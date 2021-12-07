«А со скамейки все несутся, глаза по пять копеек!» Последний выход ЦСКА из группы в ЛЧ

ЦСКА дважды выходил из группы в Лиге чемпионов. С интервалом в два года с одним и тем же тренером Слуцким. Последний раз — ровно 10 лет назад при фантастическом стечении обстоятельств. Гостевая победа над европейским грандом на заказ и тогда-то казалась чем-то невероятным, а теперь представляется просто чудом. Вспомним, как это было, и немножко поностальгируем по тем удивительным временам, когда Россию в плей-офф ЛЧ представляли два клуба (второй — «Зенит»). Сейчас и один за счастье был бы, а нету.

Для выхода ЦСКА в плей-офф ЛЧ должны были совпасть два условия

Первое — но не последнее — потрясение армейцы пережили ещё до старта европейской кампании 2011/2012. Тяжёлая травма Акинфеева в августовском дерби со «Спартаком» надолго оставила ЦСКА без основного вратаря, лидера.

Игорь Акинфеев получает травму в дерби со «Спартаком» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Старт турнира тоже получился экстремальным — только на последней минуте ушли с 0:2 в Лилле (спасибо дублю вечно молодого Думбия). А вот дома с «Интером» и двух голов не хватило для ничьей — итальянцы забили на один больше. Четыре очка за счёт «Трабзонспора» (3:0 здесь, 0:0 там) чуточку прояснили турнирные перспективы, но ещё одно домашнее поражение, от злопамятных французов, окончательно спутало все расклады.

Перед последним туром спокоен был только «Интер» — досрочный победитель группы. Три остальные команды сохраняли шансы на второе место, причём ЦСКА в этой закрутке выглядел заведомым аутсайдером. Красно-синим мало было победить на «Джузеппе Меацца» команду, которой до этого проиграли пять матчей из пяти. Нужна была ничья — и только ничья! — в параллельной встрече. Любой другой исход во Франции обесценивал старания россиян в Италии. «Лилль» при своей победе гарантированно опережал бы ЦСКА как минимум по личкам, «Трабзон» при своей — по очкам.

А теперь скажите: как обычно играют наши (клубы, сборная — неважно), когда припечёт? Чаще всего неудачно. А тут пасьянс сложился неправдоподобно идеально. Хотя даже один отдельно взятый матч в Италии мог завершиться как угодно — все три исхода были совершенно реальны.

Ну да, хозяева играли без основного кипера Жулио Сезара и запредельной мотивации, но уж точно не без желания. После внезапного домашнего поражения от «Удинезе» (0:1) чёрно-синяя миланская тифозерия не простила бы безразличия своей команде. А ротация, проведённая Клаудио Раньери, только усложнила задачу москвичам — ближайший резерв «Интера» недостатка стимулов не испытывал. Для 36-летнего вратаря Кастеллацци, например, это был всего пятый (и, как оказалось, последний) выход в ЛЧ.

«Анжи» не хотел отпускать Габулова в ЦСКА. Вопрос помог решить Игнашевич

У ЦСКА с резервом дела обстояли хуже. В запасе у Слуцкого не нашлось ни одного нападающего, а к финальному свистку там и вовсе остались лишь разрушители (Рахимич, Васин, Федотов) и вратарь Чепчугов.

А одним из главных героев декабрьского вечера в Милане стал человек, попавший в эту Лигу чемпионов отчасти случайно (вот вам и ещё одно счастливое совпадение во времени и пространстве). Владимир Габулов в том сезоне должен был находиться совсем в другом месте, а в декабре 2011-го — вообще в отпуске. Спустя 10 лет обсуждаем с вратарём самый неожиданный поворот в его карьере и незабываемый вечер на «Сан-Сиро».

Фото: Claudio Villa/Getty Images

— Прекрасно помню обстоятельства своего возвращения в ЦСКА, — говорит Габулов. — В конце августа «Анжи» приобрёл меня у «Динамо». Как раз в день матча «Спартака» и ЦСКА я проходил медобследование. К началу дерби вернулся домой, включил телевизор.

В прямом эфире видел, как Игорь Акинфеев получил тяжелейшую травму. Но даже тогда у меня и мысли не было, что всё может так сложиться.

Набрал Игорю, чтобы поддержать, пожелать скорейшего выздоровления. А ночью звонок — Вячеслав Викторович Чанов [многолетний тренер вратарей ЦСКА]. Спросил, готов ли я помочь команде в краткосрочной перспективе — сыграть в Лиге чемпионов и РФПЛ.

— Ваша реакция?

— Если честно, был немного огорошен. С одной стороны — оформляется переход в другую команду. А с другой — близкие отношения с Вячеславом Викторовичем, ЦСКА — не чужой мне клуб. Ответил Чанову, что чисто по-человечески готов помочь, но есть сложности. Всё-таки уже дал слово людям, в частности Сулейману Керимову, что перейду в его клуб. Этот момент нужно было урегулировать максимально корректно по отношению к руководителям «Анжи».

— Урегулировали?

— Не сразу. На первое предложение ЦСКА в «Анжи» ответили отказом. Потом я переговорил с новым руководством: объяснил, что хотел бы попробовать себя в Лиге чемпионов и что для «Анжи» в этом тоже будет имиджевая выгода.

— Самого Керимова убеждали?

— Нет, Германа Ткаченко (известный агент, в 2010-х советник владельца «Анжи».— Прим. «Чемпионата»). Он сначала сказал категоричное «нет».



— Что вы?

