«У Васи была любовь». Как впервые разошлись пути братьев Березуцких

Василий Березуцкий в ближайшее время может войти в тренерский штаб своего брата Алексея в ЦСКА. Об этом сообщило издание Sport24. Это стало возможно после кадровых перестановок в «Краснодаре» – 5 января Виктор Гончаренко и Василий Березуцкий были отправлены клубом в отставку.

Пути братьев разошлись меньше года назад. Кажется, после ухода Виктора Гончаренко из ЦСКА весной 2021-го именно Василий ждал приглашения на пост нового главного тренера. Но пришёл Ивица Олич, после чего брат покинул клуб – и вслед за Виктором Гончаренко подписал контракт с «Краснодаром». А Алексей дождался своего шанса и сейчас руководит армейцами.

Как братья разошлись в первый раз

На протяжении всей карьеры братья Березуцкие казались неразлучными. Они вместе приводили ЦСКА к чемпионским титулам и приняли непосредственное участие в завоевании первого в истории российских клубов Кубка УЕФА. Но вообще-то они не всегда были вместе. Молодые братья выступали за «Торпедо» и готовились уйти на повышение. Юрий Сёмин зазывал их в «Локомотив» в 2000 году, но футболисты побоялись возможного отсутствия игрового времени: «Юрий Павлович очень хотел, чтобы мы перешли, но мы его предложение всерьёз даже не рассматривали, – признавался Алексей, – вариант появления в основном составе «Локомотива», в то время как мы не сыграли ни одной минуты в главной лиге, был малореальным. Я – не Криштиану Роналду, а Вася – не Месси. А в этом возрасте необходимо постоянно появляться на футбольном поле, чтобы прогрессировать. Перейдя в «Локомотив», мы с большой долей вероятности оказались бы в дубле».

Юрий Сёмин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом Алексей понимал, что ему надо было прогрессировать. И принял решение перейти в аренду в «Черноморец». Он звал с собой брата, но трансферу помешала любовь.

– Вася не смог уехать из Москвы, что-то у него там было с девушкой – кажется, она была против. Алексей уговаривал, но так уж получилось – у Васи была любовь», — рассказывал «Советскому спорту» Анатолий Байдачный, который в тот момент тренировал «Черноморец».

Фото: «Чемпионат»

В составе «Черноморца» Алексей быстро стал основным игроком: он провёл 14 матчей и даже забил дебютный гол. Любопытно, что первый матч за «Черноморец» Алексей провёл против «Спартака». Василий же за весь 2000 год лишь дважды вышел на поле в составе «Торпедо».

Василия не хотели брать в ЦСКА и купили только ради адаптации брата

Алексей доказал свою состоятельность и летом 2001 года перебрался в ЦСКА. Но ему не сразу удалось адаптироваться в новой команде. Виктор Панченко, который восемь лет работал селекционером и спортивным директором ЦСКА, рассказывал, что изначально клуб не был заинтересован в Василии. Но для лучшей адаптации Алексея всё-таки решили позвать в команду брата. По словам Панченко, Алексей тогда «котировался намного выше», а Василия «взяли прицепом».

Тогда мало кто мог предположить, что именно «прицеп» станет одним из лучших игроков чемпионата и сборной России. Первые пару лет Алексей играл чаще. Но, по словам того же Панченко: «Василий прорвался и всё доказал».

Березуцкие в молодости Фото: pfc-cska.com

Всю оставшуюся карьеру они выступали за ЦСКА, вместе вызывались в сборную России. Братья и бизнес строили вместе, помогали Леониду Слуцкому в «Витессе». Специалист даже звал их и в «Рубин», но Березуцкие отказались – приняли решение развиваться самостоятельно.

На двоих у Березуцких набралось 717 матчей в составе красно-синих, по шесть чемпионских титулов, семь Кубков и шесть Суперкубков России, плюс Кубок УЕФА. Возможно, вместе побеждать у братьев получается лучше – и это хорошие новости для болельщиков ЦСКА.