«Не готов работать — раньше всех пойдёшь в душ». Как дела у экс-тренера «Спартака» Тедеско

9 декабря Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг». Немецкий специалист подписал контракт с клубом до 30 июня 2023 года и в этот же день провёл первую тренировку вместе со своими помощниками Андреасом Хинкелем и Максом Урванчки, помогавшими ему в «Спартаке». Доменико сидел без работы семь месяцев и получил приглашение в «РБ Лейпциг» после того, как американский тренер Джесси Марш провалил первую половину сезона в Бундеслиге. За 14 туров «красные быки» набрали всего 18 очков и занимали 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Очень рад, что я здесь. Не могу дождаться начала работы на поле. Первые впечатления от команды наилучшие. У меня с Нагельсманом очень похожи взгляды на футбол. С «РБ Лейпциг» контактировал до вчерашнего дня, я был здесь воспитан. Я боролся за то, чтобы попасть сюда. У команды очень большой потенциал», — прокомментировал своё назначение Тедеско.

Отличный дебют

Уже через два дня после назначения Тедеско дебютировал на новом месте. «РБ Лейпциг» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. С первого дня Доменико начал ставить команде свой футбол — уже в первой игре перевёл команду на схему в три защитника – 3-4-2-1, которую использовал в «Шальке» и «Спартаке». «РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» со счётом 4:1, причём дважды отличился в добавленное ко второму тайму время. Это была первая победа «красных быков» в Бундеслиге после трёх поражений подряд.

В следующем матче с «Аугсбургом» команда Тедеско доминировала, владея 69% времени мячом, и была близка к победе. Но на 86-й минуте «Лейпциг» получил пенальти в свои ворота, и Даниэль Калиджиури сравнял счёт – 1:1.

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В матче с «Арминией» у «красных быков» возникли проблемы в самом начале матча – Эмиль Форсберг уже на седьмой минуте покинул поле из-за травмы. «РБ Лейпциг» по всем статистическим показателям превзошёл соперника, однако на 57-й минуте аутсайдер Бундеслиги забил первый мяч, а на 75-й – второй. Команда Тедеско играла в большинстве с 70-й минуты, нанесла 17 ударов по воротам, но так и не забила, проиграв со счётом 0:2.

«Разумеется, мы в «РБ Лейпциг» очень разочарованы. Мы не смогли создать такое же множество голевых моментов, как в игре с «Аугсбургом». В последней трети матча мы играли очень небрежно, а после пропущенного мяча потеряли структуру игры и действовали очень наивно», — досадовал Тедеско после матча.

Две уверенные победы в новом году

2022 год начался для «РБ Лейпциг» с домашней встречи с «Манйцем». Уже на 19-й минуте защитник гостей Александер Хак получил прямую красную карточку, упростив задачу хозяев. «Красные быки» забили четыре мяча: Андре Силва оформил дубль, ещё по голу добавили Доминик Собослаи и Кристофер Нкунку. «Майнц» ответил одним точным ударом Ли Джэ Сона. Итог – 4:1.

15 января «РБ Лейпциг» отправился на выезд к «Штутгарту». За всю историю «швабы» ни разу не побеждали «красных быков» — не смогли и в этот раз. Несмотря на небольшое преимущество «Штутгарта», «Лейпциг» забил два безответных гола и победил. «Мы очень рады. Это наша первая выездная победа с апреля — это действительно хорошо», – сказал после матча Тедеско. Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 10 очков в пяти матчах и с 11-го места поднялся на седьмое. Команда Тедеско отстаёт от «Хоффенхайма», идущего третьим, всего на три очка.

Стоит отметить, что до прихода экс-тренера «Спартака» «РБ Лейпциг» испытывал большие проблемы в атаке. У клуба всего два нападающих: один из них, Юссуф Поульсен, был травмирован (у него четыре гола в 12 матчах), а Андре Силва под руководством Джесси Марша забил три мяча в 12 играх. Сейчас португалец раскрылся: забил «Боруссии» М, «Аугсбургу», «Штутгарту» и положил дубль «Майнцу». Кстати, вот что сказал Тедеско о своём составе в «РБ Лейпциг»: «У «Лейпцига» состав очень качественный. Но я даже не хочу сравнивать со своими прошлыми клубами. Команда «Шальке» в мой первый сезон также была сильной, с Тило Керером и другими классными игроками. В московском «Спартаке» тоже есть отличные футболисты — например, Виктор Мозес».

