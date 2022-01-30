«Зенит» взял таланта-бомбардира из Бразилии за € 24 млн. Стоит ли Юри Алберто таких денег?

Динамичный и бьющий форвард с отличным потенциалом. Но пока — вряд ли уровень Лиги чемпионов.

«Зенит» провернул крупный трансфер. Очередной новичок клуба – 20-летний нападающий из «Интернасьонала» Юри Алберто.

Ожидания, связанные с приобретением, очень высоки. Во-первых, большие финансовые затраты – по информации СМИ, сине-бело-голубые вкладывают в игрока € 24 млн. Во-вторых, в Россию приезжает футболист, чьё имя пару последние лет постоянно упоминалось в контексте всевозможных топ-клубов из Европы, включая представителей АПЛ. В-третьих, Юри Алберто – не просто нападающий на вырост, он должен немедленно начать приносить результат и помочь «Зениту» реконструировать линию атаки, которая вот-вот лишится обоих ключевых форвардов последних лет.

Оправдает ли бразилец ожидания? Давайте разбираться.

Сильные стороны нападающего

Вот уже полтора года Юри Алберто – основной форвард «Интернасьонала». В 2021-м он провёл за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил в них 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Далеко не космические, но всё же достойные показатели для парня, родившегося в 2001-м и играющего не в самой сильной команде страны. «Интернасьонал» занял 12-е место в минувшем чемпионате Бразилии, его показатели по количеству созданных моментов, передач в штрафную также находились в районе середины.

Статистика Wyscout Юри Алберто, 2021 Матчи (минуты) 55 (4172) Голы (передачи) 19 (4) Удары/90 2,44 (52,5%) xG/90 0,39 Голевая конвертация 16,8% Касания в штрафной/90 3,65 Единоборства/90 (выигранные) 22,74 (32,2%) Единоборства вверху/90 (выигранные) 5,93 (31,3%) Обводки/90 (успешные) 2,24 (48,1%) Рывки с мячом/90 1,04 Нарушения соперника 1,45 Передачи/90 (точные) 19,31 (75,1%) Передачи под удар/90 0,69 xA/90 0,1

Кому-то Юри Алберто при просмотре может показаться «обычным» — он не наделён элегантностью и техникой, как тот же Клаудиньо, не прыгает, как Азмун, не может похвастаться сверхмощью, как Дзюба. Его стиль игры достаточно прост, но эффективен. Прежде всего бразилец выделяется тремя качествами:

динамичными открываниями в зоны, множеством рывков на дистанции . Юри Алберто очень много перемещается, с удовольствием забегает за спины. Может искать и более длинный путь к воротам – уходить в широкие точки, просить мяч по сторонам от защитников, после чего ускоряться и ближе к штрафной резать угол. Скоростные качества у форварда достойные (более лестного эпитета пока избежим), а самое главное – много выносливости и неугомонной подвижности;

. Юри Алберто очень много перемещается, с удовольствием забегает за спины. Может искать и более длинный путь к воротам – уходить в широкие точки, просить мяч по сторонам от защитников, после чего ускоряться и ближе к штрафной резать угол. Скоростные качества у форварда достойные (более лестного эпитета пока избежим), а самое главное – много выносливости и неугомонной подвижности; быстротой выхода на удар, количеством ударов . В среднем за 90 минут в 2021-м Юри Алберто бил по воротам 2,44 раза и набирал 0,39 xG. Многие его удары – из не самых выгодных точек, находящихся ближе к краям штрафной, но ударные характеристики форварда позволяют забивать и оттуда. Нападающий быстр в решениях. Чуть мяч под ногой и открывается небольшой коридор – сразу же следует удар. За счёт координации и ловкости пробивает в том числе с разворота в касание;

. В среднем за 90 минут в 2021-м Юри Алберто бил по воротам 2,44 раза и набирал 0,39 xG. Многие его удары – из не самых выгодных точек, находящихся ближе к краям штрафной, но ударные характеристики форварда позволяют забивать и оттуда. Нападающий быстр в решениях. Чуть мяч под ногой и открывается небольшой коридор – сразу же следует удар. За счёт координации и ловкости пробивает в том числе с разворота в касание; способностью пробить любой ногой без потери темпа — плюс-минус одинаково по качеству. Стиль игры нападающего подразумевает его частые динамичные вхождения в штрафную через полуфланговые зоны — как левую, так и правую. Оказываясь в них, он без раздумий и очень часто без предварительного улучшения позиции бьёт (даже если с острого угла) той ногой, которой это сделать быстрее, без риска перекрытия коридора защищающимся. Общая исполнительность у него пока не на уровне «киллера», но по силе удар приличный.

Снизу можно посмотреть распределение ударов Юри Алберто. Он часто бьёт из довольно неудобных точек, имеет неплохой показатель точности. Соотношение ударов с правой/с левой за последний год – 78 на 41, голов – 11 на 5.

А так выглядит карта вхождений форварда в штрафную. Синим цветом выделены упомянутые рывки Юри Алберто с самостоятельным ведением мяча – всё проходит через полуфланговые зоны, распределение по сторонам равномерное.

