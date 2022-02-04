«Спартак» забирает воспитанника ЦСКА. Ему уже припомнили провокационное фото

«Спартак» снова объявил о трансфере! На приобретениях Шамара Николсона, Даниила Хлусевича, Данила Пруцева, Леона Классена, Кристофера Мартинса Перейры и Ильи Свинова московский клуб не остановился и подписал центрального защитника Никиту Чернова. Правда, 26-летний игрок «Крыльев Советов» присоединится к красно-белым только летом 2022-го на правах свободного агента, а нынешний сезон доиграет в самарской команде. Договор будет рассчитан на четыре года. Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани анонсировал в сегодняшнем интервью для «Чемпионата» хорошие новости, не связанные с продлением контрактов, и первая новость действительно не заставила себя долго ждать.

Пожалуй, подписание Чернова можно назвать сюрпризом. Во-первых, речь идёт о воспитаннике ЦСКА, а о принципиальности противостояния красно-белых с красно-синими никому рассказывать не надо, а, кроме того, Никита даже не кандидат в сборную России. В первый и последний раз он вызывался в национальную команду в июне 2015-го: отыграл 77 минут в товарищеской встрече с Беларусью (4:2) и 80 минут в матче отборочного цикла Евро-2016 с Австрией (0:1). Тогда Фабио Капелло, пригласив 19-летнего армейца, удивил всех. Ведь на тот момент у Никиты не было ни одного матча в РПЛ!

По юношам Чернов считался одним из самых многообещающих центральных защитников своего поколения. Он был основным игроком в сборной России Дмитрия Хомухи, выигравшей Евро-2013, но сам финальный турнир пропустил из-за травмы. Потом с командой U19 дошёл до финала чемпионата Европы 2015 года, где россияне в финале уступили Испании (0:2). Причём в полуфинале он оформил дубль в ворота греков ударами головой. Поэтому Капелло поспешил доверить Никите место в составе главной национальной команды.

В ЦСКА надеялись, что Чернов со временем превратится в игрока уровня Сергея Игнашевича и братьев Березуцких, однако молодой центральный защитник не потянул. Хотя шанс после аренд в «Енисей» и «Урал» у него был. Летом 2018-го лидеры обороны армейцев ушли из футбола, так что Никита с первых туров сезона-2018/2019 получил место в основе. До ноября он стабильно выходил с первых минут, принял участие в пяти матчах памятной Лиги чемпионов, в которой ЦСКА дважды победил «Реал». Тройка Чернов – Бекао – Набабкин помогла Игорю Акинфееву отстоять на ноль с «Реалом» в «Лужниках» (1:0). Тот период – пока пик карьеры Никиты.

Кстати, в 2018-м после встречи со «Спартаком» (1:1) Никита в своём «инстаграме» опубликовал провокационный пост. Он выложил снимок, на котором лежит сверху на Луисе Адриано (в дерби бразилец часто падал и просил пенальти), подписав его: «Суть матча в одном фото». Впрочем, вскоре удалил публикацию после критики, оскорблений и угроз со стороны болельщиков. Теперь, после перехода в «Спартак», ему припомнили ту фотографию.

Никита потерял место в составе ЦСКА и летом 2019-го был продан в «Крылья Советов» за € 500 тыс. С самарской командой вылетал в ФНЛ и возвращался обратно в элиту. В нынешнем сезоне сыграл 14 матчей (в основе – 13), четыре раза оставался в запасе. Забил один гол «Уфе». По статистике у Чернова наряду с Силвие Бегичем наименьшее количество брака среди всех игроков «Крыльев Советов» в этом чемпионате – 88% успешных ТТД. Он второй в команде по выигранным единоборствам – 68%. В среднем за 90 минут совершает 1,64 отбора, 5,8 перехватов и 5,1 подборов мяча.

Сергей Корниленко спортивный директор «Крыльев Советов» «У Никиты контракт с «Крыльями» до конца этого сезона. Мы ему делали несколько предложений начиная с осени. Делали и максимальное предложение, которое на данный момент можем себе позволить. Никита выбрал другой вариант продолжения карьеры. Когда мы с ним разговаривали, была уверенность, что договоримся. Но, к сожалению, пока не можем конкурировать в этом плане с такими клубами, как «Спартак» и «Зенит».

Судя по всему, Чернов – замена Илье Кутепову, чей контракт со «Спартаком» заканчивается летом. Вряд ли Никиту рассматривают как альтернативу Самуэлю Жиго. Француза наверняка заменит другой легионер.