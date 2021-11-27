Игрок «Ливерпуля» снялся с турнира по FIFA, чтобы успеть на матч. Там изобразил джойстик

Диогу Жота крут в этом сезоне. После матча «Ливерпуля» и «Саутгемптона» статистика португальца в АПЛ сезона-2021/2022 такова:
- 12 матчей.
- 7 голов.
Два мяча из семи он воткнулся именно «Саутгемптону».
Вот первый. Это самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ – Жоте понадобилось всего 94 секунды.
А вот второй мяч (четвёртый гол Жоты в четвёртом матче за «Ливерпуль» подряд).
Свой первый гол Жота отпраздновал, усевшись на газон и изобразив игру в приставку.
Фото: Andrew Powell/Getty Images
С этим жестом Жоты связана история. До матча он участвовал в международном турнире по FIFA 22, но снялся c четвёртого раунда. Игроки, выступавшие с Жотой в одном соревновании, сказали, что он сделал это, чтобы не опоздать на реальный матч «Ливерпуля».
Диого Жота и FIFA – это любовь с несколькими совместными историями:
- Фраза Жоты: «Когда я только перешёл в «Атлетико», то постоянно выбирал клуб в FIFA. Я выбирал ту же тактику и выставлял ту же расстановку, что и в реальной жизни, и ставил себя на родную позицию. Так я смотрел, как правильно нужно двигаться, чтобы создавать как можно больше моментов».
- Ещё фраза Жоты: «Я действительно думаю, что FIFA полезна для профессиональных футболистов – она даёт нужное понимание игры. Но, конечно, Football Manager сложнее и важнее в этом плане».
- В 2020 году он перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона». Потом рассказывал: «Я обожаю играть в FIFA за «Ливерпуль». Честно говоря, всегда покупал себя в клуб. Но я переплачивал за себя. Повезло, что в реальной жизни «Ливерпуль» быстро закрыл мой трансфер».
- В 2020 году Жота победил в соревновании по FIFA, в котором участвовали игроки АПЛ. В финале он обыграл Трента Александер-Арнольда.
- 27 ноября 2021
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