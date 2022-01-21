Конте – мощный революционер. Ввёл суровую диету и выдал лучший старт в истории клуба

Итальянец меньше чем за три месяца превратил «Тоттенхэм» в одну из лучших команд АПЛ. Как он это сделал?

Девятое место, шесть очков отставания от топ-4 и «-6» разница забитых и пропущенных голов: такое наследие оставил для Антонио Конте Нуну Эшпириту Санту.

Спустя два с половиной месяца «Тоттенхэм» идёт на шестом месте, от топ-4 отстаёт на одно очко, но по сравнению с идущим четвёртым «Вест Хэмом» имеет три матча в запасе. Улучшились и показатели забитых пропущенных – теперь у «Тоттенхэма» «+4». Конте – главный творец мощной революции в клубе. Что он изменил и над чем ещё предстоит работать?

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Первые шаги Конте: запрет на вредные продукты

«Тоттенхэм» не успел отыграть и матча под руководством Конте, а британская пресса уже начала искать ответ на вопрос «что изменилось в клубе»? Sky Sports нашёл интересную деталь – первым делом Конте взялся за рацион игроков. Под запрет попали кетчуп, майонез, тяжёлая пицца и сэндвичи. Теперь в еду диетологи добавляют меньше подсолнечного и сливочного масла, также ограничено количество фруктового сока. Некоторым игрокам Конте напрямую указал о наличии лишнего веса.

В таких историях всегда интересно услышать реакцию игроков. Эрик Дайер не придал значения запрету на кетчуп, потому что никогда не добавлял его в еду: «Я даже не знал о запрете. Я не ем кетчуп». Зато удивился Эмерсон Роял, который ранее не сталкивался с подобным: «Да, сливочное масло действительно запрещено. Конте акцентировал внимание на контроле за процентом жира в теле. Не встречал такого ранее – поначалу было сложно, но это имеет значение для наших выступлений».

Для Конте важна каждая деталь в процессе подготовки: «Сон и здоровое питание крайне важны – так игрок быстрее восстанавливается. Сначала не все игроки понимают, для чего это делается, но затем вникают и придерживаются этого постоянно».

Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Конте настолько окунулся в рабочий процесс с первых дней, что на час опоздал на дебютную пресс-конференцию во главе «Тоттенхэма». Он привык возглавлять команды перед началом сезона, когда есть время подготовить игроков функционально и тактически. Сейчас всё приходится делать на ходу. Серхио Регилон быстро прочувствовал на себе сотрудничество с Конте: «Он фанатик футбола. Благодаря Конте я ложусь спать и думаю о футболе и тактике на новой позиции».

Конте поменял схему и обеспечил результат на старте

Когда в начале января у Конте спросили о потенциальных трансферах, он ответил очень красиво: «То, что мне дают игроки сейчас: доверие, целеустремленность, то как они выкладываются – это лучший январский трансфер». В ноябре у Конте не было возможности подписывать новичков, а потому пришлось отталкиваться от имеющегося набора исполнителей.

Перемена в тактике была заметна сразу за счёт перехода к тройке защитников. Нуну использовал схему с четырьмя и варьировал расстановку между 4-3-3, 4-3-1-2 и 4-2-3-1. Конте сразу перешёл на 3-4-2-1, от которой отказался всего один раз – ради 5-3-2 в матче с «Ливерпулем».

Первое, на чём сделал акцент тренер – игра в обороне. От игроков требовали дисциплинированно придерживаться игрового построения. Конте с первых дней стремился придать солидности при защите собственных ворот, а уже затем развивать атакующие действия. Это очень быстро принесло результаты: за десять матчей АПЛ под руководством Нуну «Тоттенхэм» в среднем пропускал 1,6 гола. За пять матчей при Конте – 0,5.

«Тоттенхэм» перешёл на игру средним блоком с очень плотной расстановкой игроков. Это позволяло активно включать командный прессинг. Увеличилась интенсивность прессинга: если при Нуну за матч в сумме игроки «Тоттенхэма» покрывали 100 километров, то при Конте – 114.

Конте быстро определился с тройкой защитников – Давинсон Санчес крайний слева, Эрик Дайер по центру, Бен Дэвис правее. Для Дайера Конте отвёл ведущую роль и в самом начале своей работы в «Тоттенхэме» сделал ему комплимент: «Дайер способен стать одним из лучших центральных защитников. У него есть потенциал для роста, он хороший исполнитель с соответствующими характером и техникой. Роль центрального защитника идеально подходит ему».

