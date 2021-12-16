10 летних трансферов РПЛ, которые пока себя не оправдали

Сразу оговоримся: снизу есть дискуссионные трансферы, но в каждом случае мы приводим довод, почему футболист попал в рейтинг. Также мы пока не делаем категоричных оценок и долгосрочных прогнозов, поэтому умышленно избегаем в заголовке громких слов «худший», «провальный», «бесполезный» и т.д. Речь исключительно об относительно короткой дистанции в половину сезона.



Всё ещё может поменяться, но пока эти игроки не вывели свои команды на новый уровень.

Максимилиано Кофрие, защитник

Из «Сент-Трюйдена» в «Спартак» за € 2,5 млн

В РПЛ: 10 матчей, 1 голевая передача, 3 предупреждения, 2 удаления

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Спартаку» летом требовался правый защитник с достойным балансом между атакой и обороной, который вписывался бы в модель 4-4-2. Клуб же внезапно приобрёл футболиста с очень специфичным профилем: для центрального защитника Кофрие недостаточно качественно контролирует пространство, а также заурядно играет головой; для флангового – вообще не умеет атаковать, не имеет ни дриблинга, ни качественных открываний, ни стабильного кросса.

В том числе поэтому Витории и пришлось изворачиваться, возвращаться к схеме с тремя центральными защитниками или использовать «гибрид» — Кофрие комфортнее всего правым центральным защитником в тройке. Хотя даже для этой роли рыжеволосый бельгиец выглядит ограниченным: все его несомненные плюсы, связанные с бойцовскими качествами и игрой один в один, перекрываются потерями позиций, привозами, фолами и удалениями.



Кофрие напрямую причастен к поражению от ЦСКА (неловкая скидка на Заболотного), отвратительно сыграл в эпохальном матче с «Зенитом», заработал три удаления во всех турнирах. Да, он не был худшим на дистанции, но смысл трансфера всё ещё не очень понятен: последняя легионерская позиция была забита футболистом, не подошедшим «Спартаку» ни по игровому профилю, ни по масштабу.

Станислав Крицюк, вратарь

Из «Жил Висенте» в «Зенит» за € 2 млн

В РПЛ: 7 матчей, 9 пропущенных голов

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

После ухода Лунёва «Зениту» требовался сильный вратарь, причём рассматривались только россияне, поскольку легионерский слот был переполнен. Петербуржцы выбрали Крицюка, известного в России по игре за «Краснодар», рассчитывали на его опыт и надёжную игру на линии.



Пока Станислав ожиданий не оправдал. Он средне выглядел как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов, допустил грубые результативные ошибки в матчах с «Сочи» и «Крыльями», пропустил не самый великий дальний выстрел от Кангва в Туле. Да и в целом не сыграл ни одного сухого матча. А потом вдобавок выбыл из-за повреждения.



То есть надёжность во вратарской линии «Зенит» существенно не повысил.

Гирано Керк, фланговый нападающий

Из «Утрехта» в «Локомотив» за € 6 млн

В РПЛ: 11 матчей, 2 гола, 2 передачи

Фото: Дмитрия Голубович, «Чемпионат»

Яркий фланговый футболист, сочетающий в себе мощь и скорость, стал одним из самых дорогостоящих приобретений «железнодорожников» при Рангнике. Но реальной пользы от него на сегодня немного. При сохранившемся объёме дриблинга (7,57 попыток за 90 минут!) Керк очень много теряет, плюс у него наблюдаются проблемы с решениями в финальной фазе и исполнительностью. Из реально сильных матчей можно выделить разве что парочку – «Рубином» в Казани да с «Уфой» в последнем перед паузой туре.



Пока трансфер не вылился в забитые мячи и победы, атакующая игра «Локомотива» смотрится даже более скромной, чем прежде. И здесь стоит вообще заметить, что почти все летние трансферы пока в массе своей не сработали. Возможно, хотя бы весной Керк доберётся до уровня, который он демонстрировал в Нидерландах.

Николай Комличенко, нападающий

Из «Динамо» в «Ростов» (аренда)

В РПЛ: 18 матчей, 4 гола, 2 передачи

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Этот трансфер должен был устроить все стороны: «Динамо» разгружало зарплатную ведомость, «Ростов» получал фактурного нападающего, которого клуб очень искал, а сам Комличенко очень хотел вновь обрести игровую практику.



Но в итоге даже в «Ростове» Николай не превратился в безусловного лидера. Поздней осенью он на время потерял статус игрока стартового состава, забивал на дистанции сезона совсем немного – всего 4 гола, один из которых с пенальти. Пусть были и яркие эпизоды, как, к примеру, мяч в ворота «Зенита», но цельности не хватило совершенно. Комличенко лишь отдалился от сборной, едва ли ему будут рады в «Динамо», да и «Ростов», как говорят, активно мониторит рынок нападающих.

Тин Едвай, центральный защитник

Из «Байера» в «Локомотив» € 4 млн

В РПЛ: 11 матчей, 1 гол

Фото: Дмитрия Голубович, «Чемпионат»

С одной стороны, 26-летний хорват стал игроком основы «Локомотива», он отличается агрессией, приличной скоростью, высоким прыжком, пользой при стандартах в атаке. С другой, Едвай в дебютном отрезке в «Локомотиве» совершил уйму результативных ошибок, провалил некоторые матчи — например, в Туле, когда команда скрутилась 1:3. Также во многом из-за него железнодорожники сенсационно уступили «Уралу» (пенальти и удаление).



