«Всемирно известный профессионал». Что пишут о Черчесове СМИ в Венгрии

В понедельник Станислав Черчесов подписал контракт с «Ференцварошем». Это назначение стало для тренера первым после увольнения из сборной России. Изучили, как венгерские СМИ отнеслись к приезду российского специалиста.
Бывший венгерский вратарь и тренер Янош Чанк новость о назначении Черчесова воспринял с оптимизмом: «Мне очень приятно, что «Ференцварош» занимает первое место в таблице чемпионата. Я уверен, что Черчесов наведёт порядок в раздевалке команды. С его приходом в клубе появится жёсткая дисциплина. Это поспособствует тому, что раздутое эго некоторых футболистов уменьшится до необходимых размеров. Впрочем, пока очень рано говорить о возможной победе в чемпионате», — сказал Чанк в беседе с Nemzetisport.
Фото: fradi.hu
Сетевое издание Origo.hu написало о своеобразной манере ведения диалога Черчесова с журналистами.
— Черчесов приобрёл невероятную популярность во время домашнего чемпионата мира, но с тех пор многое изменилось. Это строгий тренер, которого тяжело «раскрыть». Он не слишком охотно отвечает на вопросы журналистов и периодически вступает с ними в словесную перепалку. В России даже составили специальный словарь слов, которые нельзя произносить в присутствии Черчесова. К примеру, тренеру не нравится оборот «товарищеский матч». Помимо этого, в его словарном запасе нет слова «проблема» (лучше заменить на «трудность»). По мнению некоторых людей в Венгрии, такой подход очень пригодится нынешнему «Ференцварошу». Многие футболисты почувствовали слишком большую свободу и злоупотребляют этим. Это просто немыслимо в мире Черчесова. Неудивительно, что руководство клуба сделало выбор в пользу строгого профессионала, требующего соблюдения правил при любых обстоятельствах».
Автор Origo.hu Клар Бенсе предполагает, что приход российского тренера поможет команде попасть в основную сетку Лиги чемпионов.
— После Томаса Долля и Сергея Реброва «Ференцварош» возглавил ещё один всемирно известный профессионал своего дела. Приход Черчесова может придать клубу новый импульс. 58-летний специалист ставит труд выше таланта, делая упор на физическую подготовку и применяя разнообразные методы в своих тренировках. Это сторонник атакующего футбола, его команды обычно подолгу владеют мячом и стремятся контролировать игру. «Ференцварош» пригласил звёздного тренера, с которым ему по силам снова попасть в групповой этап Лиги чемпионов.
«У Черчесова есть опыт работы в зарубежном чемпионате — в сезоне-2015/2016 он тренировал в Польше «Легию». Уже тогда Черчесов был известен как старомодный тренер, представитель классической русской школы. Вместо необузданного творчества и атакующего футбола для него первостепенное значение имели командный дух и дисциплинированная игра в обороне», — считает журналист Бакош Кристоф на сайте 24.hu.
А вот какую характеристику тренеру дало издание M4Sport.
— В чемпионат Венгрии приехал главный тренер, обладающий харизмой. Поначалу приезд Черчесова в любой клуб всегда сопровождался скепсисом, однако затем он нравился болельщикам. Весной станет ясно, какие нововведения появятся в игре «Ференцвароша», и, вероятно, мы услышим откровенные заявления нового тренера.
- 24 декабря 2021
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