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«Рубин» Леонида Слуцкого крупно проиграл «Ростову» – 1:5, уйдет ли тренер в отставку

«Уже ничего не могу изменить». Мы ни на что не намекаем, но из «Витесса» Слуцкий ушёл сам
Дмитрий Зимин
«Рубин» Леонида Слуцкого крупно проиграл
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Уволится ли из «Рубина»?

Победа в матче с ЦСКА (1:0) в прошлом туре ничего не изменила для «Рубина». Считалось, что команде не хватает позитивного результата, чтобы прервать неудачную серию. Но «Ростов» вновь вскрыл все проблемы и уничтожил казанцев со счётом 5:1. 1 победа, 2 ничьих и 5 поражений в последних 8 матчах. Не пора ли Слуцкому уйти?

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Матч с «Ростовом» Слуцкий считает «странным»

У «Рубина» по-прежнему есть проблемы с травмами. Самая актуальная – на фланге обороны. Из-за повреждения вылетел Самошников, лечится Игнатьев, поэтому с «Ростовом» Слуцкий поставил на фланг обороны Уремовича, тем самым ослабив центр. Однако казанцы забили первыми, и ничего не предвещало беды. В конце тайма пропустили, но тоже никаких предпосылок к разгрому. Ничья к перерыву, разговор в раздевалке и разные сценарии перед вторым таймом.

Сбылся тот, который Слуцкий не мог даже представить. Два быстро пропущенных гола убили желание «Рубина» атаковать, а потом «Ростов» добил соперника, реализовав практически все свои моменты.

После игры Слуцкий показал, что ошарашен случившимся.

– Очень трудно сформулировать впечатления по матчу, потому что у меня было полное ощущение, что мы контролируем игру. Мы забили гол, имели моменты. Но вместо того, чтобы уйти на перерыв при счёте 1:0, ушли – при 1:1. Два быстрых мяча во втором тайме после индивидуальных ошибок не оставили нам шансов вернуться в игру. Очень странный матч. У любого тренера бывают крупные поражения, но доминирования на такой счёт у «Ростова» не было, – сказал тренер на пресс-конференции.

И да, Слуцкий не произнёс ни одной реплики о возможной отставке. Хотя у него спросили про кризис, который ранее он отрицал. Не признал проблемы тренер и в этот раз, уйдя от ответа. Вероятно, всё это означает, что он не собирается уходить. А руководство клуба до последнего будет верить в магию Леонида.

У «Рубина» достаточно объективных причин для слабых результатов: плохая форма Хвичи и Деспота, сложность с адаптацией новичков и большие изменения в составе по сравнению с весенней частью. Но обвинять во всём этом Слуцкого пока не спешат. И он не планирует брать на себя вину.

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Из «Витесса» Слуцкий ушёл сам, хотя руководство не планировало увольнения

Интересно, что последняя на данный момент отставка Слуцкого случилась именно по его желанию. В ноябре 2019-го он проиграл пятый матч подряд с «Витессом», причём в последнем его команда вела 2:0, и объявил об уходе в послематчевом флэш-интервью.

«У меня есть чувство собственного достоинства. Это ненормально, когда команда проигрывает так много. Пять поражений подряд – такого в моей карьере ещё никогда не было. Я пытался изменить ситуацию, решить проблему, много и усердно над этим работал, но надо понимать, что я не имею права думать только о себе. Я должен ставить в приоритет интересы клуба, футболистов, болельщиков. Я уже ничего не могу изменить. А если так, то, видимо, это должен сделать кто-то другой. В конце концов, сейчас сезон в самом разгаре, у «Витесса» имеются отличные шансы на попадание в плей-офф по итогам сезона», – сказал тогда Слуцкий.

Интересно, что даже для руководства «Витесса» это заявление стало сюрпризом. Они не планировали увольнять тренера по ходу сезона, несмотря на неудачную серию. Наоборот, к Леониду очень тепло относились и боссы клуба, и болельщики. Именно поэтому отставку не приняли сразу, а дали время тренеру ещё подумать. Но своего решения он не изменил.

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