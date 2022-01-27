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Таблица трансферов РПЛ, зима-2022: Хендрикс ушёл из «Спартака», Адамов перешёл в «Зенит», Изидор — в «Локомотив»

В «Спартаке» потери, «Зенит» взял уже второго игрока сборной. Последние трансферы РПЛ
Кирилл Закатченко
Последние трансферы РПЛ
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Но вряд ли красно-белые сильно расстроены.

Накануне в России открылось зимнее трансферное окно. За последние дни клубы совершили несколько интересных сделок. Рассказываем о последних изменениях в составах команд.

Таблица переходов РПЛ

Азмун уходит из РПЛ. Но на каких условиях?

Трансферная сага с уходом Сердара Азмуна наконец-то завершилась. Или нет? Нападающий определился с новым клубом и подписал договор с «Байером» до 2027 года. При этом остаток нынешнего сезона он проведёт в «Зените», поскольку связан контрактными обязательствами. Именно таким был первоначальный расклад. Что изменилось потом? «Чемпионату» стало известно, что футболист укатил на подписание контракта с новым клубом, не предупредив руководителей и тренеров «Зенита». Таким образом, Сердар нарушил медицинский протокол клуба. Самовольный отъезд обернётся для Азмуна серьёзным штрафом, а «Зенит» уже ведёт переговоры с «Байером». Лидер РПЛ рассматривает вариант с продажей форварда в это трансферное окно за € 5 млн.

«Азмуна в «Зените» ждёт штраф на приличную сумму». Такой уход Сердара в «Байер» — подстава «Азмуна в «Зените» ждёт штраф на приличную сумму». Такой уход Сердара в «Байер» — подстава

В «Локомотиве» появился ещё один малоизвестный футболист

«Локомотив» кардинально изменил линию атаки. Ранее клуб продал Фёдора Смолова в «Динамо» и Виталия Лисаковича — в «Рубин», а также расторг контракт с Зе Луишем. Состав команды пополнили Ян Кухта, неплохо выступавший в чешском чемпионате, и Вильсон Изидор. Последний покинул «Монако» и подписал с железнодорожниками контракт на 4,5 года. По словам спортивного директора «Локо» Томаса Цорна, клуб приложил серьёзные усилия, чтобы уговорить футболиста на переезд в Россию. Статистика Изидора пока совсем не впечатляет — ни одного гола в турнирах высокого уровня (Лига 1, Кубок Франции, Лига Европы). В этом сезоне отыграл восемь матчей и не отметился результативными действиями. Парню всего 21 год, но пока сложно сказать, чем он так привлёк руководителей «Локомотива». Трансфер нападающего обошёлся железнодорожникам в € 3,5 млн (согласно данным Transfermarkt).

Вильсон Изидор

Вильсон Изидор

Фото: flcm.ru

«Спартак» вписался в лимит на легионеров и купил нового нападающего

Московский клуб решил вопрос с «лишним» иностранным футболистом. В составе команды значились девять легионеров, но по регламенту их в заявке должно быть не больше восьми. После приобретения нападающего Шамара Николсона стало понятно, что красно-белым придётся избавиться от одного из иностранцев. Полузащитник Йоррит Хендрикс продержался в «Спартаке» чуть больше года и отыграл за это время 22 матча. Голландец возвращается на родину — «Фейеноорд» арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. Вряд ли «Спартак» сильно сожалеет об уходе полузащитника, ведь в нынешнем сезоне тот провёл на поле всего 389 минут. Кстати, в «Фейеноорде» выступает ещё один футболист «Спартака», а именно Гус Тиль.

Красно-белые приобрели нападающего «Сатурна» Артёма Максимчука, ранее вызывавшегося в юношескую сборную России. В этом сезоне 20-летний футболист оформил 11 (9+2) очков по системе «гол+пас» в 20 матчах ФНЛ-2. Воспитанник «Рубина» подписал контракт со «Спартаком» до мая 2025 года. Это уже шестой новичок московского клуба в зимнее трансферное окно.

ЦСКА отпустил Кучаева в «Рубин»

В этом сезоне полузащитник Константин Кучаев не был твёрдым игроком стартового состава ЦСКА. 23-летний футболист отыграл всего 303 минуты в РПЛ и не отметился результативными действиями. Теперь россиянин попробует перезагрузить карьеру в «Рубине». Казанский клуб арендовал Константина до конца сезона, при этом договор предусматривает опцию выкупа. По информации «Чемпионата», Кучаев станет полноценным игроком «Рубина», если клуб выплатит ЦСКА € 5 млн. Казанцы оригинально объявили о переходе футболиста с помощью виртуального казино.

Константин Кучаев

Константин Кучаев

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Зенит» купил футболиста сборной России

Несколько дней назад «Зенит» совершил довольно неожиданное приобретение — выложил € 5 млн за игрока линии обороны «Урала» Арсена Адамова. У 22-летнего парня небогатый опыт игры в РПЛ (всего 29 матчей), но он уже получал вызов в сборную России. Изначально сторона Адамова вела переговоры с «Локомотивом», о чём «Чемпионату» сообщил дед футболиста Хайдар Алханов. Клубы так и не согласовали переход, а затем подсуетился «Зенит». Агент Адамова Герман Ткаченко сообщил, что предложение «Локомотива» было чуть более привлекательным, но «Урал» наотрез отказался вести переговоры. Адамов стал вторым игроком сборной России, которого «Зенит» купил в это трансферное окно. Ранее состав команды пополнил нападающий Иван Сергеев.

Зачем «Зениту» молодой защитник сборной России? Подробности неожиданного трансфера Адамова Зачем «Зениту» молодой защитник сборной России? Подробности неожиданного трансфера Адамова

Мелкадзе подписал контракт с «Сочи»

«Спартак» нашёл новую команду для Георгия Мелкадзе. Нападающий выступал за красно-белых с 2014 года, но регулярно мотался по арендам или бегал во второй команде. За прошедшее время он поиграл за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат», а за первую команду «Спартака» провёл всего 26 матчей. Самым успешным для Мелкадзе оказался сезон-2019/2020, когда он забивал чуть ли не в каждой второй игре за «Тамбов». Теперь 24-летний футболист продолжит карьеру в «Сочи». По информации «Чемпионата», зарплата игрока составит примерно € 200 тыс. в год.

Георгий Мелкадзе

Георгий Мелкадзе

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Краснодар» отправил Стоцкого в аренду, Бауэр со скандалом ушёл из «Уфы»

«Нижний Новгород» Александра Кержакова укрепил состав опытным футболистом. Клуб арендовал у «Краснодара» защитника Дмитрия Стоцкого. Первая половина сезона сложилась для 32-летнего футболиста крайне неудачно — он отыграл за «быков» в РПЛ всего 43 минуты. Опыт Стоцкого наверняка пригодится «Нижнему» — команду ждёт ожесточённая борьба за выживание. Любопытно, что на счету Дмитрия есть один матч за сборную России. В 2018 году Станислав Черчесов выпустил защитника на последние 10 минут товарищеской игры с Чехией (5:1).

«Уфа» рассталась с защитником Морицем Бауэром — стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист продержался в башкирском клубе меньше года и укатил в Швейцарию, где теперь сыграет за «Серветт». В беседе с «Бизнес Online» Бауэр заявил, что не входил в планы главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова. Помимо этого, футболист отметил неуважительное отношение со стороны российского специалиста.

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