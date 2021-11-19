«Этого ждали 40 лет». Бывший тренер «Спартака» выиграл титул в Индии

Андрей Чернышов почти полгода работает в индийском клубе «Мохаммедан». А вчера выиграл первый трофей – чемпионат штата Западная Бенгалия. В интервью «Чемпионату» бывший главный тренер «Спартака» поделился подробностями победы, рассказал о специфике работы в Индии и желании вернуться в Россию.

Танец Чернышова

— Вчера вы выиграли чемпионат штата. Расскажите, что это за турнир?

– Да, мы выиграли так называемую «Калькутта лигу»: Калькутта — столица штата и город, где я работаю. «Мохаммедан» 40 лет не выигрывал турнир. И это было большой проблемой – ведь у нас много болельщиков, мы один из старейших клубов Индии. Ожидание затянулось. И в этом сезоне, когда я приехал, руководство поставило задачу победить. Для этого многое делалось. Ещё перед началом чемпионата клуб пригласил футболистов, которые 40 лет назад брали трофей. И нам таким образом напомнили, как важно наконец взять трофей. Для этого пришло время. Поэтому этому соревнованию придавалось большое значение. «Калькутта лига» считается сильнейшей в Индии. Ни один другой штат по силе не может с ней сравниться.



– Как шёл путь к финалу?

– Сначала мы вышли из группы, потом был плей-офф, состоящий из одного матча. Дошли до финала, который переносился несколько раз из-за праздников. Мы должны были сыграть его ещё в октябре, но полиция работала на городских мероприятиях. Планировали провести матч на главном стадионе, который вмещает около 80 тысяч зрителей. И сыграли там вчера. Мы победили в основное время 1:0. Было много почётных гостей – министр МЧС, министр спорта, руководители местной федерации. Каждый выступил, поблагодарил. В 3 часа мы закончили матч, а стадион покинули в 18:30. Порядка 40 тысяч зрителей присутствовало на игре. Но это из-за коронавирусных ограничений. Если бы не они – болельщики заполнили бы арену полностью.



– Я видел видео из чемпионского автобуса. Много людей вышло вас поздравить?

– Да, был организован чемпионский автобус с открытым верхом. Мы проехали по всему городу и привезли трофей на базу. Нас сопровождали болельщики на своём транспорте, они стояли вдоль дороги. И дальше продолжилось празднование. Ещё раз выступили все руководители. Для них это невероятное событие. И уже поздно вечером мы приехали в гостиницу, поужинали, и началось неофициальное празднование.



– Вас даже кто-то заставил танцевать?

– История такая: когда мы только собрались в июле, команда около трёх недель находилась в гостинице. И мы даже не могли никуда выйти. Я попросил руководство организовать нам какой-то досуг. Нас отвезли в местный эко-парк – водоёмы, природа, рестораны. Мы там гуляли, потом был ужин, и туда пригласили аниматора. И прошёл конкурс, когда два человека должны были исполнить танец. Игроки попросили станцевать меня. И я сказал: «Сделаю это только в случае, если вы выиграете турнир». После победы игроки мне быстро об этом напомнили. Слово пришлось держать.

Фото: facebook.com/andrey.chernyshov.921

– Какие цели дальше? Я так понимаю, впереди чемпионат Индии?

– В декабре начинается чемпионат Индии, но ещё до него будет один турнир, где поучаствуют несколько команд. А старт чемпионата намечен на 26 декабря. Так что Новый год встречу в Индии. В прошлом году перед стартом соревнований команды здесь были закрыты в отеле, был жёсткий карантин. Не знаю, как будет в этом году. Мы будем играть только в нашем городе, все команды приедут сюда. Здесь задействуют несколько стадионов, где пройдут матчи. Суперлига – закрытый турнир, где мы не участвуем – пройдёт на Гоа, а наша лига – в Калькутте. Здесь все будут базироваться и проведут матчи. Чемпионат продлится до конца апреля. В прошлом году в турнире участвовало 12 команд, которые впоследствии разбивались на две группы. Сейчас заявлено 14 команд, но пока чёткого понимания по регламенту нет. Мы заранее решили, что будем бороться за победу во всех турнирах, где участвуем. Так что чемпионат не исключение. И нас причисляют к фаворитам. До этого мы играли в Кубке Дюранта – самое старое соревнование во всём азиатском регионе. Тоже престижный турнир. В финале мы проиграли клубу Суперлиги.

«Казалось, индийские игроки смотрят на тебф как на величественного человека»

– Вы возглавили «Мохаммедан» четыре месяца назад. И уже понимаете специфику работы в индийском клубе. Какая она?