Потенциал для роста. В чём нужно и можно прибавлять

Есть целый комплекс характеристик, в которых Юри Алберто нужно прибавлять (и он наверняка будет — там всё не столь критично):

работа в оттяжке, подыгрыш . За счёт подвижности нападающий способен приносить дозированную пользу при строительстве атаки. Он может выиграть позицию и первым успеть к мячу при передаче в недодачу, но в последующих действиях с мячом пока нестабилен. Сбросы не всегда адресные, сохранений и последующих самостоятельных разворотов с мячом минимум, игра спиной только формируется. Подыгрыш тоже не супертонкий, в среднем Юри Алберто отдаёт 0,69 передач под удар – средний показатель. Однако уже сейчас можно встретить и крутые эпизоды. Например, когда бразилец выигрывает позицию, пасует в касание ближайшему партнёру – а потом резко разворачивается и бежит открываться в зону за спину защитникам;

. За счёт подвижности нападающий способен приносить дозированную пользу при строительстве атаки. Он может выиграть позицию и первым успеть к мячу при передаче в недодачу, но в последующих действиях с мячом пока нестабилен. Сбросы не всегда адресные, сохранений и последующих самостоятельных разворотов с мячом минимум, игра спиной только формируется. Подыгрыш тоже не супертонкий, в среднем Юри Алберто отдаёт 0,69 передач под удар – средний показатель. Однако уже сейчас можно встретить и крутые эпизоды. Например, когда бразилец выигрывает позицию, пасует в касание ближайшему партнёру – а потом резко разворачивается и бежит открываться в зону за спину защитникам; ведение борьбы, зацеп и сохранение сложных мячей . В этом компоненте Юри Алберто не Дзюба и даже не Азмун – габариты обычные, сложные вертикальные забросы он не цепляет. Показатели борьбы не провальные, но в районе среднего, на сегодня это не его конкурентное преимущество;

. В этом компоненте Юри Алберто не Дзюба и даже не Азмун – габариты обычные, сложные вертикальные забросы он не цепляет. Показатели борьбы не провальные, но в районе среднего, на сегодня это не его конкурентное преимущество; улучшение позиции для удара, дриблинг. То, о чём мы писали выше: уникальной техникой Юри Алберто не наделён, финтов от него можно увидеть минимум. В среднем за 90 минут – всего-то 2,24 обводки с довольно низким процентом успешности. В сжатых пространствах он совсем плохо улучшает позицию, делает это медленно и утыкается;

То, о чём мы писали выше: уникальной техникой Юри Алберто не наделён, финтов от него можно увидеть минимум. В среднем за 90 минут – всего-то 2,24 обводки с довольно низким процентом успешности. В сжатых пространствах он совсем плохо улучшает позицию, делает это медленно и утыкается; открывания по фланговым подачам, завершение головой. Не всегда агрессивен в борьбе за позицию, недостаточно хорошо ведёт эти быстрые микродуэли, часто прячется и надеется на то, что мяч сам прилетит в его сторону. Ударов головой, как видим из диаграммы выше, значительно меньше, чем ногами;

Не всегда агрессивен в борьбе за позицию, недостаточно хорошо ведёт эти быстрые микродуэли, часто прячется и надеется на то, что мяч сам прилетит в его сторону. Ударов головой, как видим из диаграммы выше, значительно меньше, чем ногами; исполнение на длинной дистанции. Реализация ещё не достигла космических высот, забивает Юри Алберто плюс-минус на уровне ожидаемого, но не больше. В 2021-м при 18,17 xG забил 19 мячей, в 2020-м при 11,76 xG – 12. В будущем он способен стать хладнокровнее и лучше выбирать позиции для ударов;

Реализация ещё не достигла космических высот, забивает Юри Алберто плюс-минус на уровне ожидаемого, но не больше. В 2021-м при 18,17 xG забил 19 мячей, в 2020-м при 11,76 xG – 12. В будущем он способен стать хладнокровнее и лучше выбирать позиции для ударов; работа в прессинге. С одной стороны, есть общая подвижность и выносливость. С другой – молодому игроку важно работать над тактической грамотностью, быстрее включаться в оборонительную фазу и ещё агрессивнее добегать. Потенциал для прессинга у Юри Алберто большой.

Стоит ли бразилец € 24 млн и какой его сегодняшний уровень?

Вряд ли сегодняшний Юри Алберто сильнее того же Азмуна. У иранского форварда больше козырей – фактура, фантастическая прыгучесть, рывки за спину, открывания по фланговым подачам. Опыт, в конце концов. И Азмун гораздо больше соответствует уровню Лиги чемпионов. Кабрал, которого также сватали в «Зенит», — тем более. Однако не будем забывать, что Юри Алберто всего 20 – и он может резко вырасти в ближайшем будущем.

Фото: Getty Images

Справедлива ли цена в € 24 млн – вопрос дискуссионный. Она, безусловно, очень жестока. Но на неё повлияло несколько факторов:

приличная конкретика форварда;

его молодой возраст (а значит, закладывается и дальнейший трансферный потенциал);

статус представителя юношеской сборной – играл в команде U-17, вызывался и пару раз выходил в олимпийской сборной U-23;

мощная медийная составляющая, раскрученность, постоянное упоминание фамилии игрока в контексте топ-клубов Европы;

аппетиты «Интернасьонала», который умеет продавать за хорошие деньги;

общий перегрев бразильского рынка.

Поэтому не думаю, что у «Зенита» были шансы ощутимо снизить цену. Придётся надеяться, что в РПЛ и Лиге чемпионов у Юри Алберто получится стать ещё эффективнее, чем он был в Бразилии.

Использованы данные Wyscout.