«Пропавшие» футболисты РПЛ. 10 известных игроков, которые не сыграли в сезоне и секунды

В Российской Премьер-Лиге завершилась первая часть сезона. Позади 18 туров, а следующие официальные матчи клубы проведут только через два месяца. Мы отобрали десятку «пропавших» известных футболистов – они не сыграли ни минуты в сезоне-2021/2022.

Павел Маслов, «Спартак»

Молодой защитник «Спартака» не выходил на поле в официальных матчах РПЛ с 10 мая. Тогда футболист отыграл 45 минут с «Химками» (2:1), а через неделю наблюдал за встречей 30-го тура с «Ахматом» (2:2) со скамейки запасных. В нынешнем розыгрыше РПЛ Маслов не провёл на поле ни одной минуты, поскольку оказался в списке травмированных игроков. В августе 21-летний защитник перенёс операцию на ноге — его возвращение в строй запланировано на конец января 2022-го. Вполне возможно, что мы увидим Маслова во второй части сезона, но многое зависит от нового главного тренера клуба.

Андрей Ещенко, «Спартак»

Андрей перешёл в московский клуб летом 2016 года и стал важной частью чемпионской команды Массимо Карреры. К сожалению, игровое время футболиста сокращается с каждым сезоном: 1957 минут (сезон-2016/2017), 1926 (2017/2018), 873 (2018/2019), 679 (2019/2020), 181 (2020/2021). Ещенко через два месяца исполнится 38 лет, поэтому вряд ли кого-то сильно удивляет его статус резервиста. В нынешнем сезоне Андрей отыграл всего лишь 45 минут в ФНЛ за «Спартак-2», а последний матч в РПЛ провёл в мае нынешнего года. Вероятно, в скором времени Ещенко последует примеру Артёма Реброва и объявит о завершении карьеры. Контракт защитника истекает по окончании этого сезона.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

Исландец оказался в этом списке по той же причине, что и Маслов. Защитник армейцев не провёл в нынешнем сезоне ни одного матча, а всему виной тяжёлая травма. Хёрдур пропустил более полугода (не играл в РПЛ с 4 апреля) из-за повреждения ахилла, а его будущее в ЦСКА остаётся туманным. По окончании сезона Магнуссон станет свободным агентом, если к тому времени не подпишет новый контракт. Впрочем, мы наверняка увидим футболиста во второй части чемпионата, ведь он залечил травму и уже тренировался в общей группе.

Седрик Гогуа

Африканский защитник подписал контракт с ЦСКА летом 2019 года. К сожалению, этот этап в карьере Гогуа получился крайне неудачным. Начиналось всё замечательно — защитник оформил победный гол в первом же матче за армейцев (пострадал «Арсенал»). После этого Гогуа очень часто сидел в запасе, а сезон-2020/2021 провёл в аренде в «Роторе» (22 матча). Седрик так и не сыграл ни одного матча после возвращения в ЦСКА, и логично, что стороны прекратили сотрудничество. 8 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с игроком. Гогуа не играл в РПЛ с 16 мая.

Вандерсон, «Краснодар»

Бразилец полностью пропустил первую часть нынешнего сезона (не играл с 16 мая) из-за травмы лодыжки. Повреждение оказалось для игрока самым серьёзным в карьере, если учитывать сроки восстановления. Вандерсон — важный футболист для «Краснодара», ведь в каждом из четырёх предыдущих сезонов РПЛ проводил не менее 20 матчей. Его возвращение в строй запланировано на начало 2022 года. Если не возникнет осложнений, Вандерсон будет готов ко второй части сезона.

Григорий Морозов, «Динамо»

На счету защитника 93 матча в РПЛ (80 — в составе «Динамо»), но за последние два года ситуация значительно изменилась в худшую сторону. В прошлом сезоне Морозов провёл всего три матча за бело-голубых, после чего уехал в аренду в «Уфу». В этом — отыграл семь матчей за вторую команду «Динамо» в ФНЛ-2, но в РПЛ на поле так и не вышел (не играл с 16 мая). 27-летний Морозов по-прежнему не проходит в состав первой команды, и не исключено, что покинет «Динамо» по окончании контракта (лето 2022 года).

Никита Медведев, «Рубин»

Четыре с половиной года назад Медведев, выступая за «Ростов», установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей (952 минуты). После ухода из донской команды вратарь провёл в общей сложности всего восемь матчей за «Локомотив» и «Рубин» (четыре — в РПЛ). В нынешнем сезоне Медведев в чемпионате России не играл (последний матч провёл 5 декабря 2020-го), поскольку основным голкипером казанцев является вратарь сборной Юрий Дюпин. Никита ещё совсем молод по вратарским меркам (27 лет), а его контракт с «Рубином» истекает по окончании сезона.

Игорь Горбатенко, «Арсенал»

Бывший футболист «Спартака» в этом сезоне не провёл ни одного матча, а вообще не играл с 3 мая. Первые встречи чемпионата России 32-летний полузащитник пропустил из-за повреждения, а после этого ни разу не попал в заявку «Арсенала». Сложно сказать, вернётся ли победитель юношеского чемпионата Европы (выиграл турнир в составе сборной России в 2006-м) на поле во второй части сезона.

Максим Канунников, «Крылья Советов»

Бывший нападающий «Зенита» в своё время выступал в Лиге чемпионов, ездил на ЧМ-2014 в составе сборной России, а теперь совсем не играет. Последний матч в РПЛ Максим провёл 30 ноября 2019 года. Каннуников получил травму голеностопа, дважды летал в Германию, пропустил почти год. В сентябре 2020 года «Крылья» заявили футболиста на сезон РПЛ, однако тот ни разу не вышел на поле. Контракт 30-летнего нападающего истекает летом 2022-го.

Борис Ротенберг, «Локомотив»

За пять лет в «Локомотиве» защитник отыграл всего 10 матчей в РПЛ (108 минут), но при этом завоевал два трофея. В 2018 году стал чемпионом России, а через год — победителем Кубка страны. Последний матч в РПЛ провёл 26 августа 2018 года. Пропустил длительное время из-за травмы «крестов», а потом перенёс ещё несколько операций в связи с осложнениями. Судя по всему, в ближайшее время 35-летний футболист выйдет на рынок свободных агентов, поскольку его контракт с «Локомотивом» истекает через 10 дней.