в Германии
Салават Муртазин
Как сборная России не попала на ЧМ-2006
Комментарии
Катастрофа в Португалии и безнадёга со Словакией в сериале «Решающие матчи России».

2004 год для сборной России сложился откровенно неудачно. Сначала команда Георгия Ярцева провалилась на Евро, а затем смутно начала отбор на чемпионат мира — 2006. В новой серии «Решающие матчи России» вспоминаем жуткое поражение от Португалии и провальную встречу со Словакией в 2005-м. Спойлер: это была беспомощная сборная.

«Мальчик поднял глаза: «Иваныч, за что?!» Как Россия вернулась на чемпионат мира «Мальчик поднял глаза: «Иваныч, за что?!» Как Россия вернулась на чемпионат мира

Предыстория

Сборная России была разгромлена в Португалии. 1:7 — самое крупное поражение в истории

Отборочный цикл к ЧМ-2006 сборная начала бодро: скатала ничью со Словакией и разгромила Люксембург. Следующая игра российской команды была с Португалией. Мы знаем, что ничего хорошего тогда не получилось. Но разве были предпосылки к тому, что соперник будет таким мощным? Как начала отбор наша команда, вы знаете — было выше. Зато португальцы неожиданно оступились в игре со скромным Лихтенштейном (вели 2:0, сыграли 2:2). К тому же с Португалией мы встречались на Евро-2004. Тогда они нас, конечно, обыграли, зато теперь — в отборочном турнире — у команды Ярцева было понимание, как действует соперник. Правда, российскую сборную это не спасло. 13 октября 2004 года сборная России потерпела, возможно, самое жуткое поражение в истории: португальцы разнесли нашу команду со счётом 7:1.

Сборная испытывала проблемы с составом: перед матчем выбыли Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Дмитрий Лоськов, Сергей Семак и Игорь Семшов. Георгий Ярцев выбрал на игру сверхоборонительный состав, а на скамейке оставалось всего пять человек.

Отборочный матч ЧМ-2006

Португалия — Россия — 7:1

Португалия: Рикарду, Бриту, Карвалью, Андраде, Феррейра, Симау, Коштинья, Манише (Пети, 73), Деку, Роналду (Боа Морте, 83), Паулета (к) (Нуну Гомеш, 66).

Россия: Малафеев, Анюков, Бугаев, Смертин (к), Евсеев, Игнашевич, Сенников (Гусев, 46), Алдонин (Бояринцев, 72), Булыкин, Аршавин, Сычёв (Кириченко, 46).

Голы: Паулета (24), Криштиану Роналду (37, 68), Деку (43), Аршавин (79), Симау Саброза (81), Пети (89, 90).
Предупреждения: Бугаев (46), Смертин (51), Алдонин (58).

13 октября 2004 года. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 27258 зрителей.

В первые минуты российская команда выглядела бледно: мяч совсем не держался, после двух-трёх передач следовала потеря. Португальцы наоборот — завладели инициативой. Педру Паулета, Симау Самброза, Деку, Арманду Пети и совсем юный Криштиану Роналду — раз за разом кошмарили Малафеева.

Вячеслав Малафеев

Вячеслав Малафеев

Фото: Getty Images

Кстати, спустя много лет вратарь признается, что накануне игры у него поднялась температура: «Почему-то у многих игроков накануне матча начались недомогания, — рассказывал Малафеев. — Даже у меня поднялась температура, и ночью знобило. Я посчитал, что из-за волнения».

В тот вечер на «Жозе Алваладе» у португальцев залетело абсолютно всё. В первом тайме хозяева закинули нашей команде три мяча, а после перерыва — ещё четыре. Версий, что тогда произошло в Лиссабоне, было предостаточно. Однако самая необычная у защитника Бугаева.

Алексей Бугаев
Алексей Бугаев
защитник сборной России

«Ведьма сидела на трибуне. Нападающие португальцев даже к нам, защитникам, не подходили. Все голы почти забивали издалека. Криштиану ещё говорил, когда все в раздевалку шли: «Не знаю, почему так получилось». Да не только он говорил — все. Там мяч вот так летел».

В перерыве Ярцев решил перестроить игру: сделал две замены, выпустив на поле Гусева и Кириченко. Второй тайм наша команда начала веселее, правда, запала хватило на десять минут. На поле по-прежнему была одна команда. В том матче забил молодой Криштиану Роналду (дважды), а Россия ответила лишь раз — дальним ударом отличился Аршавин.

