21 слово, c которым связан 2021 год в АПЛ

2021-й подходит к концу, поэтому наступает время подвести какие-то базовые итоги. В АПЛ год получился сложным, но интересным: чемпионом стал клуб, который на протяжении многих лет несколько раз дотягивался до титула; появились неожиданные топы; в АПЛ пришёл тренер, который с ходу взял ЛЧ.

Этот топ составлен из 21 слова, которые характеризуют 2021 год в Премьер-лиге. Важно отметить: здесь нет какого-то строгого порядка – слова рандомно разбросаны по тексту.



1. Тухель. Рождество-2020 – «ПСЖ» расстался с Томасом Тухелем. Рождество-2021 – Тухель уже взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА вместе с «Челси». Как он себя чувствует? Возможно, суперздорово. Вот его ноябрьское интервью: «Челси» освежил меня и дал свободу. Я занимаюсь любимым делом и получаю от этого удовольствие. У меня нет обид на «ПСЖ». Но в «Челси» я определённо чувствую себя лучше».



2. Коронавирус. Здесь всё просто. Премьер-лига медленно восстанавливалась после вируса в ужасном 2020-м. Мы забыли о нём в начале и в середине 2021-го. Под Новый год ковид вновь пришёл в АПЛ и сломал репутацию Дня подарков. Как же надоело!



3. Судейство. Очередная претензия к некоторым решениям арбитров после введения VAR. Кажется, во второй половине года судейских скандалов стало больше. Здесь можно только сказать словами Пепа Гвардиолы: «Знаете, иногда мне кажется, что судьи вообще плохо знакомы с правилами. И это сильно меня раздражает: за несколько лет в Англии я впервые столкнулся с этим».



4. Мойес. Кто-то вообще понимает, что произошло с «Вест-Хэмом» в 2021-м? Объективно средний тренер руководит относительно средним составом. Но вместо дремучей серости «Вест Хэм» весь год отдавал какой-то бодростью: сначала заскочил в Лигу Европы, теперь стабильно идёт в топ-6.

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5. Возвращение. Да, этот пункт про Роналду. Один день из конца августа: в первой половине он переходил в «Манчестер Сити», ближе к вечеру оказался в «Манчестер Юнайтед».

За то время, что Роналду тусовался вне «Олд Траффорд», Премьер-лига изменилась: стала сложнее, мощнее. Роналду постарел, подсдал. Сейчас совместный союз тяжело выдаёт результат, но на момент написания текста (30.12) у него уже 7 голов и 2 ассиста в 14 матчах АПЛ.



6. Рабона. Лондонское дерби. Эрик Ламела забивает вот так – и это лучший гол прошлого сезона.

7. Невезение. Признайтесь себе: за последний год вы миллион раз слышали, как сильно не везло «Брайтону», как он должен идти в топ-5, но идёт ближе ко второй половине таблицы. А сколько раз вы сочувствовали Грэму Поттеру, что его пацаны должны забивать по 3-5 мячей, но заколачивают только один? Много. Боже, как же хочется, чтобы в 2022-м «Брайтону» уже повезло.

8. Вернер. В этом сезоне АПЛ у Тимо Вернера лишь гол в девяти матчах. Во второй половине прошлого сезона, начиная с января, Вернер забил в Премьер-лиге всего дважды. Бодрый нападающий, перешедший в «Челси» за € 53 млн, сдулся. Тухель выдаёт грустное: «У нас так много матчей, что обычно мы не можем ждать, пока игрок обретёт себя. Мы хотим выпускать тех, кто в форме, уверен в себе и способен дать нам импульс».



9. Доминирование. «Гуд ибенинг» Унаи Эмери в «Арсенале» сменилось на фразы о доминировании от Микеля Артеты. Артета, кстати, использовал их не только после побед, но и после поражений. Хотя к «Арсеналу», в общем, это слово-то и не очень подходит: он выправился в таблице к концу года, но в плане игры против топов всё так же беззуб.



10. Алисон. Он (как всегда) много тащил, но один эпизод запомнился больше всего – решающий гол в ворота «Вест Бромвича» в самом конце встречи.

