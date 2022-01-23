Футболист забил с центра поля, падая на пятую точку. Видео чумового гола из Германии

Не так давно ФИФА вручила премию Пушкаша за лучший гол года. А если бы существовал приз за самый красивый и в то же время курьёзный мяч, то следующей церемонии можно было бы не ждать. Потому что у нас уже есть явный претендент.
Место событий — Германия. Там в 20-м туре Второй Бундеслиги рубились недавние участники высшей лиги «Падерборн» и «Вердер». Первый тайм получился насыщенным: три гола и вмешательство всемогущего VAR. А в начале второго случился главный хайлайт. «Падерборн» вёл со счётом 2:1 и забил удивительный гол. Нападающий Феликс Платте решил подловить вратаря бременцев Иржи Павленку и зарядил практически с центра поля. При этом у футболиста поехала нога, и он плюхнулся на пятую точку. Поразительно, но на удар это не повлияло — получилась мощнейшая пушка под перекладину. 3:1. Чумовой гол.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
Платте и его партнёрам по «Падерборну» сейчас обидно. После такого гола и преимущества в два мяча команда умудрилась проиграть. «Вердер» ответил уже через три минуты, а потом вонзил ещё два и вырвал победу — 4:3.
«Падерборн» продолжает плестись в середине таблицы. А вот «Вердер» очень кстати выиграл. Сейчас бременцы занимают третью строчку, которая позволяет сыграть в стыках за выход в Бундеслигу. Отставание от лидеров — «Дармштадта» и «Санкт-Паули» — составляет четыре и два очка соответственно. Ждём возвращения в элиту?
Кстати, если вернуться к теме премии Пушкаша, её получил Эрик Ламела за потрясающий удар рабоной в лондонском дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм». Редкий случай, когда такой трюк удаётся исполнить идеально на таком высоком уровне.
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А какой гол больше понравился вам? Пишите в комментариях!
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