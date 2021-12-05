Головин выдал маленький шедевр. Его голевой пас пяткой — загляденье

У россиянина две результативные передачи в двух последних матчах.

«Монако», кажется, постепенно выбирается из кризиса. Три дня назад команда обыграла «Анже» и прервала месячную безвыигрышную серию. Теперь убедительная победа над «Метцем» — 4:0. И в обеих встречах свой вклад в успех внёс Александр Головин.

Интересно, что теперь он помогает со скамейки запасных. А болельщики в соцсетях нарекли Головина «суперзапасным». По мнению некоторых пользователей, полузащитник куда эффективнее, когда получает меньше времени, зато использует его правильно. Сначала голевая передача в матче с «Анже», которая помогла обеспечить спокойную концовку. Теперь небольшой шедевр против «Метца».

Головин вышел со скамейки на 59-й минуте, заменив Диопа – одного из лидеров команды. Интересно, что вместе с Александром на скамейке остался другой лидер Виссам Бен-Йеддер. Нико Ковач настолько поверил в победный состав, что решил не делать изменений по сравнению с предыдущим матчем. К моменту выхода россиянина «Монако» уже вёл 3:0, соперник смирился с поражением — отличная возможность сыграть в своё удовольствие.

Россиянин здорово включился в игру и практически сразу получил возможность забить четвёртый гол, однако, оказавшись в выгодной ситуации, не смог оперативно использовать момент, и соперник в подкате выбил мяч. Дальше Головин начал раздавать классные передачи, но несколько потенциально острых пасов перекрыли соперники. Зато в самой концовке всё вышло очень изящно. Александр получил мяч на краю штрафной и в одно касание пяткой отыгрался на Бен-Йеддера. Нападающий не промахнулся и сделал счёт 4:0.

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Вероятно, Головин и Бен-Йеддер получат шанс вернуться в стартовый состав, если проявят себя в середине недели, ведь «Монако» предстоит матч Лиги Европы со «Штурмом». А может, выйдут с первых минут уже в этой игре. Австрийская команда — аутсайдер группы, поэтому у Ковача появится возможность для экспериментов.

А дальше у «Монако» игра с «ПСЖ», в которой российским болельщикам точно захочется увидеть Головина в старте.