То есть при всех красивых данных Едваю нужно повышать надёжность. Иначе далеко не пойдёт ни он, ни весь «Локомотив».

Сеад Хакшабанович, атакующий полузащитник

Из «Норчепинга» в «Рубин» за € 6,5 млн

В РПЛ: 18 матчей, 1 гол, 3 передачи

Фото: Дмитрия Голубович, «Чемпионат»

Какую-то статистику Хакшабанович в «Рубине» набил, но мы будем оценивать трансфер строго, поскольку сумма была затрачена для «Рубина» очень солидная. Слуцкий надеялся, что черногорец станет открытием сезона, пока же конкретика футболиста по сравнению с чемпионатом Швеции значительно снизилась.



Да, отчасти причина в том, что Хакшабанович – скорее игрок фланга, но на своей позиции он не может играть из-за несостоявшегося отъезда Хвичи в Европу. Тренерский штаб передвинул Сеада в центр, а там ему не хватает пространства – он стал в два раза меньше обводить и в полтора раза меньше бить. Да и линии в центре Хакшабанович связывает так себе. Из-за наличия игрока с такой стилистикой, прежде всего заточенного на дальний удар или заброс, «Рубин» проседает в доставке мяча в штрафную.

Владислав Игнатьев, фланговый защитник

Из «Локомотива» в «Рубин» (свободный агент)

В РПЛ: 5 матчей

Фото: Дмитрия Голубович, «Чемпионат»

Прошлой зимой, когда Николич наигрывал в «Локомотиве» «ромб», Игнатьев показывал потрясающий футбол и казался на 100 процентов незаменимым. Потом – травма, длительное восстановление, пропуск почти всей весенней части сезона, спад в уровне, разлука с командой.



Опытного 34-летнего универсального футболиста очень захотел увидеть в «Рубине» Слуцкий. Но пока трансфер обернулся взаимным разочарованием: Игнатьев набрал всего 128 минут в РПЛ, надолго выпадал из-за новых повреждений и до сих пор не смог набрать оптимальную игровую форму. А ведь качественные фланговые защитники сейчас «Рубину» бы очень пригодились – команда сильно проседает в этих зонах.

Резиуан Мирзов, фланговый нападающий

Из «Спартака» в «Химки» (аренда)

В сезоне: 11 матчей, 1 гол

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если прошлогодний переход Мирзова в «Химки» был фееричен, то от нынешнего периода веет унынием и безысходностью. Резиуан тянет одеяло на себя, при этом растерял эффективность, принял уйму плохих решений в атаке и забил всего один гол с пенальти.



Понятно, что «Химки» в целом пребывают в печальном состоянии – в том числе поэтому все трансферы кажутся неудачными (взять того форварда Адеми – красивого по качествам, но пока не отличающегося эффективностью). Мирзов же с его нестабильностью так и не превратился в сильного игрока для топ-клуба. И, видимо, уже не превратится.

Диего Лаксальт, фланговый защитник

Из «Милана» в «Динамо» за € 3,5 млн

В сезоне: 7 матчей

Фото: Дмитрия Голубович, «Чемпионат»

Уругвайский левый защитник был основным в «Динамо» на старте сезона, успел провести семь игр – вроде бы неплохо и относительно надёжно, хотя если придраться, можно найти и недостатки. Во-первых, Лаксальт средне поддерживал атаку (в сравнении с сегодняшним Скопинцевым совсем проигрышный вариант), во-вторых, были неудачные матчи и в обороне: с «Уфой» и «Ахматом».



А потом Лаксальт получил травму, от которой до конца года так и не восстановился. Не факт, что весной, когда уругваец наберёт кондиции, Шварц вернёт его в старт: Скопинцев очень органично вписался в структуру.

Максим Мухин, опорный полузащитник

Из «Локомотива» в ЦСКА за € 170 тыс.

В РПЛ: 17 матчей

Фото: Дмитрия Голубович, «Чемпионат»

Наверное, самый дискуссионный футболист из всего списка. Мухин стал важным игроком для ЦСКА, провёл 17 матчей из 18 в РПЛ, в 16 случаях выходил в стартовом составе. Но есть и другие аспекты трансфера.



Во-первых, Максим не добился прогресса по сравнению с весной в «Локомотиве»: при Николиче он выглядел гораздо ярче, был уникальным с точки зрения количества отборов и перехватов, а в ЦСКА стал просто обычным объёмным полузащитником.

Во-вторых, ЦСКА во многих играх страдал в опорной зоне, Мухин выбрасывался, допускал нарушение компактности, то есть на извечно проблемную позицию «армейцы» готового игрока пока не получили.



В-третьих, из-за перехода Мухина ЦСКА покинул Марадишвили – и сейчас, когда мы видим достойную игру Константина в “Локомотиве”, этот размен не выглядит для красно-синих однозначно выигрышным, если забыть про несоизмеримые суммы (Мухин пришёл фактически бесплатно, за Марадишвили «Локомотив» заплатил 7 млн евро).



То есть при несомненном таланте полузащитника пока трансфер Мухина в ЦСКА сложно оценить положительно – как для клуба, так и игрока. Требуется дальнейший рост и устранение недостатков.



Использованы данные Wyscout (https://wyscout.com/).