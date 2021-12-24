«Локомотив» уже оформил один трансфер, но на этом не остановится. Что ждать от клуба зимой

Российские клубы продолжают «активничать» на трансферном рынке. Мы уже рассказывали о том, что происходит в «Спартаке» и «Зените». Но ещё ярче проявляет себя «Локомотив». Москвичи уже официально оформили один трансфер ― подписали украинского защитника Марка Мампасси из «Шахтёра». Марку к тому же собираются сделать российское гражданство. Но на этом интересные новости по «Локо» не заканчиваются.

Клуб в активных переговорах по защитнику «Урала» Адамову. Трансфер может произойти в ближайшее время

«Локо» ещё несколько недель назад договорился с Арсеном Адамовым о личном контракте. Препятствие для трансфера защитника – только позиция «Урала». Екатеринбуржцы хотят получить за игрока сумму отступных, прописанную в контракте ― € 5 млн. Москвичи же собираются заплатить около € 3-4 млн. Переговоры продолжаются. Дедушка футболиста Хайдар Алханов также подтвердил, что Арсен готов к трансферу и очень хочет играть за «Локо». С большой долей вероятности переговоры завершатся успешно.

Покинет ли команду Смолов? Фёдор очень хочет уехать в США

От «Локомотива» можно ждать и трансферов на выход. Один из главных кандидатов ― Фёдор Смолов. У нападающего заканчивается контракт летом 2022 года. Клуб не настроен его продлевать. В первую очередь из-за большой зарплаты игрока ― по нынешнему соглашению Смолов получает € 3 млн. Подтолкнуть руководство «Локо» к продлению договора может только яркая игра Фёдора весной.

Сам же форвард очень хочет продолжить карьеру в МЛС. Агенты Смолова давно прорабатывают вариант с переходом в США. В этот раз авторизацию на переговоры получил американский агент Дэн Мильштейн. Он известен тем, что ведёт дела топовых российских хоккеистов НХЛ: Кучерова, Панарина и других. Теперь он попытается найти клуб Смолову в МЛС.

«Локомотив» ищет форварда. У клуба есть несколько кандидатов в шорт-листе

Скорый уход Смолова подталкивает руководство «Локо» к поиску форварда на замену. У клуба есть шорт-лист из кандидатов. В него, по нашей информации, входит нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. По словам наших источников, «Локомотив» уже связывался с руководством самарцев и запрашивал условия трансфера Ивана.

Также в список кандидатов входит ганский нападающий австрийского «Штурма Грац» Келвин Йебоа. Келвин занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Австрии: в 18 матчах он забил 11 голов. Ганец — племянник нападающего Тони Йебоа, который отжигал в 90-е в «Лидсе» и Бундеслиге. Есть и другие кандидаты – почти наверняка зимой кого-то из них клуб приобретёт.