Что пишут о Доменико Тедеско в Германии

Издание Spiegel Sport посвятило абзац тренеру после первой победы «РБ Лейпциг» под руководством Тедеско. «Эффект Тедеско был заметен уже в первые 45 минут. Новый тренер выбрал расстановку 3-4-1-2, и два момента бросались в глаза. Во-первых, взаимодействие между десяткой Эмилем Форсбергом и выдающимся Кристофером Нкунку (левый нападающий рядом с Андре Силвой). Они играли в связке, обеспечивали превосходство на левом фланге и часто комбинировали впереди так, что это было достойно внимания. С другой стороны, «Гладбах» не смог справиться с темпом «РБ Лейпциг», – отметило немецкое СМИ.

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После первой победы Sport Bild поделился инсайдами о Доменико Тедеско. В частности, коллеги сообщили, что немецкий тренер хочет в короткие сроки изменить «РБ Лейпциг» и вернуть клуб на путь успеха. По информации издания, Тедеско специально прибыл на стадион на 20 минут раньше игроков на свой первый матч с «Боруссией» (4:1), чтобы произнести речь в раздевалке, а не в тренировочном центре, как это делал предыдущий тренер. Причина – игроки должны выходить на поле с тренерским посылом в голове. Кроме того, Тедеско использовал свои языковые навыки, общаясь с Норди Мукиэле, Анхелиньо и Андре Силвой на их родных языках (французском, испанском и португальском соответственно).

«Ещё одним приёмом было то, что он спросил игроков об их любимом стиле игры, а затем перешёл от прессинга Марша к игре, ориентированной на владение мячом. Совсем недавно произошли и тактические изменения. Против Мёнхенгладбаха Кевин Кампль был переведён на позицию, которую Тедеско назвал «позицией Швайни» – восьмёрка, смещённая влево – и структура игры была акцентирована на левый фланг атаки. Эта идея возымела эффект, так как в результате была одержана убедительная победа над «жеребятами», – рассказал Sport Bild.

Перед матчем с «Майнцем» в первых числах 2022 года сообщалось, что шесть игроков «РБ Лейпциг» сдали положительные тесты. Издание Kicker упомянуло о тяжёлой ситуации с заболевшими футболистами и рассказало о работе Доменико Тедеско:

«Первая неделя января была довольно сложной для Доменико Тедеско. Новый тренер «РБ Лейпциг» фактически приступил к работе в понедельник, намереваясь нажать кнопку перезагрузки и наполнить свою команду содержанием. Преемник провалившегося Джесси Марша не успел этого сделать, когда вступил в должность в середине декабря, поскольку три игры в течение недели не оставили времени для тренировочной работы.

Однако в последние дни у Тедеско было лишь ограниченное время для тренировок из-за напряжённой ситуации с составом, а не только из-за многочисленных положительных тестов. На самом деле, он хотел решить одну из самых насущных проблем – относительно игровых решений в финальной трети: «Тогда мы поняли, что у нас больше нет нападающего на поле».

Как и в прошлом году, Тедеско будет востребован как артист-импровизатор. Вначале ему удалось собрать лишь умеренный «урожай». За блестящей победой со счётом 4:1 над «Боруссией» М последовали 1:1 в Аугсбурге и отрезвляющие 0:2 против «Арминии».

Тем не менее волна коронавируса, прокатившаяся сейчас по профессиональному футболу, сильнее бьёт по «Лейпцигу», чем по такой устоявшейся команде, как «Бавария». Ведь «Лейпцигу» приходится заново искать себя после смены тренера. «Бавария» будет жестоко потрёпана в ближайшие две игры, тогда как для нас, вероятно, этот процесс затянется немного дольше», — говорит Тедеско. Но тут же добавляет: «Мы не ноем».

Репортёр LVZ Гвидо Шефер в своей колонке на Sportbuzzer.de проанализировал первый месяц работы Тедеско в «РБ Лейпциг». «При новом тренере Доменико Тедеско ветер перемен дует плавно, внимание сосредоточено на том, что реально, а не погоне за воображаемым идеалом. Тедеско хочет обмениваться идеями с командой, но он также устанавливает рамки. Любой, кто покажет неготовность к работе, будет поставлен тренером на место. Тем, кто игнорирует простейшие тактические указания во время тренировки, разрешается принимать душ раньше остальных и знакомиться с видом на поле с трибуны. Страсть, дисциплина и командный дух недостаточно развиты в командах «РБ». Ваша миссия, мистер Тедеско!» – написал журналист.