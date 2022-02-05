«Спартак» при Ваноли никак не может выиграть. Зато Соболев устроил потасовку!

«Спартак» сыграл третий матч под руководством Паоло Ваноли в Дубае. Сегодня, 5 февраля, соперником вице-чемпионов России стал чемпион Малайзии «Джохор». После ничьих со «Слованом» из Братиславы (2:2) и «Ригой» (0:0) победить не удалось – снова ничья!

О малазийском футболе у нас мало что знают, и вряд ли кто-то считает «Джохор» серьёзным соперником, но эта команда восемь последних сезонов брала золото своего чемпионата и участвовала в азиатской Лиге чемпионов. В составе соперника спартаковские болельщики могли найти знакомое лицо – 33-летнего экс-защитника красно-белых Маурисио. Бразилец играет за «Джохор» с 2019-го и уже завоевал семь трофеев.

Вышедший с первых минут состав «Спартака» можно назвать условно вторым. Свинов – в воротах, Литвинов, Кофрие, Гапонов – тройка центральных защитников, Умяров с Пруцевым – опорные полузащитники, Хлусевич и Айртон – по флангам, а Бакаев и Игнатов в роли инсайдов под нападающим Соболевым. Москвичи начали бодро и при счёте 0:0 атаковали поострее. То комбинация с участием целой группы футболистов пройдёт через полуфланги или по центру (так получил момент Пруцев), то прессинг принесёт свои плоды в виде опасной контратаки (момент Игнатова), то угловой наигранный сработает (момент Хлусевича). Правда, игра клеилась лишь фрагментами, а вот цельности пока не хватает. Зато смотрелся футбол повеселее, чем с «Ригой».

Опять в матче с участием «Спартака» Ваноли было много жёстких стыков и фолов. Один из них мог закончиться массовой дракой на исходе трети тайма. Соболев грубо въехал в Начо, а тот обиделся, быстро поднялся и оттолкнул центрфорварда. Александр был очень заведён – полез на 35-летнего натурализованного испанца. Началась заварушка с участием практически всех присутствовавших на поле игроков, на поле выбежали даже запасные, например, Джикия потолкался с кем-то из соперников. В официальном матче судья спокойно удалил бы пару человек, но тут ограничился жёлтыми карточками Соболеву и Начо.

После стычки из спартаковской игры на какое-то время пропали эмоции. «Джохор» лучше владел мячом и забил, прорвав правый полуфланг обороны красно-белых. Кофрие привёз пенальти в ситуации, когда должен был избежать фола, грамотнее выбрав позицию. Свинов угадал, куда бразилец Бергсон пробьёт с «точки», тем не менее чуть-чуть не дотянулся до мяча. А вот команде Ваноли 11-й метровый перед перерывом не дали. Хотя, казалось, Бакаеву (традиционно одному из самых активных в составе «Спартака» на этом сборе) попали по ноге в штрафной. Судья же посчитал, что Зелимхан симулировал фол – показал ему «горчичник».

Кофрие и во втором тайме едва не организовал пенальти в свои ворота. Защитник попал по лицу сопернику в своей штрафной, и «Спартаку» просто повезло, что в товарищеских матчах на сборах нет системы VAR. Вообще бельгийцу с такой игрой будет непросто завоевать место в основе.

Любопытно, что в перерыве Ваноли поменял только вратаря – Максименко вышел вместо Свинова, но почти не имел работы. Большое количество замен итальянский тренер сделал лишь за 20 минут до конца, когда «Спартак» отыгрался. Кстати, в заявке отсутствовали Классен и Жиго: двух защитников, имеющих микротравмы, решили поберечь. Во втором тайме в игре было больше суеты, борьбы и эмоций, нежели футбола. В позиционном наступлении у красно-белых ещё мало идей при Ваноли, однако всему своё время.

Ответный гол «Спартак» забил после углового. Бакаев выполнил хорошую подачу, а настырный Соболев всё-таки добился своего. Александр сыграл на опережение и пробил левой, а мяч рикошетом от защитника влетел в сетку.

В матче с «Джохором» 35 минут получил свежий новичок красно-белых Мартинс Перейра. Легионер из Люксембурга запомнился физическими данными, несколько раз показал свои сильные оборонительные качества. А вот Николсон, сыгравший 20 минут, по-прежнему незаметен. Первого гола за «Спартак» от самого дорогого зимнего новичка клуба Ваноли до сих пор не дождался. Ямайский нападающий – в тени Соболева.

На дубайском сборе «Спартак» проведёт ещё два спарринга – 8 февраля с «Уралом» (в этой встрече, видимо, много сыграют те, кто сегодня получили меньше тайма) и 11-го с «Пюником». До возобновления сезона осталось всего три недели. Сейчас нет уверенности в том, что Ваноли хватит времени, чтобы поставить команде свой футбол к первому официальному матчу – дерби с ЦСКА.