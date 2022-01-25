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Чемпионат Испании по футболу: главный тренер «Барселоны» Хави — скандал с трансфером Усмана Дембеле, последние новости

Это Хави у Черчесова подглядел? Тренер «Барсы» отменяет слова и воюет со звездой команды
Михаил Рождественский
Главный тренер «Барселоны» Хави
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А ещё повторяет легендарную фразу Рауля Рианчо.

В ноябре прошлого года болельщики «Барселоны» радовались возвращению Хави. От легендарного футболиста ждали тренерских подвигов и вывода команды из кризиса, но он оказался ещё и жёстким специалистом. Список суровых правил, увольнения — всё это Хави уместил в первые несколько дней. Сейчас история продолжается.

Хави продолжает жестить. Теперь готов выгнать из «Барселоны» капризную звезду Хави продолжает жестить. Теперь готов выгнать из «Барселоны» капризную звезду

Хави использует приёмы Черчесова

Риторика действительно как у бывшего главного тренера сборной России. 20 января «Барса» вылетела из Кубка Испании, проиграв на выезде «Атлетику» из Бильбао в дополнительное время — 2:3. После матча журналист спросил Хави, считает ли он этот результат провалом. А тренер взял и ответил в стиле Станислава Черчесова:

— Провал? Мне не нравится это слово, потому что мы старались. Но если неудача всё же случилась, нужно извлечь урок. Мы учимся на ошибках и двигаемся дальше. Борьба не завершена, у нас ещё два турнира — Лига Европы и Ла Лига. Мы бились до конца, но во многих моментах «Атлетик» давил интенсивностью. Они были лучше, так что остаётся только поздравить их. Играть на «Сан-Мамесе» всегда тяжело, особенно против этого состава «Атлетика» и этого тренера.

«Проблем у нас нет, есть трудности». Словарь Черчесова «Проблем у нас нет, есть трудности». Словарь Черчесова

Спустя три дня, 23 января, «Барселона» победила на выезде «Алавес» в 22-м туре Примеры. С трудом — забили единственный гол на 87-й минуте. А после матча Хави включил Рауля Рианчо. Когда-то временный тренер «Спартака» смешил болельщиков пафосными речами про восход солнца.

— Эта победа придаст нам уверенности. Было очень важно выиграть, потому что у нас непростая ситуация, а такие результаты помогают. Это золотые три очка. Нам нужно лучше играть и создавать, критически относиться к себе. Но всё впереди. Пока у нас недостаточно уверенности в своих силах, поэтому футболистов нужно подбадривать. В последнее время их много критиковали. Такая обстановка не помогает. Играть за «Барсу» нелегко, футболка этого клуба весит на 20 кг больше, чем у других команд. В такое время нужно сплотиться. Сегодня взошло солнце. Пусть и незначительно, но я очень рад.

История с Дембеле продолжается. Хави с ним воюет

И нет ощущения, что отношения Усмана с клубом наладятся. Ситуация такая: у Дембеле летом истекает контракт, а в ходе переговоров с «Барсой» француз заломил огромную зарплату — € 43 млн в год плюс € 7 млн бонусами. Если верить СМИ, Хави такие требования шокировали. В руководстве каталонцев заподозрили, что Дембеле уже договорился с другим клубом, и решили действовать жёстко. Ультиматумы не сработали, и Хави пришлось заговорить:

— Могу сказать, что нам предстоит принять тяжёлое решение. Если Дембеле не продлит контракт, клубу нужно будет что-то решать. Мы долго ждали, переговоры шли пять месяцев. Я был честен с ним. Это непростая ситуация, но интересы клуба превыше всего. Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барселона» продаёт его. Усман хочет остаться, но ничего для этого не делает. У нас нет другого выбора.

Дембеле тоже не стал молчать и выложил пост в «Инстаграме»:

— Слухи обо мне распускают всё время, начиная с моего перехода в «Барселону». Ненавистники хотят навредить мне. Я никогда не отвечал на эту клевету. Безусловно, храня молчание, я ошибался. Сегодня я честно отвечу на всё. Я допускаю ошибки, как и все люди. Тренер просил меня играть, даже если я не проводил ни одной тренировки до игры. Я всегда соглашался. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо негативные намерения. У меня действующий контракт. Я в полном распоряжении клуба и тренера. Всегда играл во всю мощь ради болельщиков. Я не поддамся на шантаж. Сейчас идут переговоры о продлении контракта. Моё дело — играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнёрами и болельщиками.

Фото: Getty Images

После этого Хави перестал включать Дембеле в заявку на матчи. Футболист в ответ перестал ходить на тренировки. Демарш Усман объяснил болью в животе, но в клубе ему не поверили и потребовали присутствия на базе. Чем всё закончится, до сих пор непонятно. По слухам, скандального игрока готовы купить «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

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