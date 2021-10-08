Что стало с Кокориным и Мамаевым? Три года главному скандалу российского футбола

8 октября 2018-го — ровно три года назад произошёл, вероятно, главный скандал в истории российского футбола. Тогда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, сыгравшие накануне друг против друга в матче РПЛ, решили отметить годовщину дружбы. Отметили так, что, скорее всего, жалеют до сих пор. Итог: две драки и двое пострадавших — чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. Первого Кокорин треснул стулом в кафе, а второго и вовсе отметелили толпой на улице.

После того дня жизнь Кокорина и Мамаева полностью изменилась. Вместо больших зарплат и развития карьеры они получили титул главных футболистов-дебоширов и минус год из жизни (часть провели в СИЗО, часть — в колонии). Сейчас оба играют, но дела складываются не очень. Давайте сравним карьеры Кокорина и Мамаева до и после событий трёхлетней давности.

Фото: РИА Новости

Кокорин до: надежда российского футбола, пик карьеры в «Зените»

История Кокорина хорошо известна. Воспитанник «Локомотива» начал карьеру в «Динамо» и был чуть ли не главной надеждой российского футбола в начале 2010-х. После удачного выступления за бело-голубых и странной командировки в «Анжи» (ноль матчей и камбэк из-за смены политики у махачкалинцев) Александр перешёл в «Зенит». На Евро-2016 Кокорин, как и вся сборная России, не блеснул, но впереди был ещё один шанс — домашний ЧМ-2018 должен был стать главным турниром в карьере форварда. Но не судьба. В марте, за несколько месяцев до мундиаля, Кокорин порвал «кресты» и вылетел на полгода. Тот сезон стал одним из лучших в карьере Александра: 10 голов в 22 матчах РПЛ и 9 мячей в 13 встречах Лиги Европы. В оставшихся играх он бы наверняка забил ещё и установил личный рекорд результативности, но помешала травма.



На чемпионате мира сборная выстрелила и без Кокорина, а игрок восстановился после травмы и в конце сентября вернулся на поле. Александр успел забить по мячу в Лиге Европы и Кубке России, все ждали, что он усилит «Зенит». На деле же встреча с «Краснодаром» 7 октября стала для Кокорина последней официальной игрой в составе сине-бело-голубых.

Кокорин после: ссылка в «Сочи», провал в «Спартаке», падение на дно в Италии

Кокорин и Мамаев вышли на свободу в сентябре 2019-го. Пока Александр был за решёткой, у него истёк контракт с «Зенитом». Поэтому после окончания срока игрок первым делом подписал новый договор. Клуб попытался заявить Кокорина на сезон, но получил отказ. Форварду пришлось ждать до января. В «Зените» Александра ждали — главный тренер Сергей Семак и гендиректор Александр Медведев открыто говорили, что на игрока рассчитывают. А потом произошло что-то странное. Об аренде Кокорина объявил «Сочи». Оказалось, что сам футболист о переходе не знает и вообще никуда не планирует уходить. За отказ Александра даже сослали во вторую команду, но в итоге ситуацию уладили: Семак смирился с потерей, а Кокорин дал согласие и полетел на юг.

Именно в «Сочи» Кокорин сверкнул в последний раз. 10 матчей в РПЛ, 7 голов и 1 ассист. А летом Александр остался без команды, поскольку истекли и срок аренды, и контракт с «Зенитом». За нападающего развернулась борьба между несколькими клубами (в том числе зарубежными). Выиграл «Спартак», который заманил звезду на контракт по схеме «3+1».



В «Спартаке» Кокорин не заиграл. Сказались в том числе мелкие повреждения. Александр провёл 10 матчей и забил всего 2 мяча. Но зимой произошло чудо. Красно-белые умудрились продать Кокорина в «Фиорентину» за € 5 млн. Тогда многим казалось, что Александр ещё может перезапустить карьеру. На деле же в Италии он опустился на дно. За девять месяцев ни одного гола в официальных матчах и куча травм. Зато Кокорин — третий по зарплате в команде. Тренер «Фиорентины» продолжает выпускать россиянина на поле, где тот всё меньше напоминает профессионального футболиста. По сути, к 30 годам карьера Кокорина завершена. Если он совершит камбэк, это будет чудо. Но в такой сюжет поверить трудно.

Фото: РИА Новости

Мамаев до: чуть не перешёл в «Манчестер Юнайтед», творил в «Краснодаре»

Мамаев воспитывался и начинал карьеру в «Торпедо». В статусе юного таланта Павел перешёл в ЦСКА. Там полузащитник вовсю проявил свой непростой характер, хотя в какой-то момент чуть не перешёл в «Манчестер Юнайтед». В 2012-м трансферу в Англию помешало лишь недостаточное количество матчей игрока за сборную. После шести лет в составе ЦСКА Мамаев отправился в «Краснодар» к Сергею Галицкому. Там он стал одним из ключевых игроков, а временами даже творил искусство — например, забивал рабоной в ворота «Анжи». Тем не менее в сборной России Павел закончил в 2016-м, после провального Евро.

Сезон-2017/2018 Мамаев начал ударно. Он сыграл во всех 10 матчах и забил 3 мяча. Последний гол — в той самой встрече с «Зенитом» 7 октября. Кстати, «Краснодар» тогда проиграл. Спустя несколько дней Мамаев уже сидел в СИЗО.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мамаев после: изгнание из «Краснодара», скандалы с женой, запас в «Ростове»

Галицкому скандал с Мамаевым не понравился. Владелец «Краснодара» заявил, что такое поведение может стать плохим примером для пацанов из клубной академии, поэтому с Павлом расторгли контракт. В отличие от Кокорина, за Мамаева не развернулось особой борьбы, и в итоге полузащитника приютил «Ростов». Игрок дождался второго круга и влился в состав Валерия Карпина. В сезоне-2019/2020 Павел получил разрыв ахилла и пропустил полгода. А в нынешнем розыгрыше РПЛ Мамаев и выпал из основы футболиста «Ростова». После ухода Карпина в сборную России он лишь трижды вышел в старте в чемпионате России.



Вообще, в последние три года Мамаев больше ассоциируется со скандалами, чем с футболом. Их ядерный тандем с уже бывшей женой Аланой заставил отвлечься от игры Павла. Угрозы любовнице, развод, суд из-за алиментов и прочая грязь. Апофеозом стало странное интервью с Мамаевым, из-за которого Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ».

Отличие Мамаева от Кокорина — его карьера в игровом плане рухнула не так громко и ещё не окончательно. Хотя надо учитывать, что Павлу уже 33 года. Сейчас у «Ростова» снова сменился главный тренер. Юрия Сёмина отправили в отставку, а его место временно занял Заур Тедеев, руководивший молодёжной командой. Может, смена тренера взбодрит Мамаева?