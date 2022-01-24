«Мы испугались в Хорватии». Смолов заговорил о сборной и поддел «Локомотив»

Фёдор Смолов очень давно не общался с прессой. Вернувшись в родное «Динамо», 31-летний (32 исполнится 9 февраля) нападающий сборной России наконец-то нарушил молчание — дал обширное интервью клубной пресс-службе. Выделили главное.

Над предложением «Динамо» долго не раздумывал, но справки о команде у Воронина наводил

— Аргументов много и не нужно было, потому что, узнав об интересе «Динамо», я сразу сказал агенту, что точно заинтересован в переходе. Тогда начались переговоры. Андрей [Воронин] мне тоже звонил. Рассказывал, что к нему обращались главный тренер и руководство, расспрашивали, как и что. Я воодушевился. Сказал ему, что очень хочу вернуться в «Динамо». Всё это время мы были с ним на связи. Я спрашивал не так много. Мне было в целом всё понятно. Я же общался с ребятами из «Динамо» и знал, как здесь всё выстроено. Каких-то глобальных вопросов не было, как и сомнений.

Потом я уже расспрашивал относительно сборов. Андрей сказал, что тяжёлые, но при этом для сравнения вспомнил подготовку к сезону у Андрея Николаевича Кобелева и сказал, что сейчас всё нормально (смеётся).

«Динамо» представило Смолова роликом в стиле «Гарри Поттера». Это один из любимых фильмов Фёдора

— Конечно, очень понравилось то, что ребята сделали, они настоящие молодцы. Единственное, что сниматься в это время года на улице не очень приятно. Плюс у меня был загруженный день, который начался в 6:30 утра с одного медосмотра, потом был другой, съёмка, подписание контракта, продолжение съёмки. Я в итоге замёрз, но конечный результат мне очень понравился. Большое спасибо ребятам, что сделали такой классный ролик. Тем более что я фанат «Гарри Поттера». Всё было обыграно очень классно.

Где-то раз 10 [пересматривал этот фильм], хотя, наверное, уже больше. Раз в год стабильно пересматриваю».

Не удивлён высокой интенсивностью тренировок в «Динамо»

— В «Локомотиве» тоже работали немецкие специалисты, которые были заточены на прессинг. Поэтому там также возросла интенсивность на тренировках. Меня больше приятно удивляет качество исполнительского мастерства игроков нашей команды. То, как ребята выходят из сложных ситуаций, меня очень порадовало.

В отпуске часто разговаривал со Шварцем и Бувачем

— Мы несколько раз беседовали в основном по поводу каких-то футбольных моментов, тактических и так далее. Во время отпуска мы разговаривали достаточно долго и с Сандро, и с Желько Бувачем. Так что все моменты, которые нужно было проговорить, мы обсудили ещё тогда. В принципе, у нас было изначально понимание и обоюдное желание поработать друг с другом. Так что я очень рад, что всё так сложилось и я вернулся в «Динамо».

Следил за «Динамо» дистанционно и радовался его прогрессу

— По возможности, конечно, смотрел матчи «Динамо». Хоть команда и молодая, но она показывает привлекательный футбол, и было понятно, что она будет претендовать на многое в этом сезоне. В принципе, уже в весенней части прошлого сезона было видно, что команда обрела своё лицо. И теперь она прогрессирует, становится лучше, ребята набираются опыта, сыгрываются, поэтому высокое место в таблице неслучайно.

Фото: fcdm.ru

Считает суперталантами своих новых одноклубников Тюкавина и Захаряна. Старается им помогать

— В первую очередь отмечу Костю Тюкавина и Арсена Захаряна, которых я видел в сборной, и мне было очень интересно на них посмотреть. Я всем говорил, что это два суперталантливых парня, у которых большое будущее. Сейчас нахожусь рядом с ними и стараюсь им во всём помогать. В принципе, сейчас их поколение по-другому относится к футболу. У них другие интересы. Это, в частности, связано с появлением большого количества соцсетей, на которых они растут.

Верит, что «Динамо» по силам догнать и перегнать «Зенит» и наконец-то стать чемпионом

— Дополнительная мотивация точно есть. Все прекрасно понимают, что два очка реально отыграть. Я уже говорил, что в нашей команде много молодых ребят, а в такой ситуации, как бы тривиально это ни звучало, опыт действительно важен. Я пытаюсь разговаривать с ребятами на эту тему.



Сандро сказал очень важную вещь, что не стоит думать об этом. Нужно просто работать и идти от игры к игре, а уже в мае будет видно. На самом деле, это очень важно. Потому что, если начинаешь зацикливаться на этом, это может негативно сказаться на твоей игре.

Находит закономерным спад «Локомотива» под конец 2021 года

— [Это связано] Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать.

Полагает, что пройти хорватов сборной России помешал страх

— Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться. Думаю, что мы проиграли ещё до игры, потому что испугались.

Поддержал тёзку Кудряшова после автогола в Сплите

— Конечно, после игры подошёл к нему и обнял. Я его давно знаю. Он очень хороший парень и хороший футболист. Просто неудачное стечение обстоятельств. Я поддержал его и сказал: «Федя, перестань, пожалуйста, париться. Ты ни в коем случае не виноват и ничего не сделал. Не обращай внимания. Никто тебя не винит. Всё окей, мы все вместе!»

Не сыграет против поляков, но надеется, что это будет не последний матч России в стыках ЧМ-2022

— Очень обидно. Насколько я знаю, сборные голосовали и почти все были за отмену этих дисквалификаций. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, смогу принести пользу в следующем решающем матче.

Забросил соцсети — надоело выставлять свою жизнь напоказ

— Конечно, захожу, но что-то выставлять напоказ не люблю. Веду, по сути, только «инстаграм», но не скажу, что активно. В последнее время поднадоело.