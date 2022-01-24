В 16 — выиграл Евро, в 17 — играл за «Зенит». Куда пропал российский талант Ходжаниязов

Вы помните эту дату – 17 мая 2013 года? В тот день наша сборная сделала счастливыми огромную армию российских болельщиков. Причём не главная национальная команда, а юношеская (U17). Команда Дмитрия Хомухи сенсационно выиграла золотые медали чемпионата Европы, победив в финале по пенальти Италию. Молодого тренера Хомуху тут же возвели в ранг волшебника, а на лучших из его ребят надеялись, как на будущих героев домашнего ЧМ-2018.

Некоторые из чемпионов Европы действительно сделали хорошую карьеру – Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов. На виду Александр Зуев и Денис Якуба. Кому-то помешали взлететь травмы: в этом списке голкипер Антон Митрюшкин, Александр Макаров, Алексей Гасилин. Другие просто растворились в общей-то массе. Пожалуй, особенно разочаровывает «пропажа» Джамалдина Ходжаниязова – лидера обороны сборной России на Евро-2013.

Ходжаниязов родился в Туркмении, а в возрасте 12 лет переехал в Тольятти. Оказался в известной в России академии имени Коноплева. Там обучался до 16 лет, а потом будущего чемпиона Европы забрал «Зенит».

Старт карьеры Джамалдина получился головокружительным. Уже через два месяца после победы на Евро он получил место в основе «Зенита»! Лучано Спаллетти поставил юношу на левый фланг обороны в матче чемпионата с «Кубанью» (1:1). Джамалдин отыграл 55 минут – очень уверенно. Его заменили при счёте 0:0, так что дебютировал «насухо».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Думаю, дебют Джамалдина можно оценить на отлично. Он допустил пару ошибок в самом начале, но они ничего не значат. Затем он очень здорово сыграл в ситуации, когда остался последним защитником, великолепно действовал в отборе, отдал пару хороших обостряющих передач. Я очень рад за него. Мне кажется, что это очень сильный и перспективный парень, абсолютно уверен в его отличном будущем», – сказал Спаллетти после матча. Чувствовалось, что итальянский тренер искренен.

Спаллетти подтвердил высокую оценку Ходжаниязову, выпустив его в основе и в следующем туре с «Волгой» (3:1). В том матче Джамалдин сыграл все 90 минут. Ещё через четыре дня защитник вышел с первых минут на ответную игру квалификации Лиги чемпионов с «Норшелланном» (5:0). Это было похоже на сказку.

Когда Ходжаниязов на базе «Зенита» стоял перед толпой журналистов и давал интервью, проходивший мимо Спаллетти включал актёра и хватался за голову. Дескать, такой «сопляк», а уже что-то говорит на камеры. Но чемпион Европы казался тогда на удивление спокойным, воспитанным и разумным парнем – лишних слов он не произносил. Смотря на Ходжаниязова, казалось, что 17-летний защитник как будто старше своих лет. В любом случае повышенное внимание не должно было испортить Джамалдина, в это просто не верилось.

Но потом сказка закончилась. Спаллетти, видимо, посчитал, что Ходжаниязову ещё рано стабильно выходить в основе «Зенита». Чемпион Европы присел на скамейку. Впрочем, в 17 даже попадание в запас на игру Лиги чемпионов с «Атлетико» – большое достижение.

В январе 2014-го «Зенит» отправил Ходжаниязова за игровой практикой в «Амкар». Выступая на правах аренды, защитник должен был набираться опыта на уровне РПЛ. Тогдашний директор академии петербургского клуба Хенк ван Стее говорил:

«У Джамалдина есть всё, чтобы выступать на высоком уровне. Например, в команде-середняке чемпионата Нидерландов он играл бы постоянно. И, кстати, из пяти матчей за «Зенит» у него не было ни одного плохого. Его выделяет разносторонняя подготовленность – Ходжаниязов быстр, по-хорошему зол, спокоен, когда владеет мячом. Последнее качество редко встречается в его возрасте. Он вообще выглядит не как 17-летний новичок, а как взрослый, опытный футболист» (в интервью для «Спорта День за Днём»).

В Перми обещали дать шанс Ходжаниязову. Но получилось наоборот. Во второй части сезона-2013/2014 тренировавший «Амкар» Станислав Черчесов выпустил защитника только однажды – в мартовском матче с… «Зенитом» (1:2). Да и в тот день Джамалдин провёл на поле всего полчаса.

Чуть раньше, в феврале 2014-го, Ходжаниязов неожиданно попал в расширенный состав первой сборной России. Сам защитник был здорово удивлён этой новостью. Признал, что получил аванс от Фабио Капелло.

Ходжаниязов вернулся из «Амкара» в «Зенит», но в сезоне-2014/2015 лишь однажды сыграл за первую команду. В апреле 2015-го защитник вышел на замену за 20 минут до конца выездного матча четвертьфинала Лиги Европы с «Севильей». В РПЛ же и в запас попадал нерегулярно. Летом того года в составе сборной России (U19) принял участие в финальной стадии Евро, где команда Хомухи добралась до финала и взяла серебро. Но Джамалдин смотрелся уже не так солидно, в частности заработал удаление во встрече группового этапа с Испанией. Забавно, что он чуть не пролетел мимо турнира. Потерял загранпаспорт и отыскал его только в день вылета на Евро.

