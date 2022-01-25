Это Хави у Черчесова подглядел? Тренер «Барсы» отменяет слова и воюет со звездой команды

В ноябре прошлого года болельщики «Барселоны» радовались возвращению Хави. От легендарного футболиста ждали тренерских подвигов и вывода команды из кризиса, но он оказался ещё и жёстким специалистом. Список суровых правил, увольнения — всё это Хави уместил в первые несколько дней. Сейчас история продолжается.

Хави использует приёмы Черчесова

Риторика действительно как у бывшего главного тренера сборной России. 20 января «Барса» вылетела из Кубка Испании, проиграв на выезде «Атлетику» из Бильбао в дополнительное время — 2:3. После матча журналист спросил Хави, считает ли он этот результат провалом. А тренер взял и ответил в стиле Станислава Черчесова:

— Провал? Мне не нравится это слово, потому что мы старались. Но если неудача всё же случилась, нужно извлечь урок. Мы учимся на ошибках и двигаемся дальше. Борьба не завершена, у нас ещё два турнира — Лига Европы и Ла Лига. Мы бились до конца, но во многих моментах «Атлетик» давил интенсивностью. Они были лучше, так что остаётся только поздравить их. Играть на «Сан-Мамесе» всегда тяжело, особенно против этого состава «Атлетика» и этого тренера.

Спустя три дня, 23 января, «Барселона» победила на выезде «Алавес» в 22-м туре Примеры. С трудом — забили единственный гол на 87-й минуте. А после матча Хави включил Рауля Рианчо. Когда-то временный тренер «Спартака» смешил болельщиков пафосными речами про восход солнца.



— Эта победа придаст нам уверенности. Было очень важно выиграть, потому что у нас непростая ситуация, а такие результаты помогают. Это золотые три очка. Нам нужно лучше играть и создавать, критически относиться к себе. Но всё впереди. Пока у нас недостаточно уверенности в своих силах, поэтому футболистов нужно подбадривать. В последнее время их много критиковали. Такая обстановка не помогает. Играть за «Барсу» нелегко, футболка этого клуба весит на 20 кг больше, чем у других команд. В такое время нужно сплотиться. Сегодня взошло солнце. Пусть и незначительно, но я очень рад.

История с Дембеле продолжается. Хави с ним воюет

И нет ощущения, что отношения Усмана с клубом наладятся. Ситуация такая: у Дембеле летом истекает контракт, а в ходе переговоров с «Барсой» француз заломил огромную зарплату — € 43 млн в год плюс € 7 млн бонусами. Если верить СМИ, Хави такие требования шокировали. В руководстве каталонцев заподозрили, что Дембеле уже договорился с другим клубом, и решили действовать жёстко. Ультиматумы не сработали, и Хави пришлось заговорить:

— Могу сказать, что нам предстоит принять тяжёлое решение. Если Дембеле не продлит контракт, клубу нужно будет что-то решать. Мы долго ждали, переговоры шли пять месяцев. Я был честен с ним. Это непростая ситуация, но интересы клуба превыше всего. Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барселона» продаёт его. Усман хочет остаться, но ничего для этого не делает. У нас нет другого выбора.

Дембеле тоже не стал молчать и выложил пост в «Инстаграме»:



— Слухи обо мне распускают всё время, начиная с моего перехода в «Барселону». Ненавистники хотят навредить мне. Я никогда не отвечал на эту клевету. Безусловно, храня молчание, я ошибался. Сегодня я честно отвечу на всё. Я допускаю ошибки, как и все люди. Тренер просил меня играть, даже если я не проводил ни одной тренировки до игры. Я всегда соглашался. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо негативные намерения. У меня действующий контракт. Я в полном распоряжении клуба и тренера. Всегда играл во всю мощь ради болельщиков. Я не поддамся на шантаж. Сейчас идут переговоры о продлении контракта. Моё дело — играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнёрами и болельщиками.

Фото: Getty Images

После этого Хави перестал включать Дембеле в заявку на матчи. Футболист в ответ перестал ходить на тренировки. Демарш Усман объяснил болью в животе, но в клубе ему не поверили и потребовали присутствия на базе. Чем всё закончится, до сих пор непонятно. По слухам, скандального игрока готовы купить «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».