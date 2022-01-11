Клубы обвиняют «Ливерпуль» в обмане. Всё из-за переноса матча с «Арсеналом»

Авторитетный The Athletic поделился громким инсайдом. Несколько неназванных клубов АПЛ требуют от английской футбольной лиги разобраться с причиной переноса матча «Ливерпуля» в Кубке лиги с «Арсеналом».

Оказалось, у «Ливерпуля» больше 10 тестов на ковид оказались ложноположительными.

Хронология событий

1 января официальный сайт «Ливерпуля» объявил, что Юрген Клопп заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.

4 января «Ливерпуль» отменил тренировку из-за 14 случаев заражения среди футболистов и персонала.

5 января «Ливерпуль» закрылся на тренировочной базе и попросил перенести первый полуфинал с «Арсеналом» в Кубке лиги. Английская футбольная лига согласилась. Плюс коронавирус подтвердился у первого помощника Клоппа.

9 января «Ливерпуль» вынес «Шрусбери» в Кубке Англии (4:1), а после матча Клопп сделал заявление: «На прошлой неделе у нас была вспышка коронавируса, но оказалось, что результаты многих тестов были ложноположительными. Только Трент Александер-Арнольд по-настоящему заразился».

Чем недовольны клубы?

Неназванные клубы хотят выяснить, когда именно «Ливерпуль» узнал, что большинство тестов ложноположительные. Если английская футбольная лига докажет, что «Ливерпуль» получил результаты заключительных анализов заранее и продавил перенос без причины, в адрес клуба полетят серьёзные санкции. Какие именно – пока неизвестно.

Клубы разочарованы. Они возмутились, потому что некоторые из них просили о переносах матчей из-за вспышек ковида, но получили отказ от английских чиновников.

По информации The Athletic, у «Ливерпуля» было три раунда тестирования перед переносом. На последнем выяснилось, что из футболистов реально короной болеет только Трент Александр-Арнольд. Интересно, что на первом этапе использовались специальные экспресс-тесты, точность которых составляет 99,97%. А второй включал в себя уже ПЦР-тесты с точностью не менее 95%.

Таким образом, вероятность одного ложноположительного теста равна ничтожным 0,03%. Отсюда у клубов и возникли вопросы к порядочности «Ливерпуля». Странным выглядит и то, что клуб отказался комментировать, когда именно стали известны результаты последнего раунда тестирования.

Если бы «Ливерпуль» не закрывался на базе, то спокойно собрал бы минимальную заявку для проведения матча: 13 полевых футболистов и вратарь. И это несмотря на обилие недоступных футболистов: Алисон, Харви Эллиотт, Наби Кейта, Садио Мане, Мохамед Салах, Натаниел Филлипс, Тьяго и Александер-Арнольд.

Какой регламент переноса у Кубка лиги?

Правила Кубка лиги гласят: отложенная игра должна быть сыграна до следующего раунда соревнований. Следующая стадия кубка – финал, который состоится 27 февраля.

5 января, за день до первоначальной даты матча, ФА на официальном сайте объяснила своё решение:

«Полностью изучив обстоятельства, мы приняли решение о переносе первого полуфинального матча Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Перенос был единственным вариантом, поскольку «Ливерпуль» надеется снизить риск дальнейшего распространения ковида среди команды и персонала».

В итоге второй полуфинальный матч стал первым ― он пройдёт 13 января, как и было запланировано. А первый матч полуфинала состоится 20 января.