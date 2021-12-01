«Кудряшов мог остаться на костылях». Карпин обсудил с игроками сборной матч с Хорватией

Во вторник главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл встречу со своими игроками в московской гостинице. По словам Карпина, на собрании были не все футболисты: не смогли прилететь легионеры из Европы, а также игроки «Зенита».

После того как встреча закончилась, Карпин ответил на вопросы журналистов. Вот главное из его внеплановой пресс-конференции.

О том, зачем была нужна эта встреча

— Нам надо было встретиться, решили встретиться. И о Польше поговорили, и о Хорватии. Решили поговорить сейчас, потому что потом будет трудно — отпуск, сборы. Ничего из этого не забудется. Они уйдут в отпуск и поедут на сборы с теми словами, которые мы сегодня говорили.



Ни футболисты вам не сказали, ни я не буду говорить, о чём мы беседовали на встрече. Зачем открываться? Не буду. До конца года таких встреч больше не будет: сейчас тур, потом команды, которые выступают в Лиге Европы, сыграют там, потом ещё тур, а потом всё – отпуска. Такие собрания очень полезны. Я бы хотел встречаться с ними каждую неделю, если бы мог. Индивидуальные встречи и встречи группами будут продолжаться в январе-феврале на сборах команд. Будем ездить в Эмираты, Турцию, Испанию.

О причинах поражения от Хорватии

— Говорили про психологию. Игроки сказали, что с Хорватией всё было из-за головы. Дело не в трусости. Не привязывайтесь к этим словам. Ответственность за результат всегда давит по-разному. Ошибся один раз — второй не хочет ошибаться. Хотелось бы, чтобы такого больше никогда не происходило. Отклик от своих слов, что они прятались от мяча, я нашёл. Не могу об этом говорить. Игроки не боялись Хорватию, это была ответственность. Возможно, в такой же ситуации с Кипром сыграли бы так же, потому что результат давит.

Никто никого не испугался, ещё раз. Модрича никто не боялся, не было такого. Это коллективная игра. Повлиял статус решающего матча, а стыковой матч будет ещё более решающий. Следующего шанса не будет, поэтому эта встреча и была.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О состоянии Фёдора Кудряшова

— С Кудряшовым разговаривали по телефону. Сейчас его моральное состояние улучшилось, он уже начал играть. Я понимал, что он хотел сделать в том моменте (когда забил автогол. — Прим. «Чемпионата») — но он не смог, потому что у него свело две задние мышцы. Мог бы остаться на костылях.

О слепой вере в игроков

— Я верю, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть. Я в это свято… нет, слепо, слепо верю. Моя задача – добиться, чтобы они играли, а не отбивались. Сегодняшняя встреча это подтвердила. Я это сказал, а они поверили. Почему я сейчас уверен, что они поверили в мои слова? Потому что без веры нельзя жить. Людям свойственно ошибаться. Я вчера ехал в метро – ко мне подходили люди. Не знаю, поддержка это или нет, но вряд ли будут подходить те, кто меня не поддерживает.

О непривитых в сборной

— Если государство не может это сделать (заставить всех граждан привиться. — Прим. «Чемпионата»), то как сборная может? Пускай обязует государство. Не вызывать непривитых? Так вы же потом мне будете рассказывать басни, что его не вызвали, потому что у него нет прививки, а он бы забил. Вы первые мне об этом скажете, 500%.

О подготовке к матчу с Польшей

— Я не обсуждал с РФС возможность январского или февральского сбора сборной. Честно говорю – за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Нам тур перенесут, я уже буду счастлив. Этого недостаточно – было б хорошо, если бы мы забрали всех футболистов 15 января и готовили их до 24 марта. Тогда, может быть (и то не факт), этого было бы достаточно. Хотелось бы так? Конечно. Но такое нереально. Италия так делает, но они находятся в тренировочно-соревновательном периоде, а тут все в разных странах. Отпускать футболистов, когда они готовятся к сезону, у всех свои задачи, наигрываются связи, закладывается фундамент, я бы как клубный тренер не хотел.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О своём будущем в сборной

У меня контракт до 31 марта. Готов ли продолжить — пока не готов сказать. После стыков подумаем. Нравится ли мне? По какой шкале? Клубная работа другая, но такая же интересная. Какая интереснее — не могу сказать. Я молодой мужчина по тренерским меркам? Я самый старый. Здесь тоже интересно, хотя всё другое. Вещи несравнимые. Но там по-другому — каждый день движуха. Не могу сказать, что прямо сейчас я по ней скучаю.