В августе Ходжаниязов получил новый шанс запустить взрослую карьеру. «Зенит» продал защитника в «Орхус», оставив за собой право обратного выкупа игрока. Джамалдин мечтал о Европе – и уже в 19 лет оказался в Дании. Кстати, до этого чемпионом Европы интересовался и собиравший таланты по всему миру «РБ Лейпциг», однако переговоры не привели к подписанию контракта с немецким клубом. Впрочем, перейдя в «Орхус», Ходжаниязов подчеркнул в интервью: через два-три года он видит себя в Бундеслиге.

Время шло, а российский талант не рос в Дании. По-прежнему оставались вопросы даже по тому, кто Ходжаниязов – левый защитник или центральный. Для флангового Джамалдин не очень эффективно поддерживал атаку, для центрбека был недостаточно атлетичен. Вот и в «Орхусе» он закрывал то одну позицию, то другую. Но самое печальное, что не всегда попадал в основу, хотя и сыграл 42 матча за два сезона.

Через пару лет Ходжаниязов оказался не в Германии, а свободным агентом. И полгода находился без клуба. Спортивный директор «Орхуса» Питер Кристиансен заявил, что российский легионер не показал того прогресса, которого от него ждали, поэтому стороны решили досрочно прекратить сотрудничество. Сам Джамалдин рассказал о разногласиях с главным тренером. И признался – был бы счастлив вернуться в «Зенит».

С января 2018-го в карьере Ходжаниязова вообще зацепиться не за что. Полгода в петербургском «Динамо» в ФНЛ. Странный отрезок из 26 дней (!) в «Балтике». Недоигранный сезон в «Урале», за который защитник провёл лишь один матч в РПЛ – с «Зенитом» (1:4) на «Газпром Арене». Сыграл так, что больше со скамейки не поднимался. Потом отъезд в Беларусь и борьба с травмами в БАТЭ, где Джамалдин задержался всего на полгода. Экс-зенитовец нигде не стал твёрдым игроком основы.

Летом 2019-го Ходжаниязов уехал в Азербайджан и там наконец-то нашёл свою команду. Вот уже 2,5 года россиянин играет за «Сумгаит». Он – основной центральный защитник. В первый сезон занял с «Сумгаитом» четвёртое место в азербайджанском чемпионате, во втором – третье, а сейчас положение команды Джамалдина похуже – она идёт седьмой. С «Сумгаитом» Ходжаниязов поиграл в квалификациях Лиги Европы и Лиги конференций, даже выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Но, конечно, это не тот уровень, о котором мечтал сам Джамалдин. Ходили слухи, что он может быть заигран за сборную Азербайджана, за которую, кстати, выступает другой победитель Евро-2013 – воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев. Возможно, для Ходжаниязова это последний шанс поиграть против соперников уровня сборных Германии или Испании.

К сожалению, история деградации одарённого футболиста прозаична. О причинах регресса Ходжаниязова рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Хомуха:

«Ходжаниязов посчитал, что на определённом этапе достиг многого и всё само по себе будет продолжаться в том же духе. Это свойственно молодым футболистам. На самом деле профессиональный спорт требует ежеминутной концентрации и полной самоотдачи во время тренировок, не говоря уже о матчах. Немножко снизил к себе требования. Это и привело к тому, что он не прогрессировал, а остался на месте. Потом начал деградировать.

Всё началось, когда он сыграл за «Зенит» в предварительной стадии Лиги чемпионов. Уже тогда бросалось в глаза, что Джамалдин переоценивает свои возможности. Игрок перестал воспринимать критику в свой адрес, стал подводить команду – получал в сборной красные карточки, совершал другие ошибки. Но не пытался что-то изменить в лучшую сторону. На мой взгляд, ему казалось, что он уже перерос юношеский футбол. Превратился практически в игрока основного состава «Зенита». Поэтому, можно сказать, пошёл не по тому пути. После подписания профессионального контракта всё стало приобретать не очень правильные формы.

Что касается позиции Ходжаниязова, то, конечно, он не самый быстрый футболист для флангового игрока. Там ему недоставало скоростных качеств. Для центрального защитника ему хватало антропометрии на юношеском уровне, а вот на профессиональном заиграть с его данными уже было сложнее.

Существовали ли сомнения по поводу возраста Джамалдина? Я, работая со сборными России, никогда не педалировал эту тему, потому что игроки приходят к нам из клубов. Такие вопросы нужно отправлять в клубы, а не тренеру сборной команды, который к этому не имеет никакого отношения.

Если парень возьмётся за голову, то, возможно, ещё случится какой-то камбэк и он сможет проявить себя на высоком уровне. Но чтобы переломить ситуацию, нужны серьёзная мотивация и сила воли. Поддерживаем ли мы общение? Нет, не контактируем – потеряли связь».