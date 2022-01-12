«Я был ошеломлён диагнозом». Почему прервалась тренерская карьера чемпиона мира Клозе

В истории чемпионатов мира было много ярких футболистов. Особое место отведено Мирославу Клозе. Немецкий нападающий в 2014-м взял титул, дважды занимал со своей командой третье место и один раз — второе. Но главное — он лучший бомбардир в истории турнира.

У Клозе была долгая карьера игрока, после которой он занялся тренерским делом. Миро постепенно развивался — начал с работы в штабе сборной Германии, потом возглавил «Баварию» U17, а в 2020-м вошёл в штаб Ханс-Дитера Флика в основе мюнхенцев. Но в прошлом году всё приостановилось. У знаменитого форварда возникли проблемы со здоровьем.

Клозе мучили боли в ноге. Диагноз оказался серьёзным

В мае 2021-го стало известно, что Клозе покинет «Баварию». Миро подробно рассказал, почему прерывается его карьера. Прозвучало жутковато:

– Около трёх недель назад у меня внезапно возникла сильная боль в ноге. Я пошёл к врачам, потому что боль усиливалась. Сначала думал, что это защемление нерва или что-то подобное. Я был ошеломлён диагнозом — у меня обнаружили два тромба в ноге.

Мне сразу же назначили лекарства и прописали специальные чулки, которые теперь нужно носить круглосуточно. Врачи настояли на том, что с этой ситуацией нельзя шутить. Мне прописали практически полный покой. Я не могу бегать, не могу плавать, не могу играть в футбол. Я чуть не сошёл с ума на сборах. Нет возможности бить по мячу или показывать упражнения игрокам. Я неспособен активно двигаться, для меня это жестоко.

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Просто стоять на бровке поля? Нет, так не пойдёт. Я так не хочу и не могу работать тренером. Через несколько дней понял, что никогда не хочу так начинать свою тренерскую карьеру в профессиональном футболе. Либо правильно, либо никак. Или чуть позже. Я отказал всем, кто был во мне заинтересован. Когда я снова стану здоров, хочу использовать всё, что приобрёл как игрок и как тренер в сборной Германии и «Баварии», а также на тренировочных курсах. Я действительно хочу реализовать свои идеи с командой», — заявил Клозе. Пауза затянулась на несколько месяцев.

Сейчас с Клозе всё хорошо. Он готов работать, но только главным тренером

Осенью Клозе дал интервью, в котором объявил о своём возвращении: «В последние полтора месяца мне удалось вернуться к привычной жизни. Футбол, теннис, пробежки. Врачи разрешили всё».

Правда, в «Баварии» Миро можно не ждать — работа ассистентом его больше не интересует. Летом сборную Германии возглавил Флик. Он сразу позвал Клозе в свой штаб, но тот отказал даже ему: «Я хотел больше самостоятельности. Мне нравилось работать с Фликом, но моё желание — идти своим путём и построить команду с собственной ДНК. Хочу быть в деле каждый день. Тренерская работа — мой приоритет. Хочу передавать свои идеи футболистам на поле, общаться с ними самостоятельно».

Клозе настроен решительно. Осталось найти команду. «Сейчас я полон огня и энтузиазма. У меня нет особых требований в выборе клуба, он просто должен мне подходить. Если я почувствую, что это моя команда, то возьмусь за работу. Когда я был футболистом, у меня были такие же критерии. Я был командным игроком и хочу быть таким же тренером. Мой путь начинался с низов и привёл меня на вершину. Постараюсь построить такую же тренерскую карьеру», — рассказал Клозе.

Пока о потенциальном месте работы Клозе ничего не известно. В СМИ за последнее время не появлялось информации, что Миро получил предложение. Но громкое имя должно сделать своё дело.