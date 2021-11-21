«Трудолюбие побеждает талант, если тот ленится». Агаларов — лучший бомбардир первого круга

Гамид Агаларов – лучший бомбардир первого круга РПЛ. Ещё и с отрывом.

После дубля в ворота «Ростова» у нападающего – 13 голов (3 из которых с пенальти).

С таким результатом он бы стал пятым бомбардиром всего прошлого сезона РПЛ – между Нобоа (12 голов) и Соболевым/Деспотовичем (14 голов).

Агаларов опережает оформившего в последнем туре хет-трик Артёма Дзюбу (у нападающего «Зенита» – 10 голов, 1 из которых с пенальти).

Для гола Агаларову требуется 84 минуты – меньше всех в лиге. На втором месте по этому показателю снова Дзюба – 93 минуты.

При этом Гамид наносит только 1,3 удара за матч (четвёртая позиция в чемпионате), у него 19 попыток во всём сезоне – значит, только 6 из 19 не залетели в ворота.

Из 16 голов «Уфы» (идёт чуть выше зоны стыков) 13 забил именно Агаларов.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Последний гол с игры – чётко наигранный угловой

В 15-м туре «Уфа» сыграла 2:2 на выезде с «Ростовом» – Агаларов забил на 16-й минуте в пустые ворота.



Посмотрите, как уфимцы запутали защиту «Ростова»: за три передачи доставили мяч до Агаларова, который забивал в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Обещает отцу хет-трики

Отец футболиста Руслан Агаларов тренировал «Анжи» и провёл за клуб больше всего матчей в истории махачкалинцев. Руслан и его брать Камиль Агаларов, также игравший за «Анжи», приводили маленького Гамида в раздевалку «Анжи», но мальчик не брал автографов и не фотографировался. Хотя рядом проходили Роберто Карлос и Это’О. Почему? Относился спокойно. Объяснял тем, что рос в футбольной семье.



Агаларов называет отца своим агентом, направляет все входящие предложения (о переходе или рекламе) ему и ловит дополнительную мотивацию в его задачах. С первой – забить 10 голов до зимы – Гамид справился.



Появилась новая – отец требует забивать хет-трики.

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Не парится из-за невызова в сборную

Агаларов попал в финальную заявку Карпина один раз – на матчи со Словакией и Словенией. Но на поле не появился. Ни тогда, ни через месяц – на матчи против Кипра и Хорватии приглашение не получил.



«Абсолютно по этому поводу не парюсь, – заявил игрок. – Уже говорил, что готов принести пользу молодежной сборной».



«Уфа» отреагировала лаконичнее: «Кевина нет 🤷🏻‍♂️».

Почему так часто забивает?

В 21 год Агаларов проводит первый полноценный сезон за «Уфу»: в двух предыдущих у него 10 матчей и ноль голов. И признаётся, что дриблинга у него нет («стараюсь его тренировать после занятий»), а много голов забивает за счёт характера.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Без характера вообще нет спортсмена, – сказал Гамид в интервью «Чемпионату». – В академии «Анжи» был плакат: «Трудолюбие побеждает талант, если талант ленится». У меня таланта не так много, так что в моём случае важнее трудолюбие».



Единственным талантливым от бога футболистом Гамид считает Месси, зато кумиром – Роналду: «Он сделал себя сам, так как очень много работает над собой».



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Из других достижений Агаларова – несколько раз раскусывал успешного в игре в Мафию Наиля Умярова.



Из новых достижений – лучший бомбардир первого круга РПЛ.



Из будущих – продолжит радовать папу.