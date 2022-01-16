Защитник сборной Украины — в Англии, «Шахтёр» купил звезду «Аякса». Обзор трансферов УПЛ

На Украине зимнее трансферное окно открывается 31 января. Однако много сделок уже состоялось. «Шахтёр» отпустил Марлоса и Дентиньо и взял им на замену двух бразильцев, «Динамо» продало своего воспитанника в «Эвертон», а «Черноморец» приобрёл сразу пять легионеров. Рассказываем о главных переходах в УПЛ.

Виталий Миколенко перешёл из «Динамо» в «Эвертон»

Английский клуб заплатил € 23,5 млн за 22-летнего защитника сборной Украины. Миколенко закрепился в старте «Динамо» в сезоне-2018/2019, а в марте 2019 года дебютировал в национальной команде. За киевский клуб Виталий провёл 132 игры, забил семь голов и записал на свой счёт 20 голевых передач. Кроме того, в сентябре 2020-го Миколенко вывел «Динамо» на поле с капитанской повязкой и стал вторым (после Виктора Цыганкова) самым молодым капитаном команды в чемпионате Украины. Защитник подписал контракт с «Эвертоном» на четыре с половиной года и в матче с «Халлом» в Кубке Англии впервые вышел на поле. Виталий сыграл 120 минут, получил жёлтую карточку.

Фото: Tony McArdle/Getty Images

«Шахтёр» не стал продлевать контракты с Марлосом и Дентиньо

За 10 лет Марлос стал легендой украинского футбола. С января 2012-го по июль 2014-го бразилец выступал за харьковский «Металлист», а затем перешёл в «Шахтёр». Вингер забил 74 гола и отдал 65 голевых передач в 287 матчах за «горняков». Бразилец по четыре раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году принял украинское гражданство и дебютировал за национальную команду. По информации Footboom, Марлос отказался от нового контракта и вернётся в Бразилию. Сообщалось, что он перейдёт в «Атлетико Паранаэнсе».

Дентиньо выступал за «Шахтёр» 10 лет, но украинское гражданство, в отличие от Марлоса, не получил. За это время полузащитник выиграл 16 трофеев: шесть раз становился чемпионом и по пять раз поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны. Дентиньо сыграл 197 матчей и отметился 29 мячами. Лучшим с точки зрения результативности в украинской карьере бразильца стал сезон-2016/2017. Тогда он забил пять голов и сделал два паса в 23 матчах чемпионата.

«Шахтёр» взял ещё двух бразильцев за € 18 млн

На смену Марлосу и Дентиньо в «Шахтёр» пришли Давид Нерес и Винисиус Тобиас. Нерес попал в «Аякс» в январе 2017 года. Вингер сразу же зажёг, отметившись тремя голами и тремя голевыми передачами в восьми матчах. В сезоне-2017/2018 бразильца было не остановить, и он записал на свой счёт 14+14 по системе «гол+пас» в 32 играх Эредивизии. С тех пор результативность Нереса снижалась, и за 18 туров текущего чемпионата он забил три мяча и отдал три голевых паса. 24-летний футболист подписал контракт с «Шахтёром» до 30 июня 2026 года. Стоимость трансфера составила € 12 млн.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Тобиас перейдёт в «Шахтёр» в феврале после достижения совершеннолетия. Винисиус – воспитанник «Интернасьонала» из Порту-Алегри, выступал за юношеский и молодёжный составы. Защитник имеет хорошую стартовую скорость, нестандартное мышление, отлично работает с мячом и технически одарён. Кстати, летом 2021 года Тобиас женился в возрасте 17 лет.

Иранец из «Зари» вернулся в «Фенербахче»

Аллахьяр Сайядманеш перешёл в «Зарю» в октябре 2020 года на правах аренды из «Фенербахче». В первом сезоне иранец забил пять мячей в чемпионате Украины и отметился одним голом в Лиге Европы. В 2021-м Сайядманеш превратился из игрока ротации в одного из ключевых нападающих и в 16 матчах УПЛ отличился семью голами и четырьмя голевыми передачами. Кроме того, Аллахьяр дважды поразил ворота ЦСКА из Софии в рамках Лиги конференций. В 2021 году иранец дебютировал за национальную команду.

Олег Данченко стал игроком «Зари»

27-летний защитник, известный по выступлениям в России за «Анжи», «Рубин» и «Уфу», перешёл на правах аренды из АЕКа в «Зарю» до 30 июня 2023-го. В январе прошлого года Данченко уехал из «Рубина» в Грецию, но за целый год сыграл всего 11 матчей, выходя на поле в среднем на 54 минуты. В день подписания контракта с «Зарёй» Олег получил страшную новость – в автокатастрофе разбилась его жена.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Днепр-1» взял бразильца Билла и испанца Гуаля

«Днепр-1», борющийся в этом сезоне за чемпионство, усилился двумя легионерами. Фабрицио Билл обошёлся клубу в € 300 тыс. В феврале 2021-го он перешёл в украинский клуб на правах аренды, а сейчас подписал полноценный контракт. Несмотря на то, что бразилец не смог закрепиться в основе, руководство решило его сохранить.

Испанец Марк Гуаль выступал раньше за «Алькоркон». Нападающий получал много игрового времени, но так и не смог конвертировать его в голы. За 51 матч забил лишь шесть голов и отдал две результативные передачи в Ла Лиге 2. В «Днепр-1» Гуаль перебрался на правах свободного агента.

«Черноморец» подписал пять легионеров

Цель «Черноморца» на оставшуюся часть сезона – избежать зоны стыковых матчей и сделать задел на будущее. Руководство клуба из Одессы подписало контракты с пятью легионерами из разных стран. Все новички пришли на правах свободных агентов.

· За «Черноморец» будет выступать Хорхе Эрнандес. 21-летний полузащитник имеет два паспорта – американский и мексиканский – и в 2021 году играл в ЮСЛ (вторая лига в США после МЛС). В 32 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» он забил 13 голов и сделал пять передач.