Зачем «Зениту» молодой защитник сборной России? Подробности неожиданного трансфера Адамова

«Зенит» объявил о втором трансфере в зимнее окно. И снова речь идёт о российском футболисте. Если в начале января новичком петербургского клуба стал нападающий Иван Сергеев, то теперь защитник – Арсен Адамов. Довольно неожиданное для «Зенита» приобретение. Чем же привлёк чемпионов России 22-летний игрок «Урала»?

Адамова объединяет с Сергеевым то, что у обоих новичков «Зенита» небогатый опыт в РПЛ. Арсен сыграл в высшем дивизионе всего 29 матчей, а с первых минут – 25. Дебютировал ещё в сезоне-2019/2020 в «Ахмате» при Игоре Шалимове, под руководством которого и раскрылся по-настоящему в «Урале». Клуб из Грозного Адамов покинул, так как был уверен, что он не слабее других защитников команды и должен играть. Арсен оказался прав. За какой-то год его трансферная стоимость взлетела почти в сто (!) раз: в январе 2021-го «Урал» выкупил его у «Ахмата» за € 55 тыс., а теперь «Зенит» заплатил отступные, прописанные в контракте защитника с екатеринбургским клубом – € 5 млн, по данным Transfermarkt.

Почему Адамов не перешёл в «Локомотив»

Вообще-то Адамов был близок к переходу в «Локомотив». Переговоры между руководителями «Урала» и железнодорожников велись с декабря, но московский клуб давал за Арсена не более € 4 млн. По имеющейся информации, в последнее время московский клуб перестал выходить на связь, и тут подсуетился «Зенит». Сергей Семак одобрил трансфер российского игрока. С Адамовым договорились о контракте на 4,5 года, а его зарплата, как сообщает «Спорт-экспресс», составит 6 млн рублей в месяц.

«Изначально были серьёзные переговоры с «Локомотивом», – подтвердил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» дед Адамова, бывший тренер и вице-президент «Ахмата» Хайдар Алханов. – Арсен был одной ногой там, но клубы не смогли договориться между собой. Честно говоря, и мы, и руководство «Локомотива» уже думали, что Арсен продолжит карьеру в Москве. «Урал» был за «Зенит» с первого дня и настаивал на переходе в петербургский клуб. Так в «Зените» и сумели договориться.

«Зенит» — это престижный клуб и большой шаг для Арсена. Любой спортсмен всегда должен находиться в конкуренции. Если ты не готов – нечего этим заниматься. Знаю Арсена с раннего детства. Он очень трудолюбивый парень с характером и боевым духом. Если внуку доверят место в стартовом составе, то просто так он его точно не уступит. Время покажет. Очень надеюсь, что он будет играть на должном и достойном уровне».

Хайдар Алханов Фото: РИА Новости

Чем хорош новичок «Зенита»

Одно из преимуществ новичка «Зенита» – универсализм. Он играл в центре обороны в схеме, как с двумя, так и с тремя центральными защитниками, кроме того, закрывал и фланги – чаще правый, но иногда и левый. Брат Адамова Беслан, поигравший в своё время за молодёжку «Ахмата», рассказывал, что Арсен внимательно следит за игрой Марио Фернандеса и старается действовать так же. По его мнению, Адамов по стилю напоминает Фернандеса, а из зарубежных звёзд – Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля».

В РПЛ Арсен пока не слишком результативен (один гол «Ростову» и одна голевая передача), зато в молодёжном первенстве России он очень много забивал для защитника – 17+5 в 128 матчах за «Ахмат». Валерий Карпин, вызвав в октябре Адамова в сборную России, так объяснил свой выбор: «Это перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, быстрый. Хорош в отборе».

По статистике InStat, в первой части сезона РПЛ Адамов играл с наименьшим браком из всех футболистов «Урала» (86% успешных ТТД), в среднем за 90 минут выигрывал 66% единоборств, совершал 6 перехватов, 5 подборов и 2,7 отбора. Был неплох на мяче: 89% точных передач, две обводки за игру. В общем, глазу скаута было за что зацепиться.

Пока не совсем понятно, в какой роли Адамова видит Семак. У «Зенита» вроде бы закрыты и правый фланг обороны (Караваев и Сутормин), и левый (Дуглас Сантос и Круговой), и позиция правого центрального защитника (Ловрен и Чистяков). Нет более-менее опытного сменщика только у Ярослава Ракицкого. Но, судя по тому, что «Зенит» на втором сборе в Португалии продолжит просматривать Нуралы Алипа из «Кайрата», на этой позиции тренер хочет иметь левоногого игрока. Возможно, в «Зените» страхуются на случай, если не получится продлить контракт с Алексеем Суторминым, чей договор заканчивается летом 2022-го. Переговоры по-прежнему ни к чему конкретному не привели.

Впрочем, для игры по схеме 3-Х-Х у Семака на сегодняшний день минимальный выбор. Ракицкий, Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков: три профильных защитника на три позиции. За счёт подписания Адамова выбор увеличится. Тем более уже через три с небольшим недели первый официальный матч с «Бетисом», а на сборе в Дубае защитники вылетали один за другим. Ракицкий пропустил из-за болезни все три спарринга, Ловрен с Чистяковым – по два. Так что Адамов может быстро получить шанс закрепиться в основе «Зенита». Если Арсен выдержит испытание в плей-офф Лиги Европы, Семак окончательно в него поверит.

Комментарий агента Адамова

Трансфер защитника специально для «Чемпионата» прокомментировал президент Prosportsmanagent Герман Ткаченко. Эта компания представляет интересы Арсена Адамова:



«Цифры в € 5 млн за трансфер и 6 млн рублей зарплаты в месяц не соответствуют действительности. Это такое безответственное жонглирование цифрами со стороны журналистов. Вы любите делать вид, что знаете лучше, чем всё есть на самом деле.

Больше скажу — предложение «Локо» даже было чуть более привлекательным. Я прилетел в Дубай с уверенностью, что закрою сделку с «Локомотивом» Но «Урал» категорически отказался обсуждать это. Результат ли это «теннисной дипломатии», должны рассказывать Медведев (гендиректор «Зенита». – Прим. «Чемпионата») и Иванов (президент «Урала»).



Мы же должны были реагировать на ситуацию. Поговорили с «Зенитом». Сыграл свою роль и разговор Арсена с Олегом Шатовым, который отметил, что часто в «Зенит» не зовут, поделился другими подробностями. В общем, взвесив всё, Арсен решил принять предложение петербуржцев.



Для уточнения картины замечу, что Адамов играет не только крайнего, но и центрального защитника. И играет хорошо. Да, его ждёт конкуренция, но это часть профессионального спорта».