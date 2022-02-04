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Трансферы РПЛ: у игроков «Зенита» заканчиваются контракты, кто уйдёт и кто останется: Дзюба, Ракицкий — подробности

«Зенит» рискует упустить бесплатно сразу 7 игроков. Переговоры по контрактам вообще идут?
Дмитрий Зимин
У игроков «Зенита» заканчиваются контракты
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Под вопросом Дзюба, Ракицкий и Кержаков. Разбираемся, чего ждать от клуба.

Многие ждали, что зимой «Зенит» начнёт агрессивные переговоры по новым контрактам. Прошёл месяц, и пока всё тихо: клуб не объявил о продлении ни с одним из «подвисших» футболистов, а Сердара Азмуна продали за полгода до конца соглашения. Вот фамилии семи футболистов, которые уже легально могут вести переговоры с другими клубами:

Разбираемся, на какой стадии переговоры с конкретным футболистом.

Кержаков остаётся, Крицюк — под вопросом

Михаил Кержаков пока не собирается заканчивать карьеру, и его устраивает роль полуосновного вратаря команды. 35-летний голкипер всегда в тонусе и каждый год получает свои 10-15 матчей. В это трудно поверить, но он пересидел в «Зените» двух основных игроков – Юрия Лодыгина и Андрея Лунёва. А вскоре, возможно, придёт очередь и Станислава Крицюка. По данным «Чемпионата», «Зенит» не видит препятствий в очередном продлении контракта на один сезон. Сам Кержаков тоже не говорил о желании заканчивать. Так что ближе к лету клуб и игрок, скорее всего, объявят о продлении официально.

Михаил Кержаков

Михаил Кержаков

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С Крицюком ситуация сложнее. Он нравится тренерам, но в РПЛ провёл всего 7 матчей осенью. С начала ноября он лечится и до сих пор не готов работать в общей группе. Сейчас он в Петербурге, тренируется индивидуально после перенесённого коронавируса и непонятно, когда сможет вернуться в состав. Во многом по этой причине клуб пока не начал диалог о новом соглашении. Вероятно, дождутся возвращения после травмы, посмотрят в деле ещё раз – и к лету примут решение.

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Ракицкий недоволен предложенным контрактом, Сутормин ещё думает

Одна из самых громких контрактных историй «Зенита» – с Ярославом Ракицким. Представители игрока ещё с лета требовали у руководства и даже главного тренера обозначить желание клуба по продлению. Но «Зенит» сделал это только в январе, когда предложил Ракицкому переподписать контракт на два года. Казалось, идеальный вариант для 32-летнего игрока, но ровно до того момента, когда выяснилась зарплата по новому соглашению. Она значительно уступает сумме предыдущего контракта (около € 2,5 млн в год). Поэтому решения со стороны игрока пока нет, а агенты футболиста активно предлагают его в разные команды с лета.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У Сутормина немного другая история. В его игре – стабильный прогресс. Алексей адаптировался под новую позицию в обороне, готов сидеть на скамейке и ждать шанса. Плюс – у него отличный контакт с Семаком, который ценит качества футболиста. Главный тренер попросил продлить контракт с Суторминым, стороны близки к соглашению. Так что, если не произойдёт форс-мажора, Алексей и «Зенит» вместе ещё на несколько лет.

Оздоев готовится к понижению, Ерохин уйдёт?

Ситуация Оздоева схожа с Ракицким. Клуб предложил Магомеду контракт, однако с понижением зарплаты. В недавнем интервью Bobsoccer он заявил, что сделает выбор, руководствуясь интересами семьи. Не так давно «Динамо» интересовалось возможностью подписания Оздоева. Были контакты и с «Рубином». Но финального решения нет.

Магомед Оздоев
Магомед Оздоев
полузащитник «Зенита»

«Сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдет на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно. Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех всё устроило».

У Ерохина самая грустная ситуация. В медиа не появлялись сигналы о том, что клуб и игрок ведут переговоры. Возможно, в силу возраста (в этом году Александру 33), клуб не станет предлагать ему новое соглашение. Но полузащитника наверняка захотят пригласить другие клубы.

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Дзюба ждёт лета

Вскоре прояснится будущее и Артёма Дзюбы. Семак в интервью «Чемпионату» дал чёткий сигнал: если нападающий будет полезен и смирится с тем, что он уже не основной, то может остаться.

Артём Дзюба и Сергей Семак

Артём Дзюба и Сергей Семак

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но не факт, что такая роль устроит самого футболиста. Базовая часть его контракта закончится летом. Дальше, в зависимости от проведённого времени на поле, может активироваться опция автоматического продления. Если Дзюба решит уйти, вряд ли его что-то остановит. А Леонид Слуцкий, если останется в «Рубине», наверняка будет рад получить такого нападающего.

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