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Защитники у Конте – это не только разрушительная работа, но и созидательная. Дайер нередко начинает атаки «Тоттенхэма» длинными диагоналями. Также Конте ожидает от защитников смелой игры с мячом – нестандартные решения и продвижения в среднюю линию способны запутать соперников.

И Конте добился своего. Он стал первым тренером в истории «Тоттенхэма», который не проиграл в восьми стартовых матчах АПЛ. К этому результату клуб прибавил удивительную победу в игре с «Лестером». За этот период «Тоттенхэм» пропустил лишь в четырёх из девяти туров (шесть раз). Только «Ливерпуль» и «Лестер» в чемпионате забили «Тоттенхэму» больше гола. В защите Конте быстро навёл порядок, а что насчет средней линии и созидания?

При Конте прибавили Сон и Моура, изменилась роль Уинкса, оживает Кейн

Лучшие матчи «Тоттенхэм» демонстрировал, выступая вторым номером. «Лидс» владел мячом 57% времени – и проиграл 1:2. Также 57% времени владел мячом «Ливерпуль», но «Тоттенхэм» свёл исход к ничьей 2:2. В домашней игре с «Брентфордом» владение было более равномерным – 53% на 47% в пользу гостей, но победили 2:0 хозяева. Самый показательный пример – домашняя победа 3:0 над «Норвичем», который владел мячом 63% времени.

Лукас Моура и Сон Хын Мин Фото: John Walton/Getty Images

И обратные примеры – встречи с «Саутгемптоном» и «Уотфордом». 65% владения «Тоттенхэма» в первом случае, и 74% — во втором. Результат: 21 удар по воротам «Саутгемптона», 11 из них в створ — и всего один гол. Схожая статистика в матче с «Уотфордом»: 21 удар по воротам, девять в створ и вымученный гол на 96-й минуте.

С позиционной атакой у «Тоттенхэма» пока что возникают проблемы. Конте акцентируется на вертикальном футболе и быстрой доставке мяча вперёд. Кейн больше не опускается в глубину в поисках мяча, а экономит все силы на стремительные рывки за спину защитникам. Передачами его обеспечивают не только Сон, Бергвейн или Моура, которые выходят на позиции сдвоенной «десятки», но и Гарри Уинкс в роли центрального полузащитника.

Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

Изначально Конте опирался на пару Хёйбьерг-Скипп, но со временем подключил и Уинкса. Его задача изменилась по сравнению с прежними требованиями. Теперь Уинкс чаще ищет варианты для продвижения мяча вперёд. Это особенно ярко отразилось в матчах с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». А также на общей статистике прогрессивных передач, которые при Конте выросли с 57,4 до 76,0 в среднем за матч. А количество проникающих пасов выросло с 6,4 до 9,0 за матч.

В паре атакующих полузащитников Конте положился на Сона и Моуру. Задача остальной команды – доставить мяч к ним. Затем Моура с Соном разгоняют атаки, комбинируя с Кейном либо подключая крайних полузащитников. Показательна перемена в статистике Сона с Моурой. До Конте кореец забил три гола и отдал один ассист. После его назначения статистика стала лучше: пять голов и три голевые передачи. Так же и Моура. До Конте: один гол и один ассист. Под его руководством: пять голов и четыре голевые.

Пошла вверх общая статистика ударов и голов «Тоттенхэма». При Нуну в среднем клуб наносил 10,3 удара, при Конте – 12,7. По голам – 0,9 при португальце, 2 в среднем при Конте. Отдельная история прогресса в атаке связана с Кейном. Сразу после назначения Конте недоумевал: «Странно, что он не забивал раньше. Работая с ним каждый день, я понимаю, что Кейн – форвард мирового уровня».

Антонио Конте и Гарри Кейн Фото: Visionhaus/Getty Images

Летом ходили разговоры о трансфере бомбардира, но руководство клуба не отпустило игрока. По ходу сезона не покидало ощущение, что у Кейна нет желания выступать за «Тоттенхэм». Это как минимум подтверждал один забитый гол в 13 матчах АПЛ. Всё изменилось при Конте. По информации инсайдера Фабрицио Романо, у итальянца с Кейном сразу сложились отличные отношения. Романо писал: «Конте назвал его центральным звеном нового проекта и считает его ключевым, неприкасаемым исполнителем».

