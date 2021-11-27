Игрок «Ливерпуля» снялся с турнира по FIFA, чтобы успеть на матч. Там изобразил джойстик

Диогу Жота крут в этом сезоне. После матча «Ливерпуля» и «Саутгемптона» статистика португальца в АПЛ сезона-2021/2022 такова:

12 матчей.

7 голов.

Два мяча из семи он воткнулся именно «Саутгемптону».

Вот первый. Это самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ – Жоте понадобилось всего 94 секунды.

А вот второй мяч (четвёртый гол Жоты в четвёртом матче за «Ливерпуль» подряд).

Свой первый гол Жота отпраздновал, усевшись на газон и изобразив игру в приставку.

Фото: Andrew Powell/Getty Images

С этим жестом Жоты связана история. До матча он участвовал в международном турнире по FIFA 22, но снялся c четвёртого раунда. Игроки, выступавшие с Жотой в одном соревновании, сказали, что он сделал это, чтобы не опоздать на реальный матч «Ливерпуля».

Диого Жота и FIFA – это любовь с несколькими совместными историями: