«Маттеусу руки надо оторвать за такую жеребьёвку». Что говорят о шансах России в стыках ЧМ

После жеребьёвки стыковых матчей чемпионата мира прошло всего несколько часов, а из комментариев игроков, тренеров и экспертов уже можно составить небольшую брошюру.



На всякий случай напомним: в полуфинале Россия сыграет с Польшей, а в финале — с победителем матча Швеция — Чехия. Оба матча (а мы надеемся, что их будет два) россияне проведут на своём поле.



Ну а теперь почитайте, кто что сказал.

Игроки сборной

Зелимхан Бакаев доволен, что играть будем дома:

«Жеребьёвку смотрел на телефоне. Были готовы к любому сопернику: не думаю, что на стадии плей-офф остались слабые команды. Оппоненты крепкие, в составе каждой сборной много классных футболистов. Так что будет очень непросто, но очень интересно. Очень ровная четвёрка, поэтому решающую роль однозначно сыграет готовность на момент стыков. Кто будет лучше готов, тот и попадёт на ЧМ. Поэтому нам надо максимально эффективно использовать сборы и набрать лучшую форму. Два матча дома — просто огромнейший плюс. При своих болельщиках мы точно будем играть сильнее. Хочется, чтобы мы все вместе это сделали — попали на чемпионат мира!»

Даниил Фомин собирается обсудить жеребьёвку со своим польским партнёром по «Динамо» Себастьяном Шиманьским:

«Жеребьёвку посмотреть не удалось, как раз ехал с тренировки. Честно говоря, я не любитель делать прогнозы, поэтому даже не думал, кто нам достанется. Было только желание побыстрее уже узнать, с кем нам предстоит играть. Соперники интересные. Фаворита, как мне кажется, нет. Я, кстати, не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, мысли о Польше: хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьским на эту тему. Думаю, теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены».

Денис Черышев узнал результаты жеребьёвки от мамы:

«Я очень надеялся, что мы добьёмся нужного результата с Хорватией. Следил за матчем и было очень жалко, что не получилось. Что ж, теперь нужно пробиваться через стыки. Думаю, нам это по силам. Хотел ли я с кем-то встретиться в стыковых матчах? Разве что с Турцией, которой я забивал чаще, чем другим командам. Если честно, жеребьёвку я пропустил, об итогах мне сообщила мама. Что могу сказать: соперники тяжёлые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но там не было в составе Левандовского. Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата».

Матвей Сафонов вспомнил, что именно в матче с поляками он дебютировал в сборной России:

«Расклад, который в итоге получился, не самый тяжёлый и не самый лёгкий. Фаворита, как мне кажется, нет, тем более тут игры на вылет. Возможно всё что угодно. Путь из двух матчей будет очень тяжёлым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду.



Польша — особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников.



Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятнее. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелётов, не будет дополнительной нагрузки для организма».

Фото: rfs.ru

Ну а Александру Головину вообще всё равно, с кем играть:

«Польша — значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим всё сказано, слабых тут нет. Хорошо, что сыграем дома. Надеюсь, матч пройдёт со зрителями. Свои болельщики — это всегда дополнительная поддержка и мотивация».

Бывшие тренеры

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который отлично знает польский футбол по работе с «Легией», назвал жребий интересным, добавив, что за четыре месяца многое может измениться:

«Интересный жребий. Поляков знаем, дальше Швеция или Чехия — они качественно сыграли на Евро. Видел и последний матч шведов с испанцами. Но первый барьер — Польша. Есть Левандовски, Крыховяк — всё понятно. Играем через четыре месяца, ситуация может поменяться во всех командах. Опыт подсказывает, что ничего ещё не известно. Есть соперник, надо готовиться, приняли во внимание. Хорошо, что играем дома. Наш последний матч с ними перед Евро не даст нам всю картину. У них не было каких-то игроков, мы были после сбора тяжёлого. Сначала у них были неплохие моменты, потом мы владели инициативой. Интересный был матч».

Валерий Газзаев рассчитывает, что после зимней паузы игроки сборной будут готовы хорошо:

«Польша — очень серьёзный и амбициозный соперник. Лёгкой игры не будет, мы должны основательно подготовиться. Учитывая то, что после зимней паузы все игроки национальной сборной должны быть в оптимальном состоянии. Мы должны форсировать подготовку, чтобы основательно подготовиться. Реально ли пройти Польшу? Другой задачи быть не может. Наша сборная в любом случае должна участвовать в чемпионате мира».

