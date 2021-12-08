Говорят, Месси забил больше Пеле. Правда?

Лионель Месси проснулся. После проблем на старте карьеры в «ПСЖ» аргентинец наконец начинает потихоньку забивать. В этот раз Лео поучаствовал в разгроме «Брюгге» (4:1) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Он оформил дубль, а второй мяч стал для него уже 758-м в карьере. И началось.
После матча повсюду стали появляться новости: «Месси обошёл Пеле по голам за карьеру!». Об этом написали как зарубежные СМИ вроде ESPN, так и отечественные. И все они ссылаются на данные RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation) — статистического сайта, созданного любителями.
Но всё гораздо сложнее. Совсем недавно Криштиану Роналду забил 801-й гол (тут всё точно, поскольку мячи португальца посчитать проще, чем у звёзд далёкого прошлого), и RSSSF обновил данные результативности в официальных матчах. Если верить их информации, у Роналду на самом деле 804 гола (сейчас указывается общепризнанное число), а на первое место взлетел немец Эрвин Хельмхен, которого раньше в списке вовсе не было. У него как минимум 982 мяча.
А вот Месси в этом рейтинге занимает лишь восьмое место. И к подсчётам RSSSF вновь вопросы: они уверены, что у Лео 777 голов (хотя СМИ указывают другие данные). Пеле, по их мнению, действительно отстал — причём уже на два мяча. Сам список выглядит так:
2. Йозеф Бицан — 948+
3. Ронни Рук — 886+
4. Ференц Пушкаш — 806
5. Криштиану Роналду — 801
6. Ференц Деак — 795+
7. Ромарио — 780
8. Лионель Месси — 777
9. Пеле — 775
10. Абе Ленстра — 775+
Проблема остаётся прежней — везде разные данные. В рейтинге IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) Роналду уже первый (800 голов), а Пеле (765) — второй. То есть для них Месси (758) ещё не обошёл легендарного бразильца.
Ещё один нюанс — формат подсчёта голов. Очевидно, в случае с Месси подразумеваются только официальные матчи. Однако, если учесть ещё и товарищеские встречи, то Пеле оторвётся на неприличное расстояние — бразилец настрелял больше 1200 мячей. Хотя и это не предел. ФИФА утверждает, что у Бицана голов вообще почти 1500 (актуального списка с Месси и Роналду нет).
Забавно, что в сентябре этого года Месси всё же официально превзошёл Пеле в голевом показателе. Правда, речь о более узкой статистике. Лео обошёл легенду по голам за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории всех южноамериканских национальных команд. Жаль, что с подсчётом всех мячей всё не так просто.
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