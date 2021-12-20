«Вонючий идиот». Суарес сорвался и обматерил тренера

Действующий чемпион Испании испытывает большие проблемы. «Атлетико» занимает лишь четвёртое место в Ла Лиге и отстаёт от «Реала» уже на 13 очков. Надежды на второй титул подряд стремительно рушатся, поэтому обстановка накаляется. А окончательно полыхнуло в матче 18-го тура Примеры с «Севильей» (1:2). Луис Суарес эмоционально отреагировал на свою замену на 57-й минуте. Уругвайский нападающий остался недоволен решением главного тренера мадридской команды Диего Симеоне.

Как сообщает Marca, отправляясь в сторону скамейки запасных, Луис сказал в адрес тренера: «Вонючий идиот, опять всё то же самое» (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»).

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Недовольство Суареса назревало на протяжении последних матчей. Он переживает неприятную безголевую серию – не может забить на протяжении семи игр подряд. Такое с уругвайцем происходит впервые после переезда в Испанию, который случился в 2014 году. Из-за спада нападающего начинают раздражать постоянные замены: последний полный матч он провёл 24 октября, когда забил два мяча в ворота «Реала Сосьедад» (2:2). А 19 минут на поле с «Мальоркой» и 13 — с «Порту» окончательно выбили форварда из колеи.

После матча, как ни странно, полная тишина. Ни Симеоне, ни сам Суарес пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Но, зная жёсткий характер тренера «Атлетико», можно смело ждать штрафных санкций вплоть до отстранения от основного состава. В своё время из-за конфликта с Симеоне клуб покинул турецкий полузащитник Арда Туран. На фоне приближающегося трансферного окна ситуация становится ещё интереснее, так как у уругвайца есть сразу несколько реальных вариантов для продолжения карьеры.

Во-первых, нападающий вполне может стать шансом на перезагрузку «Барселоны». После гола в ворота сине-гранатовых он жестом извинился перед болельщиками, чем совершенно точно расположил их к себе. По словам самого Суареса, его уход был связан с действиями бывшего наставника клуба Рональда Кумана. Теперь же у руля каталонской команды находится старый друг уругвайца Хави, который не откажется от опытного нападающего. После завершения карьеры Серхио Агуэро такой трансфер стал бы настоящим подарком для Хави.

Во-вторых, адаптация Месси в «ПСЖ» пока проходит тяжеловато. А слухи постоянно отправляют нападающего парижан Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» в самое ближайшее время. Поэтому руководство французского клуба вполне может задуматься над приглашением Суареса. Летом 2020 года о возможности такого трансфера писало спортивное издание Sport.es., но тогда до конкретики дело не дошло. Возрождение знаменитой связки MSN способно вдохнуть в семикратного обладателя «Золотого мяча» новую жизнь.