Контраст в результативности Кейна не настолько показателен, как у Моуры и Сона. Всего он забил 13 голов в этом сезоне, 6 из них – при Конте. Но, что важнее, Кейн стал чаще забивать в АПЛ, к одному голу за 13 туров он прибавил четыре за девять матчей.

Но не все идёт гладко: под конец года начался спад

Игра «Тоттенхэма» стала интенсивнее, о чём свидетельствует общий километраж игроков за матч. Это имело и обратную сторону – игроки подсели физически. Поначалу переносы матчей пошли на пользу Конте. У него было больше времени подготовить команду. Но когда к концу декабря график игр стал плотным, начались проблемы. «Тоттенхэм» доминировал, но не дожал «Саутгемптон», еле справился с «Уотфордом», а затем ничего не противопоставил «Челси» в двух матчах Кубка Лиги.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Ещё после поражения 1:2 от «Муры» в Лиге конференций Конте резюмировал: «Спустя три недели в клубе начинаю понимать, что ситуация непростая». У него было достаточно времени до открытия трансферного окна, чтобы оценить потенциал имеющихся игроков. По Дайеру, Кейну, Сону и Моуре стало сразу понятно – они неприкасаемые, Конте полностью рассчитывает на них. По ряду других игроков были вопросы. В том числе по самому дорогому трансферу в истории «Тоттенхэма» — Тангаю Н'Домбеле (в 2019-м перешёл из «Лиона» за £ 54 млн). При всём таланте за три года в клубе он так и не заиграл стабильно. Конте выпустил Н'Домбеле на матч Кубка Англии с «Моркамом», но заменил по ходу встречи, чем вызвал недовольную реакцию игрока.

Тангай Н'Домбеле и Лукас Моура Фото: John Walton/Getty Images

Медиа тут же включили Н'Домбеле в список исполнителей, от которых Конте хочет избавиться. ESPN писал о Деле Алли, Бергвейне, Доэрти, Ло Чельсо и Танганге. Из этого списка можно исключить Бергвейна. Конте считает, что тот способен сыграть не только вингера, но и на позиции «девятки», пока клуб не найдёт подмену Гарри Кейну.

В начале января Конте рассказал о встрече с Дэниелом Леви и спортивным директором клуба Фабио Паратичи. «Я доволен результатами встречи с руководством. Моя задача как тренера работать с теми игроками, которые есть в распоряжении. Но если руководство хочет помочь мне – это будет прекрасно».

Дэниел Леви Фото: Julian Finney/Getty Images

По информации The Telegraph, Конте нужно усиление сразу на несколько позиций: полузащитника, нападающего, правого вингера и центрального защитника. «Тоттенхэму» приписывают интерес к Франку Кессье из «Милана» и Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Возможно, клуб закроет один-два запроса Конте, а к усилению на позицию центрального защитника вернётся летом.

Сейчас итальянец избегает резких высказываний и осаживает тех, кто уже поставил «Тоттенхэм» в один ряд с ведущими клубами АПЛ.

«Не могу сказать, что наша команда готова к борьбе за титул. В лиге есть четыре клуба, которые оторвались от остальных. Нам необходимо повышать свой уровень, а для этого предстоит проделать много работы».

Основной целью для Конте в «Тоттенхэме» на вторую часть сезона будет попадание в топ-4. Задача вполне посильная, ведь отставание от четвертой позиции мизерное, а конкуренты также регулярно допускают ошибки. Место в Лиге чемпионов на следующий сезон и будет локальным успехом для Конте.

На шаг к этой цели «Тоттенхэм» приблизился после драматической победы 3:2 в матче с «Лестером». Героем матча вполне можно было бы назвать Гарри Кейна, если бы не дубль Стивена Бергвейна. Очень быстро проявилась дальновидность Конте, который решил сохранить Бергвейна в команде и не выставлять его на трансфер. А Кейн выдал один из лучших матчей в этом сезоне. Он нанёс 10 ударов по воротам «Лестера». В этом сезоне такое количество ударов не наносил ни один игрок в матчах АПЛ. Ещё Кейн стал лучшим в матче по количеству касаний в штрафной соперника (10), ударов (7), ударов в створ (3) и выигранных верховых дуэлей (3). Но самое главное — это результативные действия: Кейн забил сам и отдал великолепный ассист на второй гол Бергвейна.

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«Тоттенхэм» продлил беспроигрышную серию в АПЛ при Конте до девяти матчей. А сам итальянец отлично резюмировал победу: «Сегодня мы показали, что не ходим сдаваться. Никогда». И действительно, такой «Тоттенхэм» способен занять место в топ-4.