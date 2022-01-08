5 российских талантов, от которых ждут наибольшего прогресса в новом году

Ещё одно пожелание в 2022 год – чтобы молодые и сверкнувшие в 2021-м таланты окрепли, стали лучшими не только в своём возрасте, но и во всей лиге.

Так что выбираем топ-пять главных молодых звёзд РПЛ, рассказываем про них и даём прогнозы на будущий год.

Мой топ выглядит так – Захарян, Тюкавин, Литвинов, Грулёв и Умяров (именно в такой последовательности).

Вашими топами делитесь в комментариях, а пока переходим к моей пятёрке.

Арсен Захарян, «Динамо», 18 лет

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Как играл? 20 из 23 матчей сезона-2021/2022 за клуб и сборную Захарян выходил в основе. Забил четыре гола и отдал пять голевых передач, также способствовал первому забитому голу новой сборной Валерия Карпина (после прострела словак Шкриньяр срезал мяч в свои ворота).

Чем знаменит? Живёт с родителями и младшим братом, в их семье сильна армянская культура.

«Папа слушает только армянские песни – других у него нет, ха-ха, – рассказывал Захарян в интервью Esquire. – Мне тоже нравится, а еще в моём плейлисте есть Mi Gna и Amenur Es. Мама дома готовит в том числе армянские блюда – долму и хаш. Плюс с 12 лет я активно следил за армянским футболистом Генрихом Мхитаряном, который успешно играл в Англии и Германии: я был подписан на его фан-группы и смотрел все матчи с его участием».

С детства любит киберспорт, играет в Counter-Strike, встречался с участниками команды Team Spirit по Dota 2. Они даже ходили на матч «Динамо» и получили видеопоздравление от Арсена после победы на престижном турнире The International (где взяли $ 18,2 млн призовых).

Как дебютировал в сборной? Захарян называет Карпина лидером и вспоминает его самый ценный совет: не есть сладкое и следить за собой. Плюс Арсен в 18 лет говорит, что готов к капитанской повязке.

Чего ждать в 2022-м? 18-летним лидером «Динамо» интересуются большие клубы Испании, так что пусть интереса к его игре станет ещё больше. Пускай Захарян делает разницу и в «Динамо», и в сборной, а также следует за мечтой: «Побеждать и завоёвывать трофеи».

Константин Тюкавин, «Динамо», 19 лет

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Как играл? 14 из 22 матчей в сезоне-2021/2022 провёл в старте, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. В прошлом сезоне (в начале 2021-го) запомнился голом пяткой в кубковом матче в ворота «Спартака» – после подачи Шиманьского со штрафного. Этот гол болельщики «Динамо» признали лучшим в уходящем году.

Чем знаменит? Как и армеец Вадим Карпов, родился в Котласе, маленьком городке в Архангельской области. Когда приезжает на историческую родину, то навещает бабушку по имени Ольга, ходит на рыбалку и тренируется на местном стадионе.

Недавно съехал от родителей – живёт с ними в одном доме, но на другом этаже. В свободный день спит до 10-11 утра. Дальше – идёт в кино или торговый центр, играет в NHL за Washington Capitals и «нашего Саню Овечкина». «Он мне нравится и как человек, и как хоккеист», – говорит Тюкавин про хоккеиста.

Как дебютировал в сборной? В сентября впервые сыграл в главной команде у Карпина против Кипра (2:0), а через два месяца забил пушечный и победный мяч за молодёжную сборную в матче с Испанией (1:0).

Чего ждать в 2022-м? Что будет регулярно выходить в основе. Что безоговорочно станет основным нападающим «Динамо» и снова забьёт лучший гол года.

Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Как играл? Попал в основу из «Спартака-2» при Руе Витории. 13 из 13 матчей начинал в основе, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Тот самый гол в ворота «Ростова» мог оказаться победным, но Даниил Глебов поймал на ошибке Селихова, а Литвинов плакал после финальных 1:1.

Чем знаменит? Родился в Воронеже, его отец – бывший вратарь местного «Факела» – отдал Руслана в футбол, когда ему было пять с половиной лет. Футбол совмещал с занятиями лёгкой атлетикой, где также брал медали.

«Знаете, у него с детства такое качество – постоянная жажда побед, – рассказывал «Чемпионату» первый тренер игрока Андрей Черноусов. – Если проигрывал – психовал, нервничал. Как могли его успокаивали и объяснили, что это часть футбола.

У Руслана всегда были явные лидерские качества – за свой 2001-й выходил капитаном, а иногда и брал повязку в 2000-м».

Чего ждать в 2022-м? Что станет основным опорным полузащитником «Спартака» и будет получать похвалы в стиле «главный боец». Также станет одним из лидеров команды вне поля: будет общаться с болельщиками и говорить на те темы, о которых футболисты предпочитают молчать.

Вячеслав Грулёв, «Динамо», 22 года

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Как играл? 12 из 17 матчей за «Динамо» провёл в основе, забил шесть голов. Трио Захарян – Тюкавин – Грулёв становится всё опаснее.

Чем знаменит? Не только смотрит сериалы, но и читает книги. Из последнего прочитанного – «Смерть на Ниле» Агаты Кристи. Из просмотренного – «Острые козырьки». Грулёв говорит, что такое его впечатляет.

Провёл два матча в ФНЛ за «Нижний Новгород» и сделал вывод, что в той лиге бьются вообще все, не бывает слабых соперников и на каждую игру приходится настраиваться.

Чего ждать в 2022-м? Оставаться одним из самых эффективных нападающих лиги, забивать больше победных голов и стать таким же основным, как партнёры выше.

Наиль Умяров, «Спартак», 21 год

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Как играл? 16 из 21 матча провёл в старте, забил один гол (сравнял счёт в матче с «Локомотивом»). Несмотря на то что стал основным вынужденно, когда у «Спартака» вылетел почти весь центр поля, Наиль качественно там обосновался, и теперь он один из игроков основы, без которых трудно представить команду.

Чем знаменит? Окончил школу с золотой медалью. Любил русский язык, литературу и историю. В этом году женился на блогерше Алине Сабировой. Хотя сначала общение не сложилось: блогерше не понравилось, что Наиль младше её на три года, и она закрылась – однако позже как-то утром получила букет с запиской «Уверен, ты начала этот день с улыбки. А она у тебя прекрасная! Улыбайся чаще», после чего продолжила общение.

Умяров снимался в выпуске Comedy Club и на вопрос от Павла Воли про празднование голов ответил, что он их не забивает. И рассмешил весь зал.