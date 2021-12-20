Защитник «Динамо» Миколенко уезжает в Англию за € 23,5 млн. Это больше, чем платили за Миранчука.

Русским футболистам пора брать пример с украинцев. Ещё один трансфер из Киева в Европу

Сборная Украины становится сильнее. За последние годы наши соседи превратились в постоянных участников чемпионатов Европы, а минувшим летом и вовсе добрались до четвертьфинала Евро. Один из главных рецептов роста конкурентоспособности — трансферы местных игроков в Европу. Их много, и сборная во многом состоит из игроков, которые знают, что такое конкуренция на европейском уровне. В ближайшее время состоится очередной переход.

Защитник «Динамо» уезжает за € 23,5 млн. За Миранчука отдавали меньше

Речь про Виталия Миколенко. Левому защитнику 22 года, в этом сезоне у него три ассиста в 15 матчах чемпионата — самое время делать следующий шаг? Следующим клубом украинца станет «Эвертон», а сумма трансфера впечатляет — по информации авторитетного британского сайта The Athletic, она составит € 23,5 млн. Для сравнения, чуть больше года назад «Аталанта» заплатила «Локомотиву» € 14,5 млн за Алексея Миранчука, хотя тот — атакующий полузащитник.

Особенно интересна причина, по которой «Эвертон» решил так потратиться зимой. Всё тот же The Athletic утверждает, что главный тренер команды Рафаэль Бенитес рассорился с Лукой Динем. Французский защитник до назначения испанца был одним из самых ярких и эффективных игроков в клубе. Ещё не ясно, сколько на своём посту продержится сам Бенитес (результаты команды не впечатляют), но замена Диню уже найдена.

Официально о трансфере Миколенко пока не объявлено, но главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сделку подтвердил: «Виталий перешёл в «Эвертон». Он молодой игрок, который должен стать примером для других. Важно, чтобы у молодых футболистов была перспектива».

Кстати, Миколенко не единственный, кого киевское «Динамо» может в ближайшее время продать в Европу. Недавно французское издание L’Equipe сообщило, что юным сенегальским вингером команды Самба Диалло интересуются «Манчестер Сити», «Барселона», дортмундская «Боруссия» и ещё несколько европейских клубов. Солидно!

А кто ещё уезжал из Украины?

И «Динамо», и другой лидер украинского чемпионата «Шахтёр» за последние годы отправили в Европу несколько достойных футболистов. Вот самые яркие сделки:

Андрей Ярмоленко в 2017-м перешёл из «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» за € 25 млн. Позднее была сделка в € 20 млн с «Вест Хэмом»;

Тогда же нападающий Роман Яремчук отправился из «Динамо» в бельгийский «Гент» за скромные € 2 млн. А этим летом «Бенфика», которая сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, выложила за него € 17 млн;

Всё в том же 2017-м «Динамо» продало «Генку» Руслана Малиновского за € 2 млн. Два года спустя полузащитника уже за € 13,6 млн купила «Аталанта»;

В феврале этого года из «Шахтёра» в «Аталанту» уехал полузащитник Виктор Коваленко;

Два года назад защитник Тарас Качараба уехал из «Шахтёра» покорять Чехию. Сейчас играет за «Слован», а принадлежит «Славии»;

В этом году донецкий клуб продал защитника Эдуарда Соболя в бельгийский «Брюгге» за € 3,5 млн (до этого были аренды);

А ещё год назад «Шахтёр» продал вингера Александра Зубкова в «Ференцварош» за € 1,5 млн.

Итоги такие: в сборной Украины в данный момент играют восемь футболистов, выступающих за границей. Из них четверо — в топ-чемпионатах. Для сравнения, в сборной России всего четверо легионеров и двое (Александр Головин и Алексей Миранчук) — из топ-лиг. Есть ещё Денис Черышев из Испании, но его Валерий Карпин в последний раз не вызвал.

Трансферы украинских футболистов в Европу должны подать пример российским игрокам. Кажется, сборная России от отъезда наших игроков из РПЛ может только выиграть.