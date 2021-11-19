Грустно, но легендарность Олича исчезает. Он зря возвращался в ЦСКА

Познакомиться с кумиром – классическая мечта. Обычно ещё и с классической развязкой в финале: узнать в любимце прелестного человека и полюбить его ещё сильнее. Или наоборот – разглядеть в нём пороки и разочароваться.

Именно поэтому как минимум в моём окружении не принято сходиться с кумирами. Вместо этого – держаться на расстоянии, радоваться победам, наслаждаться творчеством и игрой, но не доходить до близкого общения и посиделок. Если получится поужинать за одним столом с Иньестой – я, конечно, не откажусь. Но если через всю жизнь пронесу очарование его игрой и никогда не увижу, какой он в быту, – тоже не расстроюсь.



Иначе получится ситуация как с Эдгаром Давидсом. Симпатичный и запоминающийся голландец, которым восхищаются в футбольной части моей семьи, как-то мне нахамил, рассвирепел во время безобидного интервью и пошёл гулять. Зла на него я, естественно, не держу, для меня он всё такой же яркий парень в очках и рыжей футболке, но именно любить и уважать его, как раньше, я не могу. Физически не получается.



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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Олич и ЦСКА – ещё один пример того, как потухла легендарность. Не испарилась (потому что голов Ивицы никто не отменяет), но приобрела непривычный для себя цвет, так что её как будто и не было. Особенно – после интервью.

И это грустно, потому что для армейского болельщика Ивица – один из любимых легионеров, герой победного Кубка УЕФА в доисторической маске для выравнивания носа. Им много интересовались, радовались его успехам в Бундеслиге и сборной Хорватии. Отношение было примерно таким: Ивица в порядке, ведь он, пройдя через ЦСКА, играл против лучших, а потом тренировал финалистов чемпионата мира.



Но в 2021 году очарование исчезло.



Конечно, этого могло и не случиться, если бы ЦСКА обыграл «Спартак» и «Локомотив», вышел в еврокубки и самодостаточно начал сезон после первых полноценных сборов.



Не вышло.



Поэтому в глазах болельщиков назначение Олича выглядит тем самым знакомством с кумиром, после которого чувствуешь себя неловко.

***



И эта неловкость проявлялась с самого начала.



1. В день представления Олича команде армейские сотрудники скрутили журналиста, а в сети появилось неприятное видео с криками и заломанными руками.

2. Результаты Олича – печаль и недосказанность одновременно.



ЦСКА впервые в эпоху Гинера остался без еврокубков, и это вызвало вопросы: а точно ли стоило менять Гончаренко на Олича? Или же новое руководство играет в солдатиков и пытается выехать не за счёт качества, а за счёт легендарности? Другими словами – занимается популизмом.



3. Разрыв контракта с Оличем за день до начала сбора в Австрии – не просто странный, а ещё и тревожный сигнал. У болельщиков не было точной информации, кто виноват и почему всё это происходит.



Зато вскрылось другое.



ЦСКА потерял уникальность: перестал быть молчаливым, но стабильным и крепким клубом. Живущим по правилу «всё продумано и нацелено на результат».



Назначение Олича – это хаос. Результат – отсутствует.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. Про Олича можно было забыть.



Да, у легенды в золотой футболке 2005 года не получилось – он согласился на очень сомнительное предложение и долго не продержался. Потерял ли при этом свою легендарность? Потерял – точно нет. Подрастерял – вот более подходящее слово.



5. Но после актуального громкого интервью – скорее, потерял. Потому что в нём Олич выступил обиженным. В комплексе его ответы подтверждают: в ЦСКА бардак, менеджмент воюет с государственным патроном. А сам он – Олич – стал разменным механизмом, чтобы одни разобрались с другими.



И теперь Олич – это не сладкие воспоминания про Кубок и Лиссабон.



Олич – символ неуравновешенного ЦСКА.



Олич – это странное осмысление собственной работы и состоящее из скандальных подробностей интервью, в котором он пытается быть политкорректным, но не может справиться с задачей до конца.

Особенно подмывающими легендарность получились три абзаца:

а) «Свою работу я сделал хорошо, знаю это. Даже Чорлука мне сказал: «Не могу поверить, что с этими игроками ты выстроил такую хорошую команду». Ну да ладно».



Так Олич оценил (внимание) два месяца работы в ЦСКА. Два месяца через цитату партнёра по сборной Чорлуки.



Несерьёзно.



б) «Сейчас у Березуцкого приятная головная боль – ему есть из кого выбирать. У меня такого не было».



Это не совсем так. Меняем Заболотного на Рондона и Шкурина, Мухина и Бийола – на Марадишвили – и получаем почти тот же состав. Усиленный лишь здоровым Зайнутдиновым.



Зачем фантазировать?



в) «Хах! Видишь, ты тоже понимаешь, что это не очень правильно по-тренерски», – ответ Олича на вопрос про Чалова на правом краю нападения.



«Хах» – про бывшего партнёра по команде. Который, может, и подсидел Олича, зато прямо сейчас действующий тренер ЦСКА и ассоциируется у болельщиков с приятными победоносными временами.



Олич поджигает.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

***



Итого: от армейской легендарности Олича мало что осталось. Если вообще осталось.



Клуб, его руководители и сам Ивица – вы это сделали.