– Я не вижу особой специфики и отличий. Требования одинаковые везде – неважно, где ты работаешь. Должна быть бытовая и тренировочная дисциплина. Всё это потом переносится на игру. Мы сейчас читаем, что пришёл Хави и ввёл особые правила. Но это обычные требования для всех профессиональных команд. Может, до этого в «Барсе» было что-то не так с дисциплиной. Но не думаю, что он изобрёл что-то новое. У любого специалиста есть свод правил, которые надо выполнять.



Индийские игроки очень трудолюбивы и готовы к любой работе. Даже когда у них спрашиваешь про усталость, они улыбаются и отвечают, что всё хорошо. Первоначально мне казалось, что они закрытые люди. И я не совсем их понимал. Казалось, они смотрят на тебя как на какого-то величественного человека. Ты хочешь с ними пообщаться, а они отвечают односложно. Но руководство объяснило мне, что им нужно время, чтобы понять и принять человека. И после они начинают раскрываться. Сейчас так и происходит.



Мы говорим, что в российском футболе существуют проблемы с техникой. В индийском – такая же ситуация. Всё-таки пока слабо развит воспитательный процесс в детско-юношеском футболе. Раньше они брали звёзд, платили им огромные деньги, но сейчас начинают создавать школы, академии. Приглашают иностранных тренеров для обучения местных футболистов.

– На уровне вашего клуба футболисты – профессионалы?

– Вообще во всех командах Суперлиги и в нашей игроки – профессионалы. Но даже у нас есть случаи, когда футболисты получили хорошее образование и работу в банке или в офисе престижной компании. И они эту работу не бросают. Просто берут перерыв и продолжают карьеру. И на какое-то время появляются в офисе. Они понимают, что будущее свяжут именно с другой работой, где платят хорошие зарплаты. У меня три местных игрока имеют хорошее образование и работу. И раз в три недели они отпрашиваются. При этом не пропустили ни одной тренировки.



– У вас много легионеров?

– Есть определённый регламент. В нашей лиге могут играть четыре иностранца. Три – из любой страны мира, один – с азиатским паспортом. Остальные – местные. Как правило, приобретаются футболисты центральной зоны – защитник, центральный, атакующий полузащитник, нападающий. Мы укомплектовались таким же образом.



– Насколько высоко внимание от руководства, СМИ?

– Давление есть в любом клубе. Все хотят видеть хороший результат. Это нормально. Что касается популярности футбола, то оно огромное. Здесь все следят за крикетом и футболом. Огромные стадионы практически в каждом городе – от 30 до 80 тысяч. В 2017-м здесь прошёл чемпионат мира среди 17-летних. Это дало толчок развитию футбола. Знаю, что внимание к нашему клубу повышенное. Руководство постоянно приходит на тренировки, приезжает в отель.

Фото: facebook.com/andrey.chernyshov.921

– В плане быта что-то удивило?

– Ничего такого нет. До приезда думал, что Индия – не самая футбольная страна. Но здесь всё организовано очень профессионально. Команда живёт в пятизвездочным отелем, великолепное питание, восстановление. Отличные условия для тренировок. Мы всегда считаем, что арабские страны и Азия отстаёт в развитии. Но это не так.



Первое время мне не рекомендовали покидать пределы отеля из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас всё нормализовалось. Есть возможность поехать в центр, посетить кафе, рестораны. Но выходных не так много. Очень много работы – тактические, теоретические занятия. Но хочу доехать до зоопарка, где находятся настоящие бенгальские тигры, чтобы их увидеть.

«Самое лучшее – жить и работать на родине»

– Около месяца назад я видел новость, что вы можете возглавить клуб второй Бундеслиги. Это правда?

– В футбольном мире много слухов и историй. У меня есть много знакомых, которые знают меня как тренера. И периодически появляются вакансии, и они рекомендуют мою кандидатуру. У меня было общение с одним из агентов по Германии ещё до прихода в Индию. Я сказал, что мне эта работа интересна. Видимо, освободилось место, и он предложил мою кандидатуру. Но до конкретных разговоров дело не дошло.



– Вообще за это время поступали предложения вернуться в Европу?

– Предложения из Сербии, Македонии, где я работал, были. Но у меня контракт до конца апреля, который я не могу просто так разорвать. Приятно, что обо мне помнят. Но пока я связан контрактом и буду продолжать работу здесь.



– Сами как описываете стратегию развития карьеры в ближайшем будущем – есть ли желание вновь поработать в России?

– Я всегда говорю, что самое лучшее – жить и работать на своей родине, где у тебя друзья и родные. Но, к сожалению, не всегда так совпадает. Есть желание возглавить российский клуб, но пока предложений нет. Я всегда открыт к вариантам. Но считаю, что тренер должен постоянно работать. Нельзя застаиваться, важно постоянно находиться в тонусе. Пока я здесь. Но в этой жизни ничего нельзя загадывать наперёд.