При счете 6:1 Георгий Ярцев убежал в раздевалку. Кадры, кстати, попали в телеэфир и вызвали резонанс не только у болельщиков на трибунах. Оказывается, тот вечер для тренера мог закончиться гораздо хуже.

Георгий Ярцев

Георгий Ярцев

Фото: rusteam.permian.ru

«Таблетки оставил там, вот и пошел за ними, чтобы не грохнуться в обморок прилюдно. Спросите у врача Василькова, оказывавшего мне первую помощь. Поверьте, я не пытаюсь прикрыться недомоганием, но и отдать концы в 55 лет – не самая радужная перспектива».

Врач сборной подтвердил, что у тренера случилось серьёзное нервное перенапряжение.

«У Ярцева схватило сердце, поэтому он ушёл. Тут, как говорится, жизнь дороже. У него было запредельное давление — 180 на 100. Это на грани серьёзного неврологического срыва. В тот момент он ничего не говорил, а просто плакал. Для главного тренера это такой удар, что не приведи господь такое кому-то испытать. Я ему дал сердечные препараты, которые были в аптечке, и успокоил его. В общем, помог, чем смог».

В раздевалке Ярцев был немногословен, а про игру, по словам очевидцев, ничего не стал говорить. Спустя 15 минут после окончания матча пришлось объясняться перед журналистами на пресс-конференции. Ярцев занял своё место, придвинул микрофон и начал монолог.

Георгий Ярцев
Георгий Ярцев
главный тренер сборной России

«У меня нет слов, чтобы выразить словами чувства по поводу того кошмара, который творился на поле.
Наверное, после таких игр подают в отставку. Я никогда не снимаю с себя ответственности за результат. Но не пора ли спросить с игроков? Наверное, если ты надеваешь футболку сборной, если защищаешь честь своей страны, то должен соответствовать столь высокому уровню?
Ни мне, ни игрокам нет оправданий за то, что сегодня произошло. По пути в Москву мы обсудим с Вячеславом Колосковым мою дальнейшую судьбу.
Извините, пожалуйста, за этот кошмар. Любое поражение может чему-то научить. Но если ты видишь, что команда играет без самоотдачи, то понимаешь: люди не хотят работать с тренером Ярцевым. Ещё раз простите. До свидания».

Фото: rusteam.permian.ru

1:7 от португальцев — самое крупное поражение в истории сборной России. После позора сборную полоскали всей страной: одни требовали уволить всё руководство российского футбола, другие назвали поведение тренера бабским. Свежий номер «СЭ» вышел с громким заголовком «На дне». Болельщики назвали ту игру «Ночной позор» по аналогии с фильмом «Ночной дозор», вышедшим на телеэкраны незадолго до матча. Из-за разницы во времени игру смотрели ночью, а завершилась она лишь в третьем часу.

Поражение от Португалии вызвало резонанс, но после матча Георгий Ярцев в отставку не подал, а в РФС решение тренера поддержали.

«Я отходил очень долго, — рассказывал Ярцев «Комсомолке». — Жена увезла меня за город. Где-то неделю я вообще не появлялся нигде. Лес, грибы, баня, снова лес. Я жил на даче, закрытый, отрезанный от мира. Люба со всеми разговаривала. Когда пришёл в себя, стал готовиться к игре с Эстонией».

Отдохнувшего Ярцева хватило на три матча: после провального результата с Эстонией (ничья) тренер подал в отставку. Вместе с ним ушёл и президент РФС Вячеслав Колосков.

«Мостового для меня не существует». Как родилась и закончилась сборная России Ярцева «Мостового для меня не существует». Как родилась и закончилась сборная России Ярцева

Решающий матч

В Братиславе сборной нужна была только победа. Всему виной — крупное поражение от португальцев

На смену Ярцеву пришёл Юрий Сёмин. К сожалению, Палыч — не волшебник. Сборная так и не попала на чемпионат мира — 2006. При этом Сёмин вписал себя в историю как тренер, который ни разу не проиграл со сборной. Но разве это утешение? Тогда мы потеряли очки в Эстонии, Латвии… Решающий матч был со Словакией, где нас устраивала только победа. Да, у нас было по 22 очка, но словаки находились выше по дополнительным показателям – разнице мячей. Все же помнят результат с Португалией?

