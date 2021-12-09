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«Зенит» — «Челси» — 3:3, гол Магомеда Оздоева — реакция фанатов «Ювентуса»

«Я назову сына Оздоев». В Италии в восторге от гола «Зенита» в ворота «Челси»
Полина Куимова
В Италии восторгаются голом «Зенита»
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Болельщики «Юве» уже «готовят» трансфер полузащитника — его гол сильно помог клубу.

Гол Магомеда Оздоева в дополнительное время отбросил «Челси» на вторую строчку группы H, что сильно осложнило задачу лондонскому клубу, но очень порадовало «Ювентус». Итальянский клуб опередил «Челси» на два очка – теперь его ждёт не самая сложная жеребьёвка 1/8. Фанаты в восторге.

«Не стоит благодарности», – написал полузащитник «Зенита», после чего к нему нагрянули сотни болельщиков «Юве» со славами восхищения и благодарности.

«Зенит» расслабился и изящно попрощался с Лигой чемпионов. Всегда бы так! «Зенит» расслабился и изящно попрощался с Лигой чемпионов. Всегда бы так!

Ему признаются в любви.

Просят его футболку и обещают её хранить так же бережно, как футболку «Юве».

Уже готовят его трансфер в «Ювентус».

И хотят сделать звезду с его именем на аллее славы «Альянц Арены».

Потому что не сомневаются: «Скоро увидимся в Турине, новый топ-игрок «Ювентуса».

«Зенит» вылетел из Лиги чемпионов. Сколько клуб заработал за шесть матчей? «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов. Сколько клуб заработал за шесть матчей?

Благодарят на русском.

Пишут, что он король.

Называют «нашим богом».

Обещают, что, как только он приедет в Италию, ему подарят 100 бутылок пива.

Хотят попросить разработчиков Football Manager повысить до 18 его дальние удары.

Выбирают имя будущим детям: «Я назову сына Оздоев».

И уже переименовывают себя в «Твиттере» на «Фанат Оздоева».

И ещё много-много раз благодарят.

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