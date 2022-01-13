Игроки, ставшие свободными агентами с января. В списке — экс-форварды «Спартака» и ЦСКА

С 1 января сразу несколько десятков футболистов стали свободными агентами. В их число попали бывшие нападающие «Спартака» и ЦСКА, чемпион Европы 2016 года, украинский бразилец и многие другие. Рассказываем об этих игроках. Может, кто-то из них продолжит карьеру в РПЛ.

Вагнер Лав, последний клуб — «Кайрат»

Летом 2020 года Вагнер Лав перебрался в Казахстан. Бразилец ударно провёл сезон-2020: выиграл чемпионство, забил семь голов, отдал восемь результативных передач и стал лучшим футболистом чемпионата. Хотя после подписания контракта нападающий был разочарован, что не перешёл в ЦСКА. Впрочем, нельзя исключать, что Вагнер Лав всё-таки окажется в составе красно-синих этой зимой. Алексей Березуцкий выступает за возвращение форварда, который в 2021 году выиграл Кубок Казахстана, забил 17 мячей и отметился 13 голевыми передачами в 42 матчах.

Веллитон, последний клуб — «Гояс»

В сентябре Веллитон подписал контракт до конца года с «Гоясом», в котором начинал карьеру. Экс-форвард «Спартака» уже во втором матче после возвращения забил первый гол. Впрочем, команда Веллитона всё равно проиграла ту встречу (1:2). 35-летний нападающий ещё шесть раз появлялся на поле, а последние пять игр 2021 года провёл в запасе. Продлевать договор Веллитон не стал. До возвращения на родину он четыре года играл в ОАЭ.

Нани, последний клуб — «Орландо»

После отъезда в феврале 2019-го из «Спортинга» Нани выступал три года в МЛС. Все три сезона португалец был капитаном клуба, сыграл 88 матчей, набрал 31+18 по системе «гол+пас» и дважды попал с «Орландо» в плей-офф МЛС. По информации журналиста Фабрицио Романо, Нани может продолжить карьеру во «Флуминенсе». Между тем в сентябре 2020 года полузащитник стал жертвой мошенницы и потерял деньги вместе с агентом Жорже Мендешем и выступавшим в России полузащитником Мануэлом Фернандешем.

Марлос, последний клуб — «Шахтёр»

Марлос играл в чемпионате Украины почти 10 лет. За это время бразилец получил украинское гражданство, стал четырёхкратным чемпионом страны и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок Украины. 33-летний вингер – легенда украинского футбола, провёл почти 300 матчей за «Шахтёр» и 75 игр — за харьковский «Металлист». С 2017 года Марлос выступал за сборную Украины, но в августе 2021-го завершил карьеру в национальной команде в связи с осложнениями после операции на опорно-двигательном аппарате. По информации Footboom, натурализованный бразилец вернётся на родину, где играл за «Коритибу» и «Сан-Паулу».

Диего Коста, последний клуб — «Атлетико Минейро»

Оставшись в январе 2021-го без клуба, Коста неожиданно поменял Европу на Бразилию. Форвард усилил «Атлетико Минейро», подписав контракт до конца года. В составе новой команды он забил четыре гола в Серии А и один — в Кубке Бразилии. Усиление сработало: нападающий выиграл с «Атлетико Минейро» чемпионат и Кубок Бразилии, а его клуб стал чемпионом впервые за 50 лет. Вероятно, Коста вернётся в Испанию. В его возвращении заинтересованы «Кадис» и «Эльче».

Седрик Бакамбу, последний клуб — «Бэйцзин Гоань»

В январе 2018 года Бакамбу перешёл за € 40 млн в «Бэйцзин Гоань». Через год после трансфера им интересовалась «Барселона», а в ноябре 2019-го ЦСКА пытался договориться об аренде нападающего. Но Седрик отработал весь контракт и 1 января стал свободным агентом. За китайский клуб француз наколотил 58 мячей в 87 матчах и сделал 21 пас. Теперь вернётся в Европу. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Бакамбу в ближайшее время подпишет контракт с «Марселем».

Сильвестр Игбун, последний клуб — «Динамо»

После двух неплохих сезонов в «Уфе» у Игбуна не получилось в «Динамо». За два с половиной года нападающий сыграл 53 матча и забил всего четыре (!) гола. При этом нигериец был основным форвардом «Динамо» в сезоне-2019/2020. Став игроком бело-голубых, Игбун также перестал попадать в национальную команду, за которую он провёл шесть матчей. Увидим ли мы ещё Слая в РПЛ?

Марсело Сараччи, последний клуб — «РБ Лейпциг»

Летом 2018 года «РБ Лейпциг» заплатил € 12 млн за уругвайца. После неудачных попыток закрепиться в основе немецкого клуба Сараччи отправился в полуторагодичную аренду в «Галатасарай». В Турции защитник играл в стартовом составе и в июне 2021-го вернулся в Германию. Однако меньше чем через месяц после возвращения Сараччи получил разрыв крестообразной связки. Пока его главная задача — восстановиться. Это произойдёт не раньше конца января.