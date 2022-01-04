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Чемпионат Франции по футболу: Филипп Клеман — новый главный тренер «Монако», кто возглавил команду Александра Головина

Самый неудобный соперник Семака. Что ждать Головину от нового тренера «Монако»?
Анатолий Романов
Монегасков возглавил Филипп Клеман.
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Монегасков возглавил Филипп Клеман.

В команде Александра Головина сменился главный тренер. «Монако» возглавил Филипп Клеман, ранее работавший с «Брюгге». Как сообщает официальный сайт монегасков, с 47-летним специалистом подписан контракт до 30 июня 2024 года. Сейчас «Монако» занимает лишь шестое место в чемпионате Франции, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. Так что перед бельгийцем стоит непростая, но выполнимая задача.

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Об уходе Нико Ковача, под руководством которого монегаски в прошлом сезоне финишировали третьими в Лиге 1 и попали в квалификацию ЛЧ, клуб объявил 1 января. «Сладкий» подарок хорвату на Новый год. Причина увольнения тренера – отсутствие индивидуального прогресса в команде и «всё более отдалённые отношения» между ним и футболистами. По информации L'Equipe, многие игроки «Монако» узнали про отставку Ковача из прессы и соцсетей. И очень удивились этой новости. Согласно источнику, хорват после последней тренировки 31 декабря провёл личную беседу с каждым футболистом «Монако» и извинился перед некоторыми за чрезмерную строгость. Его целью было поддержание дисциплины, которая оставляла желать лучшего. Игроки поблагодарили Нико за поддержку в непростые времена и ценные советы.

Что за тренер Филипп Клеман?

Клеман был неплохим игроком, пусть и не великим. Большая часть его карьеры прошла в «Брюгге», а за границей он провёл лишь один сезон – сыграл 12 матчей за «Ковентри» в сезоне-1998/1999 АПЛ. Это, кстати, пока весь зарубежный опыт Филиппа. Тем не менее за сборную Бельгии рослый центральный защитник сыграл 38 матчей, выступил на ЧМ-1998.

Тренерскую карьеру Клеман тоже начал в «Брюгге» в 2011 году. Сперва работал с молодёжной командой, потом ассистентом главного тренера и даже исполняющим обязанности. Летом 2017-го отправился в самостоятельное плавание – возглавил «Васланд-Беверен». Ещё через полгода ушёл в «Генк», который тренировал до июня 2019-го. Там здорово проявил себя. Выиграл чемпионат Бельгии сезона-2018/2019, набирал с командой в среднем 1,96 очка за матч. В результате «Брюгге» предложил ему вернуться.

С «Брюгге» у Клемана та же статистика – 1,96 очка за матч. Это лучше, чем было у предшественников Филиппа. Он выиграл с чёрно-синими два последних чемпионата и один Суперкубок Бельгии. Впрочем, руководство «Монако» наверняка судило о тренере по игре его команды в Лиге чемпионов.

В первый год работы Клемана «Брюгге» занял третье место в группе с «Реалом», «ПСЖ» и «Галатасараем». Бельгийцы сыграли вничью в Мадриде (2:2) и едва не взяли очки в Париже (уступили 0:1 из-за нереализованного пенальти). Во второй сезон команда Филиппа тоже финишировала третьей – в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Зенитом». Мы помним, как «Брюгге» дважды переиграл чемпионов России – 2:1 в Санкт-Петербурге и 3:0 дома. Были ещё две ничьих с «Лацио».

«Победа над «Зенитом» важнее двух титулов в Бельгии, ведь мы не можем покупать игроков за € 40 млн», – признался тренер, ставший самым неудобным соперником для Сергея Семака.

А в нынешнем сезоне «Брюгге» здорово начал в очень сложном квартете с «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». В первом туре бельгийцы сыграли вничью дома с парижанами (1:1), а во втором победили в Германии (2:1). Однако запаса прочности всё-таки не хватило. Следующие четыре матча «Брюгге» без шансов проиграл и занял последнее место. Но всем понятно: Клеман выжимал максимум.

«Монако» в лице Клемана получает тренера, который ставит на очень интенсивный футбол с высоким прессингом. При этом бельгиец – гибкий коуч, он может сыграть и 4-3-3, и с тремя центральными защитниками. Для клуба важно, что Филипп умеет развивать молодых футболистов. Например, «Брюгге» при нём продал как раз в «Монако» Крепина Дьятта за € 16,5 млн. Если Филипп видит, что юный игрок готов не хуже или лучше опытного, то не побоится поставить его с первых минут. Выходить в основе будет тот, кто выполняет требования тренера. Пожалуй, игрок такого плана, как Головин, должен понравиться Клеману.

А как дела у Александра Головина?

Головин в нынешнем сезоне провёл 23 матча в Лиге 1, Кубке Франции, квалификации Лиги чемпионов и на групповом этапе Лиги Европы. В основе вышел 14 раз, на замену – девять. Российский полузащитник забил три мяча и сделал пять голевых передач. Несомненно, Александр сыграл бы больше, если бы не повреждение бедра. Из-за него экс-армеец не всегда был готов на сто процентов. Кроме того, 2 января Головин пропустил матч 1/16 финала Кубка Франции с «Кевийи-Руэн» (3:1) из-за проблем с желудком.

Кстати, перед кубковой встречей появилась информация, что девять игроков «Монако» заболели ковидом. Головин не участвовал 22 декабря в матче Лиги 1 с «Ренном» (2:1) из-за сомнительного теста. К счастью, повторный тест Александра дал отрицательный результат.

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Тем временем открылось зимнее трансферное окно, и зарубежные СМИ продолжают писать об интересе «Эвертона» к Головину. Как сообщает The Athletic, главный тренер команды из Ливерпуля Рафа Бенитес – большой поклонник игры нашего полузащитника и хочет видеть Александра в своей команде. Однако «Эвертону» будет непросто осуществить трансфер, поскольку «Монако» запрашивает большую сумму за Головина (не менее € 45 млн). «Слышал какие-то слухи, но не думаю, что у «Эвертона» есть шанс», — говорил ещё в ноябре вице-президент «Монако» Олег Петров в интервью для «Матч ТВ».

Значит, Головина к стыковым матчам сборной России, скорее всего, будет готовить Клеман.

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