Бывшие игроки сборной

Александр Самедов считает, что шансы России и Польши равны:

«Для России это тяжёлый жребий. У Польши неприятный подбор футболистов. Из всех соперников нам достался самый сложный. Россия играет дома, поэтому шансы 50 на 50».

Андрей Канчельскис согласен с тем, что нашим будет очень тяжело:

«Польша — отличная сборная с хорошим подбором игроков. Будет очень тяжко. Радует, что играем дома, есть время подготовиться. Главное, чтобы не было травмированных футболистов, чтобы все подошли к матчу в хорошей физической и психологической готовности.



Будем играть дома, при своих болельщиках. Если придут 100 процентов болельщиков… правда, с этой пандемией почему-то только у нас приходит 30 процентов, в Германии и Англии — полная заполняемость. Надеюсь, хотя бы на один матч допустят 100 процентов болельщиков».

Эксперты

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, как всегда, был очень ярок, назвав жеребьёвку несуразицей:

«Надо две части тела отрывать: Маттеусу руки, а тому, кто придумал эту жеребьёвку — голову. Полнейшая несуразица, когда Италия и Португалия между собой будут решать, кто из них не поедет. А кто-то из середняков: Шотландия, Уэльс, Украина — обязательно окажется на чемпионате мира. Одна группа халявная и слабая, а вторая — смертельная.



Мне так и казалось, что нарвёмся на Польшу. Если Левандовски играет, то это очень плохо. Если не будет, мало ли, из-за травмы, то будет терпимо. Не Италия с Испанией, но команды противные: что Швеция, что Польша, что Чехия. В принципе, обыграть можем любую, но и проиграть тоже. У нас нет футболистов уровня Левандовского. Конечно, Кудряшов может отмазаться за тот гол, выйти минуте на 20-й и перебить его пополам, тогда шанс будет. Даже не понимаю, кто может сдержать Роберта, Джикия? Наверное, но кто тогда будет заниматься остальной обороной? Не знаю, какой соперник мог быть хуже. Тут наслаивается всё: и спортивная, и политическая составляющая. Имеем худший вариант».

Функционер Тимур Лепсая уверен, что победитель матча Россия — Польша в итоге будет играть на чемпионате мира:

«Нам достался один из самых лучших вариантов. Я чувствовал, что попадётся Польша. Думаю, что победитель матча Россия — Польша попадёт по итогу на чемпионат мира. Так что это своего рода финал. Будем надеяться, что Георгиевич сделал выводы и сумеет достучаться до сердец и голов игроков. Искренне желаю сборной отобраться в Катар».

Комментаторы

Геннадий Орлов считает, что Россия вполне может победить Польшу, если Валерию Карпину удастся собрать лучших игроков:

«Сборная Польши — это не один Левандовски. Считаю, что мы можем играть на равных как с поляками, так и со шведами, и с чехами. Это команды нашего уровня. Надо хорошо готовиться, выбрать нужных футболистов и играть. Ничего сверхординарного.



Выпала Польша, ну и что? Чего она добилась? Сейчас венгры лучше поляков. Надо играть в современный футбол: это зависит от тренера и игроков. У нас ведь весна всегда очень трудная: в марте психологически играем плохо. Это показывают, например, еврокубки. В зимний период у нас какая-то спячка. Мы способны победить поляков — для этого Карпину надо собрать лучших игроков. Пока ему это не удаётся: на матч с хорватами тренер выбрал не лучших. Кто? Ионов, Кудряшов, Бакаев. Надо брать футболистов, которые будут в хорошей форме, будут лидерами в клубе. Как можно было взять Ионова? Что он делает в чемпионате страны? Где он? Бакаев — такая же история. Эти футболисты выступают в командах, которые даже не в лидерах. Футболисты должны быть с победной психологией, должны быть уверены в себе. Посмотрите на лицо Ионова, на его трагические глаза. Он всего боится. Зачем такие люди нужны в спорте? В спорте нужны улыбающиеся, открытые люди, которые получают удовольствие от того, что делают».

Василий Уткин прокомментировал жеребьёвку в своём телеграм-канале. Главное слово — «нормально»:

«О жеребьёвке стыков — там нет команды сильнее Хорватии, которую мы чуть не опередили. Да, это другое соревнование, плей-офф, а не группа, но тем не менее. Легко быть не могло. Нормально».