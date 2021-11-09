«Сборная процентов на 70 привита. Остальные — антипрививочники». Карпин — перед Кипром

Валерий Карпин на второй день работы в Санкт-Петербурге пообщался с журналистами после тренировки. Главный тренер высказался о проблемах с составом, прививках и российских легионерах. Кроме того, ответил на очередной вопрос об Артёме Дзюбе.

О травмах

– Жемалетдинов и Джикия сегодня не тренировались. У Джикии небольшое перенапряжение подколенного сухожилия. Надеемся, завтра всё будет нормально. Рифат приехал с болевым ощущением в икроножной мышце, пока решили не рисковать. Завтра проведём обследование. Всё будет понятно.

О беспокойстве перед игрой с Кипром

– Восемь человек на карточках? Четыре как раз опорных полузащитника. Так что кому-то в любом случае придётся играть. Будем проводить беседы, чтобы действовали аккуратнее. Хотя риски определённые есть. Но такая ситуация. Посмотрим ещё на состояние. Может, кого-то побережём.



Тревожит сейчас абсолютно всё. По-другому быть не может. Радует отношение ребят и их желание. Радует, что ребята собрались в хорошем состоянии. Даже лучше, чем на предыдущий сбор. Но по одной тренировке пока рано судить. Завтра будут результаты тестов и анализов. Я решил, кто будет капитаном. Скажу ли? Нет.

О дне рождении Глебова и антипрививочниках

– Захарян? Важны все. Тот же Кузяев. Надеялись, что нам поможет, но уже не надеемся. Но это футбол. В октябре было хуже, чем сейчас. У всех команд есть травмы и проблемы. Риск из-за посещения дня рождения Глебова? Давайте не будем заниматься демагогией. 29-го числа собираемся и всё нормально. А 30-го уже риск. Тем более будучи привитым. Считаю, что это демагогия чистой воды.



К вакцинации футболисты относятся по-разному. Кто-то привит, кто-то нет. Кто-то не хочет, кто-то боится. Так что так же, как и население. Я за то, чтобы прививаться. Но заставлять кого-то – не мой вопрос. Сейчас сборная процентов на 70 привита. Логика отказников? Наверное, они антипрививочники.

О проблемах сборной

– Проблемы в атаке? Проблемы есть везде. Начиная от вратарской позиции, заканчивая нападением. Хотелось бы, чтобы нападающие много забивали, вратари всё ловили, но не считаю это огромной проблемой. Со Словенией забили два центральных защитника. Окей. После той игры никто не спрашивал про проблемы в атаке.



Мы говорили о том, что надо выкинуть из головы Хорватию и думать о Кипре. Опасения на этот счёт есть. Примеров миллион. Из самых свежих – матч «Зенита» с «Уралом». Недооценка или думали о чём-то ещё. Мы все через это проходили. И со мной такие вещи происходили как с игроком и как с тренером. От этого никто не застрахован. Надеемся, решим эту проблему.

О советах легионерам

– Что советую игрокам в ситуации, как у Миранчука? Давайте про него после Хорватии. О чём мы с ним уже поговорили и о чём поговорим – давайте после Хорватии. Сейчас ему было сказано, чтобы он не думал об этом. Он сказал: да, прямо сегодня я ничего не решу.



По поводу Миранчука, я вам после игры скажу, в какой он форме, если он будет играть. То, что он хорошо себя чувствует физически, – да. Что касается психологии, есть нюансы. Понятное дело, он хочет играть, не совсем доволен собой или клубом, не суть. Думаю, что у него нет проблем в игровом плане. Позиция его агента по тому, что он не рассматривает Россию? Это какое отношение имеет к Кипру и Хорватии? Я только что сказал, что все забыли все свои дела вне сборной. Что будет с ним дальше – посмотрим. Я здесь не смогу принимать решение.



У Головина со здоровьем сейчас, слава богу, нет никаких проблем. Из «Монако» получили информацию, что проблем с травмами нет, что он готов минимум на 60 минут.



Чорлука сказал о непрофессионализме российских легионеров? Я соглашусь с ним. Не слишком ли борзо он себя ведёт? Нет, а что он такого сказал? Назовите фамилии наших легионеров и их количество. И в каких клубах играют их легионеры, сколько играют они. О чём говорить? Ну нет у нас лучше. Наши, к сожалению для нас, играют не так ярко. Чорлука сказал правду.

О Дзюбе

– Первый матч с Кипром уже разобрали. Сыграем ли с Хорватией без центрального нападающего? Увидите. Что касается того, что в головах игроков, кто бы что ни говорил и что бы я ни говорил, может сидеть матч с Хорватией, а не с Кипром. Да, такое может быть. Риск есть, надо его минимизировать. Разговорами, как ещё? По голове их бить, что ли? С видео или без – я не буду всё вам рассказывать. Что будет с контрактом, если выйдем с первого места? Будем разговаривать с РФС.



Честно, удивляет, что не было ни одного вопроса про Дзюбу. Связано ли его отсутствие с тем, что он не помог нам тогда? Мы тогда, на те матчи со Словакией и Словенией, надеялись на него. Он был в расширенном списке, но сказал, что не в форме – окей. Тогда – надеялись, сейчас решили не надеяться. Это единогласное решение тренерского штаба.

О Сергееве и Круговом

– Сергеев – хороший парень. У нас была всего одна тренировка, сегодняшняя. Он пока присматривается, новичок. Посмотрим, выйдет ли он в старте на Кипр. Круговой чувствует себя великолепно, он дома, в Питере. По вызову Зобнина, перевесило то, что он опытный. Когда мы давали окончательный список – он туда попал. Он не в самом своём лучшем состоянии, но матч с «Локомотивом», я так считаю, он провёл на уровне. Либо близко к своему уровню. Он по-любому нам помощник. Почему не вызван Скопинцев? Во-первых, это не самое главное, Круговой рядом, в Питере. Во-вторых, Скопинцева я знаю хорошо, наверное, лучше всех, поэтому я его и не вызвал. Скопинцеву удобнее играть в три, и в атаку он играет лучше, чем обороняется.