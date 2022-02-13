Трагедия Эриксена на Евро-2020 потрясла мир. Теперь он возвращается на поле

Возможно, самый интересный и точно самый душещипательный момент встречи «Брентфорда» и «Кристал Пэлас» (0:0) – это представление Кристиана Эриксена перед игрой. Трибуны «Брентфорд Коммьюнити Стэдиум» встретили игрока овацией.

Датский полузащитник не выходил на поле после сердечного приступа, перенесённого на Евро-2020. Футболисту установили кардиостимулятор, с которым запрещено играть в Серии А. Как следствие, они с «Интером» расторгли контракт. А в январское трансферное окно Кристиана подписал «Брентфорд», проводящий первый сезон на уровне АПЛ.

Накануне Эриксен дал интервью, в котором рассказал о самых важных для себя вещах.

Об эмоциях перед возвращением на поле: «Если бы меня что-либо тревожило, я бы не возвращался. Если бы я не чувствовал, что готов, если бы не доверял свои докторам, если бы не верил в своё сердце и в кардиодефибриллятор, установленный внутри меня. Я считаю, что я полностью готов».

О том самом матче: «Я запомнил всё, кроме тех пяти минут, что провёл без сознания. Вбрасывание мяча, он бьётся мне в колено… Дальше — темнота. Потом я очнулся, вокруг меня куча людей, ощущалось давление в груди».

О желании вернуться в футбол: «Не скажу, что это было сложно. Мы взяли необходимое нам время. За это время я не давал интервью, не проводил пресс-конференции. В основном я проводил время с семьёй и возвращался к обычной жизни. Конечно, это было довольно непривычно, потому что, когда ты профессиональный футболист, ты в основном играешь либо тренируешься».

О близких: «Жизнь изменилась, и, конечно, это было сложно – в основном для моей семьи и для всего моего близкого окружения. Я не был единственным, кто пострадал в этом моменте. Это довольно странно [звучит], но всё-таки – люди, которые видели, как я лежал там, ощущали боль. В общем, было важно, даже необходимо понять, что мои близкие прошли через то, через что не проходил я».

О планах: «Для меня очень важно вернуться в сборную Дании. Первое, что я спросил у своего кардиолога: как быстро я смогу восстановиться и смогу ли сыграть на чемпионате мира в Катаре. К счастью, всё складывается хорошо. Сейчас с каждым днём я чувствую себя лучше. Надеюсь, что смогу выступать на высоком уровне и получать игровую практику. До ЧМ ещё остаётся много месяцев, и я сделаю всё возможное, чтобы попасть на него».

Адаптироваться в «Брентфорде» Эриксену должно помочь множество соотечественников и знакомых лиц.

Главный тренер Томас Франк работал с Эриксеном ещё в сборной Дании U17, а по поводу такого усиления сказал: «Это потенциально величайшее приобретение, что когда-либо совершал клуб. Когда Кристиан выйдет на поле, это будет невероятный день». Кроме того, в «Брентфорде» выступают семь соотечественников Эриксена, с которыми он играл за сборную.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Когда Эриксен вернётся на поле? Пока неясно. По некоторым инсайдам, он ещё не набрал форму, а Франк не форсирует возвращение игрока: наоборот, помогает ему в тренировочном плане. И да, Эриксен обратился не только к фанатам, но и к своим одноклубникам:

«Хочу прояснить: если ко мне есть какие-то вопросы, то я с радостью отвечу на них. Я здесь, потому что я готов. Не потакайте мне и не жалейте меня. Если бы были хоть какие-то угрозы моему здоровью, то я бы не вернулся. Я говорил это с самого начала и говорю это сейчас».

Томас Франк сказал, что сойдёт с ума, когда Эриксен сыграет первый официальный матч за команду. Да, так начинается новая глава в карьере датчанина. И за ней с замиранием сердца будет следить весь мир.