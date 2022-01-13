«Всегда устраивают какой-то бардак». Уже пять мощных скандалов Кубка Африки

Стартовавший в Камеруне Кубок Африки пока совсем не радует результативностью — 12 мячей в 12 играх. В девяти случаях матчи завершались со счётом 1:0. Но если вы думаете, что на турнире нет ничего интересного, то глубоко заблуждаетесь.

Помогли ли организаторы хозяевам турнира?

Первый скандал разгорелся ещё до старта турнира. Капитан и главный тренер сборной Буркина-Фасо обвинили Африканскую конфедерацию футбола (CAF) в заговоре с целью помощи команде Камеруна. Перед матчем у девяти представителей делегации Буркина-Фасо обнаружили коронавирус. В результате на карантин ушли пять футболистов и четыре члена персонала. Представители Буркина-Фасо заявили, что их команду намеренно ослабили перед матчем с командой-хозяйкой турнира. CAF отправила медиков в расположение Буркина-Фасо ближе к ночи, и команде пришлось пропустить тренировку. Вместо ПЦР-тестов члены делегации Буркина-Фасо сдавали тесты на антигены. При этом врачи нарушили дедлайн, поскольку тестирование нужно проводить строго за 48 часов до начала матча. В итоге Камерун обыграл соперника со счётом 2:1 благодаря двум голам с пенальти.

Рекордсмен чемпионатов мира раскритиковал североафриканские страны

Бывший нападающий сборной Камеруна Роже Милла раскритиковал футбольные федерации северных стран Африки. Самый возрастной автор гола на чемпионатах мира (забил России) прошёлся по Алжиру, Тунису, Марокко и Египту. Ранее федерации этих стран обсуждали вопрос о возможном переносе турнира из Камеруна.

«Эти страны вечно всё портят. Они всегда устраивают какой-то бардак. Это ненормально. Если они не африканцы, то пусть играют в Европе или Азии. Не нужно устраивать бардак в Африке. Не понимаю, почему они снова плохо отзываются о других странах», — цитирует легенду сборной Камеруна Le Parisien.

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Судья дважды дал финальный свисток раньше положенного времени

Сборная Мали приостановила тренировку перед матчем с Тунисом. Причина — перестрелка между правительственными войсками и повстанцами на западе Камеруна. Лагерь команды расположен примерно в 20 км от мест столкновения. Сам матч завершится большим скандалом. Арбитр Жанни Сиказве дважды дал финальный свисток до окончания основного времени. Сначала он сделал это на 85-й минуте, а затем – когда на секундомере было 89 минут 42 секунды. Матч планировали возобновить спустя 40 минут, чтобы доиграть оставшееся время. Ради этого даже прервали пресс-конференцию главного тренера сборной Мали, однако игроки Туниса отказались выходить на поле.

«Решение арбитра необъяснимо. Футболисты принимали ванны со льдом в течение 35 минут, прежде чем их снова позвали на поле. Я давно занимаюсь тренерской деятельностью, но никогда не видел ничего подобного. Резервный рефери готовился поднять табло, и тут раздался свисток», — сказал после матча главный тренер сборной Туниса Мондер Кебайер.

Организаторы три раза включили неверный гимн

Неприятный инцидент произошёл и перед первым матчем на турнире с участием сборной Мавритании. Организаторы трижды пытались включить гимн этой страны, но трижды совершили ошибку. В итоге футболисты Мавритании так и не услышали гимн, а потом проиграли Гамбии со счётом 0:1. Кстати, никаких проблем с гамбийским гимном перед матчем не было.

Фото: cafonline.com

Форвард «Арсенала» заболел ковидом на вечеринке перед Кубком Африки

Последние месяцы складываются для нападающего «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга не лучшим образом. Сначала его лишили капитанской повязки в клубе по дисциплинарным причинам, а затем футболист заболел коронавирусом. Всё бы ничего, да один из лидеров сборной Габона подхватил болезнь во время вечеринки перед Кубком Африки.

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вместе с ним на мероприятии присутствовал ещё один игрок сборной — Марио Лемина. Естественно, обоих игроков нещадно раскритиковала общественность. А могло ли быть иначе? Лемина и Обамеянг уже пропустили первый матч своей команды на Кубке Африки, но, скорее всего, помогут Габону уже в следующих встречах.