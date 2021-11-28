«МЮ» неплохо смотрелся против «Челси». Но потом вышел Роналду

Перед матчем с «Челси» Майкл Кэррик, греющий место под убежавшего от «Локомотива» Ральфа Рангника, столкнулся с большим количеством кадровых проблем в обороне. Варан и Шоу восстанавливаются после травм, а Магуайр отбывает дисквалификацию. Таким образом, против «Челси» вышла четвёрка Ван-Биссака – Бейи – Линделёф – Теллес. Эти перестановки читались, но главный сюрприз Кэррик приготовил в атаке, посадив на скамейку Роналду.

У Томаса Тухеля тоже были проблемы — сломался Чилуэлл, не восстановились до конца Ковачич и Канте. Лукаку попал в заявку, но пока что Тухель его бережёт – против «МЮ» форвард не вышел в старте.

Стартовый план Кэррика усилил оборону «МЮ»

В качестве оружия под контратаки Кэррик выбрал пару Рашфорд — Санчо, а также забетонировал центр поля максимально оборонительным сочетанием Мактоминей — Матич — Фред. Благодаря этому у «МЮ» было численное преимущество против пары Лофтус-Чик — Жоржиньо, что ожидаемо привело к перекосу атакующей игры «Челси» на фланги.

Оборонительные края «МЮ» с учётом особенностей «Челси» (команда Тухеля обожает атаковать «веером» и широко разгонять подходы к чужой штрафной) потенциально смотрелись как самые уязвимые места, но Кэррик усилил эти зоны глубокими позициями Санчо и Рашфорда. В защитных фазах «МЮ» вообще перестраивался на интересные сочетания: 5-4-1 или 5-3-2 с Матичем/Мактоминеем в одной линии с центральными защитниками.



Да, Кэррик выставил откровенный автобус (1:10 по ударам и 33% против 67% по владению в первом тайме в пользу «Челси»), но ликвидировал свободные зоны, не допустив развала обороны, как это, к примеру, случилось в матче против «Ливерпуля» месяц назад ещё при Сульшере.



Другое дело, что глубокие позиции Санчо и Рашфорда плохо влияли на потенциал «МЮ» в контратаках. Команда просто не разгонялась в переходных эпизодах, а «Челси» быстро перестраивался для обороны. Однако ставка Кэррика на Санчо и Рашфорда сыграла сразу после перерыва.

Жоржиньо снова привёз гол

Опорник «Челси» в каждом матче выполняет огромный объём работы, но выступает на такой позиции и в такой роли, где любая грубая ошибка имеет серьёзные последствия. В мае Жоржиньо неосторожно отпасовал назад на Менди и привёз результативную атаку «Арсенала», а сегодня просто подарил мяч Санчо.

Сработал прессинг «МЮ» — Санчо и Рашфорд наконец-то оказались в удобных позициях (отмечаем также заброс Фернандеша) и быстро убежали вперёд. Впрочем, Жоржиньо исправился: реализовал пенальти, назначенный за фол Ван-Биссаки на Тьяго Силве. Но до этого Кэррик совершил важную перестановку, которая заметно изменила рисунок игры.

Эффект Роналду

На 65-й минуте Кэррик выпустил на поле Роналду вместо Санчо, однако уже спустя три минуты «МЮ» подвёз пенальти в ворота де Хеа. Конкретно эти события вряд ли взаимосвязаны между собой — «Челси» ожидаемо поджал соперника, а Ван-Биссака едва ли мог просчитать эпизод с Тьяго Силвой.

Но именно с Роналду «МЮ» окончательно утратил контроль над игрой — «Челси» нарастил давление и довёл суммарные цифры по атакующим метрикам до колоссального преимущества:



2,35 xG против 0,56 xG (данные Understat)



24 удара против 3



15 ударов из штрафной против 1



17 Deep Progressions (передачи, проникающие в радиус 20 метров от ворот соперника) против 2

Санчо и Рашфорд здорово помогали обороне и обеспечивали необходимые тайминги для перестроения центральных полузащитников. Роналду же просто отправился в зону левого фланга, откуда лениво бегал назад, автоматически подгружая партнёров в защитных фазах. К тому же Тухель выпустил свежих Маунта и Пулишича – «Челси» сразу прибавил в динамике и давлении.

Контратаки «МЮ» не работали. Исключением был лишь момент с ошибочной передачей Менди на Фреда, но бразилец «благополучно» запорол выгодный момент.

А если детально проанализировать «эффект Роналду», то получается такая картина:



7 касаний мяча

0 ударов по воротам

0 предпринятых попыток отбора

1 вынос из штрафной

1 фол

1 жёлтая карточка за разговоры с судьёй

Тухель взорвался в концовке из-за офсайда Роналду

В компенсированное время «МЮ» убил несколько минут после интересного эпизода с участием Роналду — судьи не зафиксировали у него метровый офсайд, после чего Криштиану заработал угловой. Тухель это прекрасно видел и готов был всех уничтожить на бровке:

Тренер «Челси» понимал, что команда теряет шанс на окончательный перелом ситуации (под это Тухель выпустил Лукаку на концовку). И был прав – Рюдигер упустил стопроцентный шанс на последних секундах, влепив выше ворот после точного навеса Пулишича.

Кстати, а кто проспал забегание Пулишича на фланге и позволил ему сделать передачу? Всё верно, это был Роналду (Теллес работал по другому игроку в условиях флангового перегруза).



«Челси» удержался на первом месте в АПЛ, но вплотную подпустил к себе «Ман Сити». «МЮ» идёт на восьмой строчке. Сегодня Кэррик продемонстрировал, как можно сдерживать «Челси», но окончательно отдал игру после гола Санчо и создал почву для разговоров про отскок. Хотя для первого топ-матча после ухода Сульшера результат неплохой.