«Я назову сына Оздоев». В Италии в восторге от гола «Зенита» в ворота «Челси»

Гол Магомеда Оздоева в дополнительное время отбросил «Челси» на вторую строчку группы H, что сильно осложнило задачу лондонскому клубу, но очень порадовало «Ювентус». Итальянский клуб опередил «Челси» на два очка – теперь его ждёт не самая сложная жеребьёвка 1/8. Фанаты в восторге.
«Не стоит благодарности», – написал полузащитник «Зенита», после чего к нему нагрянули сотни болельщиков «Юве» со славами восхищения и благодарности.
Ему признаются в любви.
Просят его футболку и обещают её хранить так же бережно, как футболку «Юве».
Уже готовят его трансфер в «Ювентус».
И хотят сделать звезду с его именем на аллее славы «Альянц Арены».
Потому что не сомневаются: «Скоро увидимся в Турине, новый топ-игрок «Ювентуса».
Благодарят на русском.
Пишут, что он король.
Называют «нашим богом».
Обещают, что, как только он приедет в Италию, ему подарят 100 бутылок пива.
Хотят попросить разработчиков Football Manager повысить до 18 его дальние удары.
Выбирают имя будущим детям: «Я назову сына Оздоев».
И уже переименовывают себя в «Твиттере» на «Фанат Оздоева».
И ещё много-много раз благодарят.
- 9 декабря 2021
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