— Нет так нет, смирился с решением клуба. Но потом в процесс включился Игнашевич, которого связывали близкие отношения с Германом. Сергей как лидер ЦСКА был тоже заинтересован в этом переходе.

— Порешал?

— Следующим вечером от Ткаченко пришло сообщение: «Игнашевич обладает даром убеждения». Мы с Сергеем потом смеялись по этому поводу. Он пошутил, что сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Естественно, прежде чем дать добро, я обсудил сложившуюся ситуацию с Игорем. Нас связывают дружеские отношения, поэтому мне важно было, чтобы он не подумал, будто я иду на «живое» место. Мы по-свойски поговорили, Игорь всё правильно понял, поддержал.

— До этого вы были в групповом турнире ЛЧ только раз и в качестве сменщика Акинфеева. По какому принципу Газзаев вас с Мандрыкиным включал в заявку в 2006-м?

— Наверное, по очереди. Мы и весь чемпионат так попадали в заявку: пока один играет за дубль, второй готовится к матчу основы. Я впервые вышел весной 2006-го. Игоря удалили в матче со «Спартаком», и я его подменил.

— Где нервничаешь больше, в запасе или в раме?

— Когда не играешь, испытываешь переживания за результат команды. А на поле некогда нервничать — ты полностью сосредоточен на игре, все эмоции направляешь на эффективные действия.

— Помните ощущения, когда в первый раз слушали гимн ЛЧ на поле?

— Как и любой футболист, я всю жизнь мечтал оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов, послушать этот гимн. Ждал каких-то неимоверных эмоций от этого момента, а когда он наступил, ничего подобного не почувствовал. Даже поймал себя на мысли: «Ну звучит и звучит». Ожидания были больше. Может быть, причиной тому полная концентрация на игре. В эти минуты на какие-то сентиментальные вещи уже просто не обращаешь внимания.

— Чем запомнился исторический выезд в Милан?

— Мы готовились к матчу 5-7 дней в Милане. Сходили на игру «Интера» в чемпионате Италии, заранее прониклись атмосферой легендарного «Сан-Сиро». Запомнилось очень плохое тренировочное поле и приезд на второй день сбора целой делегации ВАДА. Больше полкоманды у нас на допинг-тесты отправили — я в их число не попал. Не скажу, что это внесло нервозность, но несколько сбило с рабочего ритма — много времени заняли процедуры.

— Там должно было сложиться два маловероятных условия — победа ЦСКА и ничья во Франции. Если откровенно, верили, что это возможно, или не очень?

— В свою победу верили, в ничью соперников — меньше. У нас было одно желание — показать тот футбол, на который способны, и получить удовольствие от игры. Хлопнуть дверью в последнем матче года. Чудо, что французы с турками тоже сыграли так, как нам надо было.

— Слуцкий сильно нервничал?

— Внешне — абсолютно не нервничал. Чётко помню спокойную, рабочую обстановку в раздевалке: все сосредоточены, сконцентрированы, никакого мандража. На матч шли с улыбкой на лице — так и сыграли. Конечно, в каких-то эпизодах нам повезло, но в целом выступили хорошо.

2011 год. ЦСКА в Милане Фото: Claudio Villa/Getty Images

Ключевые моменты матча



50’ Изящная трёхходовка Дзагоев — Вагнер — Думбия завершается точным ударом последнего в ближний угол — 0:1.

51’ Габулов отражает удар Раноккии после углового, но Камбьяссо добивает мяч в сетку — 1:1.

85’ Милито после навеса 38-летнего Санетти бьёт в перекладину.

86’ Свежий Цауня с углового закручивает мяч на голову Василию Березуцкому — 1:2.

90+1’ После прострела Нагамото мяч попадает в руку Цауне, итальянцы требуют пенальти, но испанец Фернандес оставляет их протесты без внимания.

— В начале матча вам не раз приходилось страховать защитников.

— Честно, даже не помню эти моменты. Но точно помню, что очень уверенно себя чувствовал. Настрой был вообще не пропустить. У ЦСКА тогда состав — мечта был: Думбия, Вагнер, Дзагоев, Цауня, Мамаев, Шемберас, Алдонин, Игнашевич, Березуцкие…

— Милан-2011 входит топ-3 ваших лучших матчей за ЦСКА?

— По внутренним ощущениям, эмоциям, важности, атмосфере — 100% входит. По совокупности факторов это был мой лучший матч за ЦСКА.



— Как следили за ходом параллельного матча?

— А мы не следили. Помню, игра закончилась — спокойно радуемся победе. И тут поворачиваю голову — а со скамейки все несутся с глазами по пять копеек. Не понимаю, что происходит, а они кричат: «Ничья, мы вышли!». После этого уже все ликовать начали.



— Празднования в Милане были?

— Не вспомню точно. Может быть, в ресторане поужинали и всё. Я обратно в Россию не летел — на следующий день в Германию на плановое обследование отправился.



— Обидно было не сыграть с «Реалом» в 1/8 финала?

— Теоретически такая возможность была. Мы совместно с руководителями двух клубов приняли решение, что нет смысла продлевать аренду. Игорь уже был на подходе, и было бы неправильно, если бы мы конкурировали друг с другом. К тому же в «Анжи» на меня очень рассчитывали. Матчи ЦСКА с «Реалом» уже по телевизору смотрел — естественно, переживал.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

***

Без Габулова, с Чепчуговым в раме, армейцы сделали героическую ничью в Москве, а в Мадриде чувствительно, но закономерно проиграли. Впредь так далеко в ЛЧ ЦСКА не заходил. А теперь и до самой Лиги чемпионов не добирается.