Отборочный матч ЧМ-2006

Словакия — Россия — 0:0

Словакия: Чонтофальски, Забавник, Шкртел, Кратохвил, Гад, Кархан (к) (Кисел, 68), Валахович, Глинка, Годур (Голошко, 56), Немет (Дюрица, 83), Виттек.

Россия: Акинфеев, Березуцкий, Сенников, Березуцкий, Анюков (Павлюченко, 82), Смертин (к), Лоськов, Измайлов, Билялетдинов (Семак, 58), Аршавин, Кержаков (Кириченко, 67).

Матч в Братиславе — тоска. Российская сборная играла отвратительно. Юрий Семин, как и обещал, выставил на игру атакующий состав. Правда, на следующий день в СМИ раскритиковали план тренера по укреплению центра поля.

«Странно, что имея классных фланговых игроков, команда Юрия Сёмина играла преимущественно через центр, а пробиться здесь было невероятно сложно, — рассказывал обозреватель «Спорт уик-энд». — Края тем временем пустовали, а ведь именно с фланга пришёл наш единственный до перерыва опасный момент — увы, Динияр Билялетдинов пробил слишком бесхитростно.

Словаки были лучше. Наши постоянно пропускали выпады со стороны соперника, теряли позиции. К тому же соперник классно использовал стандартные положения. Причём, если наши даже отбивались, то на ворота шла вторая волна атаки — на подборе у нас всё было грустно. В конце тайма играли на вынос».

Фото: rusteam.permian.ru

Над сборной издевался даже комментатор Первого Виктор Гусев: «Я говорил о выходе Павлюченко и Кириченко. Может, Игнашевича выпускать на поле?»

Во втором тайме сборная приблизилась к воротам Чонтофальски. Правда, это было владение ради владения. Лоськов и Измайлов передерживали, а до Аршавина мяч доходил крайне редко. Последняя попытка Сёмина реанимировать игру — переход на игру в три форварда. Но ни Кириченко, ни Павлюченко ничего интересного придумать не смогли. Как и вся команда…

Юрий Сёмин

Юрий Сёмин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Игра закончилась 0:0, словаки вышли в стыки, а наши — вылетели с позором.

КомандыИгрыВНПМОчки
Португалия1293035 — 530
Словакия1265124 — 823
Россия1265123 — 1223
Эстония1252516 — 1717
Латвия1243518 — 2115
Лихтенштейн1222813 — 238
Люксембург1200125 — 480

Отвечать пришлось новоиспечённому главе РФС Виталию Мутко.

Виталий Мутко
Виталий Мутко
президент РФС

«Всё началось ещё в 2005 году, в принципе. Когда мы проиграли 1:7 Португалии. Меня пригласил Путин и спросил, что это было. Началось с того, что это было и что за тренер уходит, — рассказывал Мутко коллегам из «Матча». — Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем, ведь у нас такая страна. Я сказал, что есть детские школы, есть потенциал. Чем мальчишка в Москве или Челябинске хуже мальчишки в Италии и Испании?»

Последствия

После Сёмина в сборной началась эра тренеров-иностранцев. Первым стал Хиддинк

Сёмин покинул сборную. Хотя известно, что руководители РФС пытались уговорить именитого специалиста продолжить работу с национальной командой. Но был нюанс: Сёмин хотел совмещать работать в клубе и в сборной — Виталий Мутко был против. Настало время искать нового тренера.

«Я был в Амстердаме, беседовал с Адвокатом. Мне последовал звонок. Роман Абрамович сказал: «Я ни на что не претендую, не давлю, ничего такого. Но побеседуйте с одним тренером, поговорите. Вы сами все решите, я даже не буду присутствовать. Но если вы примете решение, то я буду содействовать, помогать и частично оплачивать контракт». Я ответил: «Это меняет дело».

«И тут Гус как выдаст»! 10 удивительных историй о Хиддинке «И тут Гус как выдаст»! 10 удивительных историй о Хиддинке

Во время написания материала «Чемпионат» неоднократно пытался связаться с Виталием Мутко. Бывший глава РФС отказался вспоминать историю с назначением голландского специалиста.

Что было потом — вы знаете. Вместе с Хиддинком сборная добьётся небывалого успеха на Евро-2008.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021