Шейхи не зря закупились на € 100 млн. «Ньюкасл» взорвал рынок и испортил камбэк Лэмпарду

Этой зимой «Ньюкасл» потратил на трансферы больше всех в Европе!

Фрэнк Лэмпард начинает осваиваться в «Эвертоне». На выходных его команда разгромила в Кубке Англии «Брентфорд» — 4:1, а во вторник должна была сыграть в Ньюкасле. Местный клуб осенью был приобретён семьёй саудовских шейхов и уже в январе стал лидером по тратам на трансферы.

За Кирана Триппьера, Криса Вуда, Бруно Гимарайнса и Дэна Бёрна «Ньюкасл» заплатил € 102,1 млн. На втором месте по зимним расходам «Ювентус» (€ 97,7 млн), а все остальные далеко позади — даже «Барселона» с € 55 млн.

Игроки «Эвертона» и «Ньюкасла» помогли забить друг другу

По матчу с первых минут было видно, что играют команды, занимающие места в таблице ниже 15-го. Голевые моменты возникали в основном после грубых ошибок в обороне, но и в завершении соперники тоже ошибались. Два первых гола пришли со стандартов, причём основными действующими лицами стали одни и те же люди.

После розыгрыша штрафного Мейсон Холгейт пробил по пустым воротам. Фабиан Шер прочитал эпизод и вынес мяч с линии, но попал в Джамала Ласселлса.

Ласселлс не выключился из игры даже на минуту. Уже в ответной атаке «Ньюкасл» заработал угловой, после которого именно Джамал опасно пробил головой. Мяч попал в перекладину, но отскочил уже в Холгейта – и опять-таки пересёк линию.

При всех закупках главной фигурой «Ньюкасла» остаётся его старый лидер

Оба этих момента произошли после незрелищного, но, возможно, ключевого события игры. Травму получил Йерри Мина – с отрывом самый мощный и атлетичный игрок «Эвертона». Вместо защитника ростом 195 см и весом 94 килограмма вышел Джеррэд Брэнтуэйт – игрок ровно такого же роста, но на целых 12 килограммов легче. Но главное, Джеррэду всего 19 лет, и этот сезон он начинал в молодёжной команде.

Мина выбыл по ходу матча, Бен Годфри травмировался как раз в игре Кубка, а Виталий Миколенко заболел коронавирусом уже на этой неделе. Защита «Эвертона» была проблемной зоной команды и в оптимальном составе, а после таких потерь (и продажи Луки Диня в «Астон Виллу») она выглядит просто беспомощно.

Самая показательная статистика матча: у Аллана Сен-Максимена 10 удачных обводок, тогда как у всего «Эвертона» – 11. Его сольные проходы задали тон всему матчу: защита гостей совершенно не справлялась с трюками француза, всего три попытки которого вышли неудачными.

В этом сезоне Сен-Максимен – лучший дриблёр лиги, ему удаётся обыгрывать соперников в среднем 4,6 раза за игру. Ему сильно недостаёт видения поля, зачастую он передерживает мяч — наверное, поэтому он ещё не в топ-клубе. Но против «Эвертона» Сен-Максимен был неудержим и смог завершить один из проходов пасом Райану Фрейзеру на пустые ворота.

И всё же исход матча решил дорогостоящий новичок «Ньюкасла». Получился гол из полуфинала ЧМ

«Ньюкасл» вышел вперёд, но концовка рисковала стать для него очень тяжёлой. Эта команда лидирует в АПЛ по количеству упущенных побед: девять раз в текущем сезоне «сороки» вели в счёте и в итоге добивались максимум ничьей. Помог сделать преимущество комфортным Киран Триппьер, который просто идеально пробил со штрафного.

Штрафной Триппьера – практически легендарное для английского футбола событие. Именно он забил единственный за последние 30 лет гол англичан в полуфиналах ЧМ: в 2018 году, в «Лужниках» таким же великолепным ударом открыл счёт с хорватами.

Тогда хорваты смогли отыграться и победить в овертайме, но такие голы – лишнее свидетельство, что «Ньюкасл» становится сильнее и интереснее.