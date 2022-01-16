Хави продолжает жестить. Теперь готов выгнать из «Барселоны» капризную звезду

Самый дорогой игрок в истории «Барселоны» – Усман Дембеле, купленный в августе 2017 года за € 140 млн – превратился в головную боль для клуба и может ближайшим летом уйти бесплатно. А до своего ухода, возможно, будет смотреть матчи сине-гранатовых с трибуны или по ТВ вместо того, чтобы помогать команде на поле. Так решил Хави.

У нового главного тренера не очень-то складываются отношения с атакующим полузащитником. Говорят, Хави был ошеломлён, когда узнал требования Дембеле по зарплате в ходе переговоров о продлении контракта – € 43 млн в год (до вычета налогов) и € 7 млн в качестве бонусов. Каталонский клуб, в свою очередь, предлагает € 20-25 млн и давит на Усмана, чтобы тот поскорее определился – либо подписывает новый договор, либо уходит в январе. Если «Барса» не продаст француза в зимнее окно, то вынуждена будет отпустить его свободным агентом летом 2022-го, а это не входит в планы каталонцев. Однако, как утверждает Cadena Ser, Дембеле не собирается менять команду посреди сезона. В конфликт пришлось вмешаться Хави.

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По информации Foot Mercato, после последней встречи руководства «Барсы» с Усманом и его агентом Муссой Сиссоко тренер стал постоянно повышать голос на Дембеле. Более того, 41-летний специалист прямо сказал 24-летнему игроку, что тот больше не сыграет в нынешнем сезоне, если не подпишет новый контракт. Пусть легенде «Барсы» ещё недостаёт опыта работы со звёздами, он готов идти на конфликт и закручивать гайки в интересах клуба. Хотя Хави, очевидно, понимает, что может этим решением навредить самому себе. В состоявшемся на днях «класико» в полуфинале Суперкубка Испании француз выглядел очень прилично и поучаствовал в создании пяти голевых моментов у ворот «Реала», а за последние пять матчей Усман, набрав форму после травмы, сделал три результативных действия (1+2).

Дембеле недоволен не только предложенными условиями договора, но и трансфером Феррана Торреса. Испанский вингер играет на той же позиции, что и сам француз, поэтому Усман убеждён: «Барса» хочет продлить с ним контракт только из-за желания перепродать его, а не отпускать за «спасибо». Дембеле не понимает, почему на фоне разговоров о финансовых трудностях клуб тратит € 55 млн на новичка. Значит, Ферран для руководства – более ценная фигура. Вдобавок появились слухи о возможном возвращении в «Барсу» её воспитанника, вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре на замену Усману.

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Если Дембеле уйдёт летом бесплатно, его трансфер будет, наверное, величайшим провалом «Барсы» на рынке. Мало того, что атакующий полузащитник не оправдал надежд по уровню игры, набрав лишь 31+23 в 129 матчах за сине-гранатовых, так ещё и ни одного евро из потраченных € 140 млн вернуть не получится. Безусловно, вопрос с продлением или продажей француза каталонский клуб должен был закрывать раньше.

С Усманом вообще всё время происходили какие-то недоразумения в «Барсе». Он регулярно становился героем бьющих по имиджу клуба или просто удивительных новостей. Болельщикам сине-гранатовых осталось только за голову хвататься и смеяться, когда они в очередной раз что-то читали про непутёвого француза. Хави такой мальчиш-плохиш не нужен. Но, с другой стороны, тренеру нужен Дембеле-игрок. Очень одарённый. И пока ещё не потерявший возможности стать одним из лучших в мире.

Когда Дембеле только перешёл в «Барселону» за сумасшедшие для «Боруссии» деньги, в его адрес из Дортмунда летели отнюдь не слова благодарности. Руководители немецкого клуба и экс-одноклубники обвиняли Усмана в неуважении, а бывший арендодатель подал на футболиста в суд. Француз оставил свою дортмундскую квартиру в жутком состоянии: на полу лежала куча мусора, были разбросаны вещи. В холодильнике и между шкафчиками – гнилая пища. Кроме того, Дембеле не оплатил счета. В результате Усмана оштрафовали на € 10 тыс.

В самой «Барсе» атакующий полузащитник с трудом адаптировался. Общался фактически только с французами, так как не учил испанский язык. Не следил за питанием и режимом. Любовь к фастфуду и газировке привела к проблемам с желудком. Ещё Дембеле мог играть до ночи в приставку, после чего «спать» на тренировках, опаздывать или даже пропускать занятия. Однажды, вместо того чтобы отправиться на медобследование по поводу полученной в игре с «Атлетиком» травмы, Усман улетел на выходные в Сенегал и там развлекался. Руководство пришло в ярость от поведения француза, а агенты игрока утверждали, что на самом деле их клиент навещал мать во Франции.

Клуб требовал от Дембеле изменить поведение, угрожая вывести его из основы и выставить на трансфер. Для Усмана нанимали личного повара, который должен был следить за питанием футболиста, а также телохранителя. Француз послал повара куда подальше и устроил скандал.

«Усман абсолютно не контролирует свою жизнь. Он живёт со своим дядей и лучшим другом, которые просто боятся ему что-то сказать. Я не видел, чтобы он пил алкоголь, но парень вообще не отдыхает, как должен. У него нет режима, который необходим любому профессионалу», – рассказывал в интервью уволенный «кок».

В СМИ вспоминали историю, как «Барса» несколько лет назад отказалась от Килиана Мбаппе ради приобретения Дембеле. Действительно, это казалось диким фейлом каталонского клуба, когда Мбаппе заявлял о себе в качестве преемника Лео Месси и Криштиану Роналду, а большой ребёнок по имени Усман в основном боролся с травмами, а не играл. Ещё об одном скандале с участием атакующего полузащитника стало известно в прошлом году. Дембеле и Антуана Гризманна обвинили в расизме в адрес японцев после того, как в соцсети попало постыдное видео. На нём французы оскорбительно отзываются о лицах и языке азиатских работников отеля, в котором остановилась их команда. Позже Усман и Антуан извинились за свои слова. Но спонсор сине-гранатовых компания Rakuten направила протест в адрес клуба, а другая японская фирма разорвала персональный контракт с Гризманном.

Дембеле медленно взрослеет. Он уже попадал в неприятные истории и при Хави, например, стал первым игроком, которого новый главный оштрафовал за опоздание на занятие, а потом Усман и вовсе перепутал время начала тренировки. Вдобавок как обычно разозлил руководство, не явившись на прощальную пресс-конференцию Серхио Агуэро. AS написала: Хави пришёл к выводу, что Дембеле слабохарактерный человек, который подвержен сильному влиянию окружения. Это очень разочаровало тренера.

Перед Новым годом Усман опять всех удивил в «Барселоне». Тем, что… женился. Свадьба состоялась в Марокко по мусульманскому обычаю. В каталонском клубе никто и не знал, что у француза есть девушка. Он об этом не рассказывал, на всех командных ужинах присутствовал один.

Возможно, уйдя из «Барсы», Дембеле крепче пожалеет об упущенном шансе засверкать в топ-клубе, нежели каталонцы о потерянных € 140 млн.