Болельщики «Юве» уже «готовят» трансфер полузащитника — его гол сильно помог клубу.

«Я назову сына Оздоев». В Италии в восторге от гола «Зенита» в ворота «Челси»

Гол Магомеда Оздоева в дополнительное время отбросил «Челси» на вторую строчку группы H, что сильно осложнило задачу лондонскому клубу, но очень порадовало «Ювентус». Итальянский клуб опередил «Челси» на два очка – теперь его ждёт не самая сложная жеребьёвка 1/8. Фанаты в восторге.

«Не стоит благодарности», – написал полузащитник «Зенита», после чего к нему нагрянули сотни болельщиков «Юве» со славами восхищения и благодарности.

Ему признаются в любви.

Просят его футболку и обещают её хранить так же бережно, как футболку «Юве».

Уже готовят его трансфер в «Ювентус».

И хотят сделать звезду с его именем на аллее славы «Альянц Арены».

Потому что не сомневаются: «Скоро увидимся в Турине, новый топ-игрок «Ювентуса».

Благодарят на русском.

Пишут, что он король.

Называют «нашим богом».

Обещают, что, как только он приедет в Италию, ему подарят 100 бутылок пива.

Хотят попросить разработчиков Football Manager повысить до 18 его дальние удары.

Выбирают имя будущим детям: «Я назову сына Оздоев».

И уже переименовывают себя в «Твиттере» на «Фанат Оздоева».

И ещё много-много раз благодарят.