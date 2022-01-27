В «Спартаке» потери, «Зенит» взял уже второго игрока сборной. Последние трансферы РПЛ

Накануне в России открылось зимнее трансферное окно. За последние дни клубы совершили несколько интересных сделок. Рассказываем о последних изменениях в составах команд.

Таблица переходов РПЛ

Азмун уходит из РПЛ. Но на каких условиях?

Трансферная сага с уходом Сердара Азмуна наконец-то завершилась. Или нет? Нападающий определился с новым клубом и подписал договор с «Байером» до 2027 года. При этом остаток нынешнего сезона он проведёт в «Зените», поскольку связан контрактными обязательствами. Именно таким был первоначальный расклад. Что изменилось потом? «Чемпионату» стало известно, что футболист укатил на подписание контракта с новым клубом, не предупредив руководителей и тренеров «Зенита». Таким образом, Сердар нарушил медицинский протокол клуба. Самовольный отъезд обернётся для Азмуна серьёзным штрафом, а «Зенит» уже ведёт переговоры с «Байером». Лидер РПЛ рассматривает вариант с продажей форварда в это трансферное окно за € 5 млн.

В «Локомотиве» появился ещё один малоизвестный футболист

«Локомотив» кардинально изменил линию атаки. Ранее клуб продал Фёдора Смолова в «Динамо» и Виталия Лисаковича — в «Рубин», а также расторг контракт с Зе Луишем. Состав команды пополнили Ян Кухта, неплохо выступавший в чешском чемпионате, и Вильсон Изидор. Последний покинул «Монако» и подписал с железнодорожниками контракт на 4,5 года. По словам спортивного директора «Локо» Томаса Цорна, клуб приложил серьёзные усилия, чтобы уговорить футболиста на переезд в Россию. Статистика Изидора пока совсем не впечатляет — ни одного гола в турнирах высокого уровня (Лига 1, Кубок Франции, Лига Европы). В этом сезоне отыграл восемь матчей и не отметился результативными действиями. Парню всего 21 год, но пока сложно сказать, чем он так привлёк руководителей «Локомотива». Трансфер нападающего обошёлся железнодорожникам в € 3,5 млн (согласно данным Transfermarkt).

Вильсон Изидор Фото: flcm.ru

«Спартак» вписался в лимит на легионеров и купил нового нападающего

Московский клуб решил вопрос с «лишним» иностранным футболистом. В составе команды значились девять легионеров, но по регламенту их в заявке должно быть не больше восьми. После приобретения нападающего Шамара Николсона стало понятно, что красно-белым придётся избавиться от одного из иностранцев. Полузащитник Йоррит Хендрикс продержался в «Спартаке» чуть больше года и отыграл за это время 22 матча. Голландец возвращается на родину — «Фейеноорд» арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. Вряд ли «Спартак» сильно сожалеет об уходе полузащитника, ведь в нынешнем сезоне тот провёл на поле всего 389 минут. Кстати, в «Фейеноорде» выступает ещё один футболист «Спартака», а именно Гус Тиль.

Красно-белые приобрели нападающего «Сатурна» Артёма Максимчука, ранее вызывавшегося в юношескую сборную России. В этом сезоне 20-летний футболист оформил 11 (9+2) очков по системе «гол+пас» в 20 матчах ФНЛ-2. Воспитанник «Рубина» подписал контракт со «Спартаком» до мая 2025 года. Это уже шестой новичок московского клуба в зимнее трансферное окно.

ЦСКА отпустил Кучаева в «Рубин»

В этом сезоне полузащитник Константин Кучаев не был твёрдым игроком стартового состава ЦСКА. 23-летний футболист отыграл всего 303 минуты в РПЛ и не отметился результативными действиями. Теперь россиянин попробует перезагрузить карьеру в «Рубине». Казанский клуб арендовал Константина до конца сезона, при этом договор предусматривает опцию выкупа. По информации «Чемпионата», Кучаев станет полноценным игроком «Рубина», если клуб выплатит ЦСКА € 5 млн. Казанцы оригинально объявили о переходе футболиста с помощью виртуального казино.

Константин Кучаев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Зенит» купил футболиста сборной России

Несколько дней назад «Зенит» совершил довольно неожиданное приобретение — выложил € 5 млн за игрока линии обороны «Урала» Арсена Адамова. У 22-летнего парня небогатый опыт игры в РПЛ (всего 29 матчей), но он уже получал вызов в сборную России. Изначально сторона Адамова вела переговоры с «Локомотивом», о чём «Чемпионату» сообщил дед футболиста Хайдар Алханов. Клубы так и не согласовали переход, а затем подсуетился «Зенит». Агент Адамова Герман Ткаченко сообщил, что предложение «Локомотива» было чуть более привлекательным, но «Урал» наотрез отказался вести переговоры. Адамов стал вторым игроком сборной России, которого «Зенит» купил в это трансферное окно. Ранее состав команды пополнил нападающий Иван Сергеев.

Мелкадзе подписал контракт с «Сочи»

«Спартак» нашёл новую команду для Георгия Мелкадзе. Нападающий выступал за красно-белых с 2014 года, но регулярно мотался по арендам или бегал во второй команде. За прошедшее время он поиграл за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат», а за первую команду «Спартака» провёл всего 26 матчей. Самым успешным для Мелкадзе оказался сезон-2019/2020, когда он забивал чуть ли не в каждой второй игре за «Тамбов». Теперь 24-летний футболист продолжит карьеру в «Сочи». По информации «Чемпионата», зарплата игрока составит примерно € 200 тыс. в год.

Георгий Мелкадзе Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Краснодар» отправил Стоцкого в аренду, Бауэр со скандалом ушёл из «Уфы»

«Нижний Новгород» Александра Кержакова укрепил состав опытным футболистом. Клуб арендовал у «Краснодара» защитника Дмитрия Стоцкого. Первая половина сезона сложилась для 32-летнего футболиста крайне неудачно — он отыграл за «быков» в РПЛ всего 43 минуты. Опыт Стоцкого наверняка пригодится «Нижнему» — команду ждёт ожесточённая борьба за выживание. Любопытно, что на счету Дмитрия есть один матч за сборную России. В 2018 году Станислав Черчесов выпустил защитника на последние 10 минут товарищеской игры с Чехией (5:1).

«Уфа» рассталась с защитником Морицем Бауэром — стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист продержался в башкирском клубе меньше года и укатил в Швейцарию, где теперь сыграет за «Серветт». В беседе с «Бизнес Online» Бауэр заявил, что не входил в планы главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова. Помимо этого, футболист отметил неуважительное отношение со стороны российского специалиста.