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Павел Мамаев покинет «Ростов», статистика, где продолжит карьеру Павел Мамаев

«Его футбольная карьера закончена». Найдёт ли Мамаев себе новую команду?
Павел Прохоров
Павел Мамаев покинет «Ростов»
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Кажется, «Ростову» он больше не нужен.

Павел Мамаев официально дорабатывает последние недели в «Ростове». За два года полузащитнику не удалось закрепиться в основе южан, и его двухлетний контракт, истекающий 31 декабря, не будет продлён. С середины октября Мамаев не играет, перенёс операцию на ахилле и сейчас проходит процесс восстановления. Где окажется полузащитник этой зимой?

Два года Мамаева в «Ростове»

Мамаев устроился в «Ростов» спустя неделю после разрыва контракта с «Краснодаром». Валерий Карпин протянул недавнему заключённому руку помощи и сделал на него ставку. «Можно ли назвать «Ростов» командой сбитых лётчиков после подписания Мамаева? Называйте как угодно, лишь бы выигрывали. Если бы мы не были уверены в Мамаеве на сто процентов, не подписали бы его. Он квалифицированный российский игрок уровня сборной. Те моменты, которые произошли в его жизни, думаю, останутся в прошлом. Реанимируем и его. Думаю, настрой Павла никуда не уйдёт в течение сезона. Этот год многому его научил. Мы с ним пообщались и поняли, что он нам поможет в будущем. Пока заявить его не можем, но весной, думаю, получим того Мамаева, которого бы хотелось. Вижу его в центре поля на любой позиции, кроме позиции Норманна», – сказал тогда главный тренер «Ростова».

Мамаев не мог принимать участие в матчах первого круга, поэтому дебютировал в жёлто-синем только в марте 2020-го (с ЦСКА). Через четыре минуты после появления на поле полузащитник забил третий гол «Ростова», который стал победным (3:2).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на Rutube-аккаунте «Тинькофф РПЛ».

После Мамаев пропустил матчи с «Локомотивом» и «Сочи», но вышел в старте против «Арсенала». Уже на первой минуте Павел ворвался в штрафную и со второй попытки пробил Лодыгина. После удачного старта полузащитник ещё пять раз выходил в основном составе «Ростова», но ничем не отметился.

Сезон-2020/2021 Мамаев начал с гола «Тамбову» и голевой передачи в матче с «Уфой». Почти весь сентябрь хавбек пропустил, вернулся на четыре игры, забил «Спартаку» и получил разрыв ахиллова сухожилия. Восстановление заняло четыре месяца – лишь к началу апреля игрок набрал оптимальную форму. Всего за сезон у него набралось 13 матчей. В этом розыгрыше статистика Павла ещё хуже – всего шесть выходов на поле и ни одного результативного действия.

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Где будет играть Мамаев

Сейчас 33-летний полузащитник находится в поисках команды. «Ростов» не стал комментировать информацию, согласно которой Мамаев покинет команду зимой по истечении контракта. В СМИ промелькнула информация, что полузащитник пополнит «Химки», но подмосковный клуб её опроверг «Чемпионату». «Мы будем рассматривать нападающих в команду на зимнее трансферное окно. Что касается Павла Мамаева, то предметных переговоров по нему мы не вели. Он неплохой игрок. Если тренерский штаб изъявит желание его подписать, то сядем и обсудим. Но пока под этим ничего нет», — сообщил бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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Бывшая жена Алана скептически оценивает спортивные перспективы экс-супруга. «Не знаю, найдёт ли Павел после ухода из «Ростова» себе клуб. Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот», – заявила Мамаева «РБ Спорт». Павел с этим утверждением вряд ли согласится. Ждём зимнего «окна».

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