11. Прощание. Это слово связано с Серхио Агуэро. 10 лет в «Ман Сити»: 260 голов, 5 чемпионских титулов, много-много кубков и рекордов, один финал Лиги чемпионов, один сорванный голос комментатора на 93-й минуте того самого матча с «КПР». Карьера Агуэро в АПЛ запомнилась только ярким, даже несмотря на смуглые последние полтора года. Что было дальше, после «Манчестер Сити», отдаёт слякотной грустью.

12. Кейн. Как писал автор «Чемпионата» Александр Симбирский в одном из итоговых материалов, Кейн в начале года и Кейн в период осень-зима – два абсолютно разных человека. Бодрость и резкость несколько надломил проигрыш в финале Евро. Дальше – история с непереходом в «Сити», которая сменилась резким спадом. Странно как-то.



13. Менди. Честно говоря, какой-то странный шок. Трёхкратный чемпион Англии обвинён в изнасиловании нескольких женщин. Зачем? Почему? Что теперь будет? Странно вообще, что такие истории связаны с лучшим клубом Англии.

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14. Хороший. Изжёванная фраза, отдающая смрадом штампа: в футболе мало быть хорошим парнем, потому что хорошие парни редко добиваются успеха. Сульшер был хорошим парнем: тот, который вгонял фанатов в ностальгию, вечно улыбался, приятно общался с журналистами после любых результатов. Но «Манчестер Юнайтед» нужен жёсткий коуч, который соберёт систему. Сульшер не смог, зато трогательно попрощался с клубом. Это запомнится больше факта, что он не выжал из состава максимум.



15. «Эвертон». Когда Карло Анчелотти ещё был тренером «Эвертона», он выдал идеальную фразу, которая точно характеризует клуб: «Мне обидно, что «Эвертон», имея по-настоящему классных игроков, так далёк от трофеев. Я бы хотел исправить эту оплошность». Анчелотти уже не в «Эвертоне», а в «Реале». Ему на замену пришёл Рафа Бенитес, но ситуацию он качественно не исправил. Клуб как был середняком, так им и остался.

16. Бьельса. При Марсело Бьельсе «Лидс» ворвался в Премьер-лигу, почти заскочил в еврокубки. Но во второй половине сезона клуб тупо разочаровывает. Если и место рядом с зоной вылета и худшее поражение в карьере Бьельсы.



17. Шейхи. Здесь всё просто: скоро (возможно) «Ньюкасл» перерастёт в масштабную машину, убирающую любого соперника. Ну, вы понимаете, благодаря кому и чему всё это.

Фото: Stu Forster/Getty Images

18. Суперлига. Еще раз: Супер, мать её, лига. Англия направила самую большую делегацию для создания финансово-пафосного турнира и первой откололась от него. Здесь фанатские забастовки, бунт в соцсетях и извинения клубов.

19. Джеррард. Вообще-то этот пункт идеально подошёл бы к пункту про «Возвращение». Но, камон, Джеррард вернулся в АПЛ! Уже как тренер. Правда, не «Ливерпуля», а «Астон Виллы». Очень часто натыкался на мнение, что Джеррард пошёл по пути, который был сложнее варианта Лэмпарда. Он не взялся за топ-клуб Премьер-лиги, а согласился на предложение «Виллы»: она готова развиваться – Джеррард собирается делать это параллельно.



Всё правильно. Возможно, у Джеррарда всё получится. И, возможно, так он придёт к работе-мечте на должности главного тренера «Ливерпуля».



20. Рекорд. «Манчестер Сити», честно, ты достал. Загибаем пальцы. Во-первых, рекорд по числу побед в АПЛ за год – 36 штук. Во-вторых, рекорд по числу гостевых побед в АПЛ за год – 19 штук. А этот Гвардиола ещё говорит: «Чемпионом никто не становился в декабре. Мы ещё будем проигрывать».

Фото: Alex Livesey/Getty Images

21. Салах. Не так давно бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз попытался сравнить Момо Салаха с Бернарду Силвой и выдал знаковое: «Если бы Мо Салах не играл почти как Майкл Джордан, то Силва был бы лучшим». И ведь сравнение реально суперточное: Салах давно стал АПЛовским Джорданом. Он стабилен, забивает много, играет на команду и, самое главное, кайфует от происходящего. Сейчас «Ливерпуль» готовит новый контракт для своего игрока, а мы с иронией вспоминаем историю, когда Клопп сомневался: приглашать ли Салаха или нет.