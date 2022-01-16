Последний шанс на ностальгию дарят Жирков, Глушаков и Мамаев. Это новый отряд мстителей

В этой компании «Химок» уже есть пресс-атташе.

«Химки» – ностальгический проект нового года. Выстроенный в тот самый момент, когда все переживают тренд на ностальгию – на древние модели кроссовок в модном мире, на «Человека-паука» в кинематографе и даже в футболе (обратите внимание на ретробутсы Тони Крооса и ваше повышенное внимание к историческим текстам).

И клуб с последнего места РПЛ устроил ностальгическую закупку:

сначала спортивным директором «Химок» стал Владимир Габулов (спасавший сборную России ещё в 2007-м);

в центре полузащиты к капитану последнего чемпионского «Спартака» Денису Глушакову присоединился его коллега по сборной 2016 года Павел Мамаев;

другой новичок команды – Юрий Валентинович Жирков.

Чем привлекает эта ностальгия и почему трансферная кампания «Химок» напоминает общий сбор мстителей?

Потому что кого-то не хочется отпускать из футбола, особенно на фоне всенародной любви и шуток про возраст (Жирков). А игру других мы будто бы недостаточно смотрели и им есть что сказать (Глушаков и Мамаев).

Плюс за футболистами стоят их персональные истории – и благодаря им у каждого нового матча «Химок» появится дополнительный сюжет.

Павел Мамаев, самый «злой» в этой компании

Громкий вне футбольного поля и ершистый не только в подкатах. Даже сейчас, ведь у Мамаева не получилось спокойно улететь на первый сбор с «Химками»: журналисты заметили, что Павел не был доволен досмотром, не давал проверять содержание сумки и не носил маску.

Фото: vk.com/fckhimki_official

За долгой тюремной историей, интервью Нобелю на «Матч ТВ» и личными подробностями давно спряталась игра Павла. Когда-то яркая и чрезмерно артистичная для РПЛ – она осталась в том прошлом, где Мамаев разыгрывал со Смоловым пенальти и качественно финтил даже в проигранном Уэльсу матче на Евро-2016.

В «Ростове» Мамаев ничего не выиграл и не пробился в еврокубки, зато теперь у него появилась чёткая задача – помочь «Химкам» в борьбе за выживание. И сейчас всё внимание – на его футбольную злость.

Юрий Жирков, его игрой предлагаем просто наслаждаться

Это, если что, было одно из пожеланий на 2022 год, и оно исполнилось.

Жиркова представили в виде русского Рэмбо (Yurambo) в военной форме и с автоматом в руках.

А фото с футболкой нового клуба в руках сделали на фоне противотанковых ежей на въезде в Московскую область (видимо, будет не только интенсивно атаковать, но и обороняться).

Возможно, нас ждут последние полгода Юрия в профессиональном футболе. В компании знакомых партнёров (с Мамаевым играл за ЦСКА, с остальными – за сборную) и в обстановке борьбы не за титулы, а за спасение.

Денис Глушаков, в такой компании ему будет ещё веселее

Глушаков уже шутит над друзьями в «Инстаграме». Называет партнёров по имени и отчеству и с гитарой в руках зовёт в команду Кокорина: «Алло, Кокора».

При медиаподдержке Дениса жизнь «Химок» может выйти на новый уровень – из его шуток и «сториз» получится мини-сериал про команду, которая смогла. А не просто возвращение популярных футболистов в не самый успешный в этом сезоне клуб.

Тема ностальгии «Химкам» знакома – там уже заканчивали Тихонов и Титов. Сейчас в нашем футболе завершается очередная смена поколений, а Жирков с Мамаевым и Глушаковым дарят нам последний шанс поностальгировать по временам, когда все они были главными в своих командах.

Фото: РИА Новости

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«Химки»-2022, ждём, как будете удивлять!